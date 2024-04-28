7 лет назад «Чифс» забрали Махоумса на драфте – это был триллер!

Вспоминаем детали 3 чемпионских перстня спустя.

История появления Патрика Махоумса в НФЛ не очень походит на сюжет оскароносного фильма.

Учитывая, чего квотербек «Канзас-Сити Чифс» добился за первые семь лет карьеры, он должен был уходить под первым номером на драфте. Учитывая, насколько неожиданным был этот ошеломляющий успех, его должны были выбрать где-нибудь в шестом раунде, как Тома Брэди, или не брать вообще, как Курта Уорнера.

А получилось ни то, ни другое. Махоумса взяли под 10-м номером в команду, которой на тот момент не нужен был квотербек. Как и почему будущий чемпион оказался в «Чифс»? Вспоминаем в деталях, которые в начале этого года раскрывал в колонках легендарный журналист Питер Кинг.

У скаутов по Махоумсу были большие вопросы. Эксперты прогнозировали ему выбор в конце первого раунда

Никто не видел в Патрике Махоумсе идеального квотербека, потому что в колледже он таковым и не был. У него не было отточенной механики бросков, в его игре не было никакой дисциплины – главный тренер очень средней команды «Техас Тек Ред Рейдерс» Клифф Кингсбери позволял подопечному устраивать какой угодно хаос, потому что для поддержания порядка на поле не хватало кадров.

Это был дистиллированный студенческий футбол, даже почти школьный – и схематически, и на практике. В хороший день Махоумс устраивал шоу импровизаций и пополнял коллекцию личных хайлайтов, в плохой выглядел не самым удачливым циркачом. За зрелищный стиль игры его сравнивали с Бреттом Фарвом, культовым квотербеком НФЛ в 90-е. Проблема в том, что Фарв в НФЛ заиграл, а вот десятки «стилистических наследников Фарва» так и сгинули в неизвестности, потому что не смогли адаптироваться к требованиям профессионального футбола.

До драфта Махоумс даже написал колонку в Players Tribune , которая по духу напоминала оправдательное письмо. «Я не квотербек на вырост. Люди, которые так говорят, не смотрели видеозаписи моих игр. Я знаю, что могу исполнить любой бросок, особенно когда моей команде предстоит важный розыгрыш»,– убеждал он генменеджеров.

Их нужно было убеждать. В 2017-м в половине клубов НФЛ решения принимали люди, которые подходили к оценке квотербеков в духе старой школы, молясь на иконы Тома Брэди и Пейтона Мэннинга. Мобильность, броски на бегу только становились общим стандартом вместо редкой индивидуальной особенности.

Журналисты относились к перспективам Махоумса на драфте еще строже, чем генменеджеры. Вот куда его отправляли в мок-драфтах самые именитые специалисты по драфту в то время:

Мел Кайпер: в «Хьюстон» под 25-м номером. Тодд Макшей: в «Нью-Орлеан» под 32-м номером. Майк Мэйок: в «Аризону» под 32-м номером. Дон Бэнкс: в «Аризону» под 13-м номером. Питер Шрэгер: в «Хьюстон» под 25-м номером. Питер Кинг: в «Канзас-Сити» под 27-м номером.

Питер Кинг признавался: хотя он знал, что «Чифс» в восторге от визита Махоумса на базу клуба с частным просмотром, и сам квотербек хотел попасть именно в эту команду, выбор в мок-драфте все равно сделан почти наугад. Как и во всех остальных мок-драфтах.

Махоумс хотел попасть именно в «Чифс». Там вели квотербека больше года

Впервые в офисах «Канзас-Сити» серьезно заговорили о Махоумсе в 2016 году, когда глава отдела футбольных операций Крис Бэллард (сегодня генменеджер «Индианаполис Колтс») написал хвалебный предсезонный отчет о квотербеке, которому предстояло провести третий сезон за «Техас Тек». Этот отчет привлек внимание генменеджера «Чифс» Джона Дорси, а затем уже сам Дорси заразил интересом к игроку всех помощников. Но для внешнего мира этот интерес оставался секретом на протяжении 8 месяцев.

