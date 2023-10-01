Самый дорогой клуб США заставили сменить название, потому что оно оскорбляет индейцев. Сами индейцы требуют его вернуть

Организация под названием Native American Guardians Association (Ассоциация по защите прав коренных американцев, далее по тексту NAGA) подала в суд на клуб НФЛ «Вашингтон Коммандерс».

Клуб и его нового владельца Джоша Харриса обвиняют в клевете и нарушении гражданских прав.

Этим летом NAGA создала онлайн-петицию с требованием вернуть прежнее название вашингтонской команды – «Редскинс» («Краснокожие»). Петиция собрала 150 тысяч подписей.

Поводом для иска стала фраза специалиста по работе с клиентами «Коммандерс» Мэттью Лоу: «Вы же понимаете, что люди, которые организовали петицию – это фейк-группа? Если бы вы реально любили команду, то название не помешало бы вам ходить на матчи».

«Члены NAGA болели за «Редскинс» именно потому, что они были «Редскинс». Это был единственный клуб в НФЛ, чтивший настоящего представителя коренных американцев. Мы с гордостью наблюдали за тем, как профессиональные футболисты участвуют в спортивных битвах с образом индейского вождя на шлемах», – говорится в судебном иске.

NAGA требует возместить ущерб в размере $1,6 млн и предоставить им место за столом дискуссий о названии команды.

А зачем вообще сменили название?

Вопрос об уместности названия «Краснокожие» поднимался в вашингтонской прессе с 1970-х. После победы в Супербоуле в 1988 году состоялись первые общенациональные протесты: коренные американцы призывали тогдашнего владельца Джека Кента Кука сменить название и бойкотировали продукты с символикой клуба.

В 1992 году перед Супербоулом, куда вновь вышли «Редскинс», состоялся протест, в котором участвовали 2 тысячи человек. С 2013 года пикеты у стадионов в разных городах, где выступали «Редскинс», стали постоянными. Тогда же по итогам симпозиума под названием «Расистские стереотипы и культурная апроприация в американском спорте» 10 конгрессменов обратились к владельцу команды Дэну Снайдеру и попросили сменить «оскорбительное для коренных американцев» название.

«Мы никогда не изменим название. Вот так просто. НИКОГДА – можете записать большими буквами», – ответил Снайдер в интервью USA Today.

На протяжении нескольких лет название клуба защищал и комиссионер НФЛ Роджер Гуделл, ссылаясь на опросы, проведенные изданием Washington Post. Исходя из результатов, большинство болельщиков (в том числе среди опрошенных коренных американцев) поддерживало сохранение названия.

Все изменилось в июле 2020 года, после стихийных протестов в США, вызванных гибелью Джорджа Флойда. В период, когда были переименованы многие улицы и университеты (ранее носившие имена бывших рабовладельцев), на Снайдера надавили крупнейшие спонсоры клуба – компании Nike, FedEx и PepsiCo. Крупнейшие ритейлеры в стране Amazon, Target и Walmart временно убрали всю атрибутику «Редскинс» из магазинов.

Уже на следующий день клуб и лига совместно объявили о «пересмотре вопроса с названием команды».

И какое название у команды сейчас?

«Вашингтон Коммандерс». Дань уважения армейским традициям столицы США.

Но это название было в разработке несколько лет. Первоначально название просто сменили на как будто сгенерированное компьютером в игре «Вашингтон Футбол Тим». Под этим брендом команда провела два сезона, и часть болельщиков даже ратовала за то, чтобы сохранить по-настоящему уникальное имя.

Реакция общественности на «Коммандерс» получилась сдержанной.

Было много шуток про то, что в сочетании с красными цветами получилось что-то похожее на коммунистов, поэтому в столице засели «Вашингтон Коммис». Кто-то сожалел, что не выбрали более популярные в народе варианты из числа тех, что обсуждала пресса – например, «РедВулвс» не смогли использовать из-за копирайта, а «Ред Тейлс» (во времена Второй мировой в США под таким названием летала группа боевых пилотов-афроамериканцев) просто не стали рассматривать.

Главное, что «Коммандерс» никого не оскорбляло. До поры до времени.

«Коммандерс» – хорошее название для угнетателей», – написано в судебном иске NAGA.

Откуда изначально появилось название «Редскинс»?

В начале 1930-х город Бостон получил право организовать клуб НФЛ. Как часто делалось в те времена, в футбольном клубе решили мимикрировать под более успешные (и владевшие стадионом, на котором позволялось играть в американский футбол) бейсбольные клубы. В частности, «Бостон Брейвс».

Индейцев в Америке прозвали Braves не только потому, что отдавали дань уважения их смелости. Слово «brave» пришло в английский язык из испанского, где существовало в форме «bravo»: храбрый, непокоренный, дикий. А там оно появилось от латинского «barbarous». Варвар.

Через год после образования совладелец футбольного клуба Джордж Престон Маршалл решил переименовать команду, чтобы ее не путали с бейсбольной, при этом сохранив индейский флер. Еще ходили слухи, что это в честь тогдашнего тренера команды Уильяма Хенри Дица, хотя его принадлежность к народу коренных американцев оспаривается до сих пор.