Не дать конкурентам за столом заглянуть в ваши карты очень важно. Шон Пейтон, возглавлявший тогда «Нью-Орлеан Сейнтс», рассказывал, как делегация клуба после частного просмотра Махоумса в Лаббоке (штат Техас) сразу мчалась в аэропорт, нигде не задерживаясь.

«Я не хотел, чтобы хоть одна душа знала, что мы там были. Стоит тебе остановиться в «Старбакс», как бариста украдкой сделает фото, выложит его, и все начнут трещать – так, «Сейнтс» были в Лаббоке, значит просматривали Махоумса», – сказал Пейтон. По его собственному признанию, единственное, что ему не нравилось в Махоумсе – голос как у лягушонка Кермита.

Усерднее всех над операцией «Патрик Махоумс» работал Бретт Вич, на тот момент замглавы отдела кадров «Чифс» (а уже через пару месяцев после судьбоносного драфта генеральный менеджер клуба). Вич общался с агентом Махоумса Крисом Кэботтом 94 дня подряд. От него он узнал, что Патрик хочет оказаться именно в «Канзас-Сити». Настолько сильно, что даже сообщил «Чифс»: другие тренеры говорили ему, будто готовы выбрать его в середине первого раунда.

У «Чифс» было что предложить Махоумсу: авторитетный главный тренер, специализирующийся именно на игре нападения (то есть, даже если случится неудачный сезон, его не отправят тут же в отставку и не придется начинать все заново); отсутствие кадровой чехарды среди топ-менеджеров; опытный квотербек Алекс Смит, у которого можно учиться; сильная команда (результат 24-11 за предыдущие два сезона) с хорошей кадровой ситуацией.

Взаимный интерес был. Проблема в том, что «Канзас-Сити» выбирал в первом раунде под 27-м номером. И не только у них был интерес к квотербеку «Техас Тек».

На Махоумса претендовали также «Сейнтс» и «Кардиналс». Оба клуба выбирали гораздо раньше «Чифс»

В день драфта на базу «Нью-Орлеан Сейнтс» в Луизиане приехали известные игроки в гольф Райан Палмер и Джордан Спит, друзья главного тренера Шона Пейтона и по совместительству футбольные фанаты.

Через пару дней в Новом Орлеане должен был состояться турнир по гольфу, и спортсменов пригласили посидеть в драфт-руме «Святых».

Во время экскурсии по базе Пейтон сказал гостям: «Нам очень нравится пацан по имени Патрик Махоумс. Он будет настоящей находкой на этом драфте. Не уверен, что все так думают».

Также в шорт-листе «Нью-Орлеана» значился корнербек Маршон Лэттимор, который мог закрыть проблемную позицию. Все-таки стартовый квотербек у команды был, и когда легендарный Дрю Бриз неожиданно зашел с парой приятелей в тот же драфт-рум, возник неловкий момент.

«Шон подошел нам и и шепнул: «Дрю первый раз пришел посмотреть драфт. Он не знает о нашем интересе к Махоумсу. Если до этого дойдет, придется ему сказать», – вспоминал Спит.

Пейтон не стал затягивать и рассказал Бризу о вероятности выбора Махоумса, как только началась церемония. 38-летний чемпион Супербоула воспринял эту информацию как и подобает профессионалу – окей.

За первые 8 драфт-пиков выбран один квотербек: «Чикаго Беарс» взяли Митчелла Трубиски, который, в отличие от Махоумса и еще одного топ-разыгрывающего Дешона Уотсона, провел за университет в стартовом составе лишь один сезон. Никто не взял корнербека. Настроение в драфт-руме «Сейнтс» было отличным – они были в двух драфт-пиках от столь приятной головной боли: Махоумс или Лэттимор.

Под 13-м номером выбирала «Аризона». Команду возглавлял специалист по нападению Брюс Эриенс, воспитавший сразу несколько суперзвездных квотербеков. «Мы просматривали Патрика в Лаббоке, когда дул ветер, наверное, 15 метров в секунду. Он бросал мяч против ветра так, как будто стоял полный штиль. Один из лучших просмотров квотербеков, на котором мне доводилось бывать. Может, лучше было только у Эндрю Лака», – рассказывал Эриенс.

Махоумс не остался бы свободен после выбора «Аризоны». Дон Бэнкс был очень близок к тому, чтобы угадать в своем мок-драфте.

«Биллс» помогли «Чифс» выбрать Махоумса. Никто из конкурентов не ждал такого подъема от команды Энди Рида

Девятый выбор. На часах «Цинциннати Бенгалс». Они только что провели посредственный сезон с результатом 6-9-1, у них были средний квотербек Энди Далтон и большие проблемы на позиции корнербека. А еще они не собирались обмениваться вниз.

В этот момент драфт-румы «Чифс» и «Сейнтс» были удивительно похожи: и там, и там в зале стояла нервозная обстановка, люди говорили полушепотом, а один человек сидел за компьютером (у «Канзас-Сити» это был Бретт Вич), имевшим доступ ко внутренним ресурсам лиги – там быстрее всего приходила информация о выбранных футболистах. Страница не имела функции автоматического обновления, нужно было нажимать «Энтер».

«Время как будто остановилось. Казалось, что «Бенгалс» выбирают целый час», – вспоминал Бэллард.

Энтер. Энтер. Энтер.

Для «Чифс» это был определяющий момент. Вот как выглядела очередь:

Как мы уже знаем, «Кардиналс» были очень заинтересованы в Махоумсе. Про «Браунс» ходили слухи, мол, они за Патриком готовы подняться аж на 5-й пик, но это был просто журналистский фейк ради кликов. «Кливленд» никуда не поднялся и вообще выбрал квотербека только во втором раунде. «Сейнтс» мысленно выбирали между Лэттимором и Махоумсом. «Баффало»?

Энтер.

За неделю до драфта генменеджер «Чифс» Джон Дорси связался с коллегой из «Баффало» Дагом Уэйли и обсудил потенциальный обмен. Если к этому моменту останется доступен интересующий «Вождей» игрок (они не стали раскрывать, кто это), то можно организовать сделку: «Чифс» поднимутся с 27-й позиции на 10-ю, а «Биллс» за это получат 3-й раунд на этом драфте и 1-й раунд следующего года. Новый главный тренер «Баффало» Шон Макдермотт хотел как можно больше новых игроков, чтобы перестроить команду, финишировавшую в предыдущем сезоне с результатом 7-9.

Энтер!

«Цинциннати»: Джон Росс, принимающий, университет Вашингтона.

Дорси берет трубку и звонит Уэйли. «Все в силе?» Генменеджер «Биллс» отвечает утвердительно. Сделка заключена. Представители обоих клубов звонят на особую линию НФЛ и обозначают условия. В это время Дорси просит ответственного человека написать на карточке имя Патрика Махоумса, принести к его столу и ждать дальнейших инструкций.

В драфт-руме «Сейнтс» люди отбивают друг другу пять и поздравляют. Минимум один из желаемых футболистов до них точно доедет, а, учитывая потребности «Биллс», весьма вероятно, что оба. Вспоминая об этом эпизоде позже, Шон Пейтон утверждал, что скорее склонялся к выбору Махоумса. Генменеджер Мики Лумис был того же мнения. Может, дальнейшая успешная карьера квотербека несколько исказила их воспоминания. Но, скорее всего, так и было.

В драфт-руме каждого клуба располагался маленький спикер, по которому монотонным голосом передавались только сообщения лиги о совершенных обменах. Шон Пейтон и Брюс Эриенс одновременно услышали:

«Произошел обмен. «Канзас-Сити» обменивается с «Баффало». У «Чифс» 10-й выбор. «Чифс» на часах».

«И сразу же Шон мне сказал: «А сейчас смотри. Энди Рид шарит. Он заберет Махоумса», – рассказывал Спит.

«Для нас это не было однозначно плохо, мы нуждались в Маршоне Лэттиморе и он стал очень хорошим футболистом», – говорил Пейтон.

Но так рассудительно тренер «Сейнтс» сказал прессе много лет спустя. А в моменте он отослал генменеджеру «Чифс» короткое сообщение, состоящее из одного слова. Пейтон не стал раскрывать, какого именно, но вот лучшая догадка журналистов:

A S S H O L E

«Я был раздавлен. Они ведь были командой из плей-офф с хорошим квотербеком Алексом Смитом. Я думал, что Пэт упадет до нашего выбора», – сожалел Брюс Эриенс.

Приблизительно в это же время было отправлено и еще одно сообщение. Его автором был Бретт Вич, практически год думавший в одном направлении: стоит ли выбирать Патрика Махоумса, как убедить коллег, что надо выбрать Патрика Махоумса, как провернуть выбор Патрика Махоумса. Естественно, он фантазировал об этом моменте и уже точно знал, что отправит в групповой чат, где кроме него состояли Махоумс и его агент. Обошлось без слов.

Только логотип Техасского технологического университета.

Журналисты раскритиковали выбор Махоумса. А в «Чифс» считают, что им повезло совершить такой обмен

Поскольку церемония драфта выстроена как развлекательное шоу, порой кажется, что выбор конкретного игрока – это финал истории, хотя, на самом деле, это только ее начало. Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл не объявил со сцены: «под десятым номером «Канзас-Сити» выбирают три приза Ломбарди». Оценка действий «Чифс» была в лучшем случае смешанной.

«Махоумс, мягко говоря, игрок на будущее. Он и близко не готов сейчас играть на уровне НФЛ. И не факт, что вообще будет готов», – писали в USA Today, анализируя первый раунд. Можно найти и более благосклонные оценки, но никто тогда, включая «Чифс», не подозревал, насколько историческим стал обмен вверх. Это была комбинация трезвого расчета и удачи.

Как выяснилось, очень важно было обогнать «Нью-Орлеан» (11) и «Аризону» (13). Подняться выше 7-го драфт-пика было нереально из-за непомерный переплаты, которую потребовали бы за подъем с 27-й позиции. Седьмыми выбирали «Чарджерс» и они не хотели помогать соперникам по дивизиону. Восьмой была «Каролина» – им слишком нравился раннинбек Кристиан Маккэффри. «Цинциннати» редко отдавал высокие драфт-пики и сразу дал понять, что не обменивается. Оставался только «Баффало».

«Думаю, сразу несколько факторов сложились в нашу пользу. Очень непросто подняться с 27-го номера на 10-й. Но в «Баффало» только что поменялся тренер, и была вероятность, что им захочется иметь больше драфт-пиков, чтобы пересобрать команду. И нам повезло, что клубы, которым понравился Пэт, выбирали 11-ми, 12-ми, 13-ми, то есть, попадая на 10-ю позицию, мы оказывались в хорошей ситуации. Да еще элемент неожиданности сработал в нашу пользу. Мало кто ждал, что мы его выберем», – проанализировал Вич.

Интересно, согласился бы Даг Уэйли на обмен, узнав, кто похоронит «Биллс» в плей-офф в сезонах 2020, 2021 и 2023?

Патрик Махоумс просидел на скамейке запасных весь дебютный сезон, за исключением последнего матча регулярки. К тому времени все уже забыли про обмен вверх на драфте и вернулись к сиюминутным интригам – победам, поражениям, играм плей-офф. Махоумс был молодым дублером, который когда-нибудь выйдет на поле. Но там, за закрытыми дверьми на базе «Чифс» происходило все то, в чем клялся квотербек, когда писал колонку перед драфтом:

«Надеюсь, что, просматривая мою статистику в колледже, вы заметите, как я ежегодно прибавлял по каждому показателю. Этим я горжусь больше всего. Не буду предсказывать будущее, но могу гарантировать одно: я знаю, как становиться лучше.

Я не буду ныть и жаловаться во время тренировочного процесса. Не буду перетягивать на себя внимание на поле и вне его.

Я часами буду зубрить плейбук. Не остановлюсь, пока не пойму каждый мелкий нюанс.

Будут ошибки. Я не выиграю каждый матч в карьере. Не закончу карьеру с идеальным пасовым рейтингом и без перехватов. Но стремиться к этому буду больше всех.

Я готов начать путь к чемпионскому титулу. А больше всего на свете готов надеть форму и сыграть в футбол. Чем раньше, тем лучше.

Только дождитесь, когда я окажусь на поле».

Фото: Gettyimages.ru /Maddie Meyer, Christian Petersen, John Weast