Маршалл выбрал самый популярный сленговый термин для обозначения индейцев в те времена – «краснокожие». Но был ли этот термин оскорбительным – дискуссионный вопрос.

На северо-востоке США всегда с большим уважением относились к Таммани, вождю племени Делаваров. В конце XVII века он заключил мир с английскими колонистами и стал особо почитаемой фигурой в Филадельфии. Его называли «святым покровителем Америки». По мнению историков, поиск нового героя в среде жителей новых земель помогал колонистам психологически отделиться от европейской цивилизации и таким образом проявить патриотизм.

Изначально логотип футбольной команды во многом повторял логотип бейсбольных «Брейвс» – изображение вождя или название клуба, украшенное томагавком. В 1972 году клуб обновил логотип, добавив изображение того самого реально существовавшего вождя племени Блэкфут по имени Джон Два Пистолета Белый Теленок. Он в свое время сделал многое, чтобы федеральное правительство признало его племя и удовлетворило их территориальные нужды.

А самих индейцев разве не спрашивали, оскорбляет ли их название «Редскинс»?

Спрашивали, конечно. Проблема в том, что людей много, и мнения у всех разные. Все эти письма владельцам «Редскинс», протесты и шествия были не частными инициативами, а проявлением активности тех или иных организаций, полностью или частично состоявших из коренных жителей Америки.

Из всех стоит выделить еще одну организацию (и помучить вас еще одной аббревиатурой) – National Congress of American Indians (Национальный конгресс американских индейцев, далее по тексту NCAI).

NCAI – одна из старейших организаций по защите прав коренных американцев. NAGA обвиняет ее в ликвидации образа и реальной истории индейцев из публичной дискуссии. В сентябре телеканал Fox News рассказал о том, что NCAI существует не только на деньги федеральных налогоплательщиков, но и на деньги одного из фондов Джорджа Сороса.

В 2013 году NCAI выпустил отчет, согласно которому логотип «Редскинс» негативно влияет на самооценку коренных американцев и ведет к росту числа самоубийств и агрессивного поведения среди них.

«Этот судебный иск – своеобразный посыл на хер NCAI, посыл на хер «Коммандерс» и всей культуры отмены», – заявил адвокат истца Чед Лавелья.

Любопытно, что тот самый логотип «Редскинс» был разработан бывшим президентом NCAI Уолтером Уэтцелем.

Несмотря на то, что «Вашингтон Коммандерс» в этом году перешли в руки нового владельца за рекордную для американского спорта сумму в $6 млрд, у NAGA есть претензии к человеку, который совсем недавно стал руководителем.

«Мистер Харрис считает важным прислушаться только к одной группе коренных американцев, игнорируя все остальные. Если бы он пустил других людей в диалог, то узнал бы много нового», – сказал Лавелья.

В NAGA судебный иск рассматривают как нечто большее, чем просто претензии ограниченной группы людей к футбольному клубу.

«Этот судебный иск – огромный шаг вперед для коренных американцев и вообще для американцев, которых отменили или атаковали за то, что они высказывали мнение. NAGA проявляет смелость своих предков, сражаясь против сильного врага. Если хотя бы маленький процент американцев проявит такую же храбрость, мы бы вернулись в страну, которая процветает в результате здоровых дискуссий», – заключил Лавелья.

Это ведь не единственный случай переименования команд в США под общественным давлением?

В последние десятилетия прошла волна переименований спортивных команд, особенно в школах и университетах. Например, университет Майами (в штате Огайо, не в штате Флорида) сменил название спортивной команды с «Редскинс» на «РедХоукс» в 1996 году.

В 2021 году клуб МЛБ «Кливленд Индианс» сменил название на «Гардианс», а канадская футбольная команда «Эдмонтон Эскимос» – на «Элкс».

Регулярные претензии высказываются в адрес других известных профессиональных команд: «Атланта Брейвс» (МЛБ), «Чикаго Блэкхоукс» (НХЛ), «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ).

Университету Флорида Стейт удалось сохранить название спортивных команд «Семинолс» благодаря поддержке племени Семинолов Флориды, хотя студенческая ассоциация все равно заявила, что «поддерживать стереотипы о коренных американцах неправильно».

Единственные места, где названия вроде «Редскинс» существуют без проблем – это места проживания коренных американцев. Например, школа Ред Меса на территории резервации народа Навахо в Аризоне отказалась от рекомендации сменить название.

«Вашингтон» вообще сильная команда или как?

«Вашингтон Редскинс» – одна из самых старых и уважаемых команд НФЛ. Первые чемпионские титулы она брала еще до Второй мировой. Золотой период наступил в 1980-е, когда под руководством тренера Джо Гиббса «Редскинс» выиграли 3 Супербоула – по итогам сезонов 1982-го, 1987-го и 1991-го.

После ухода Гиббса с поста тренера и прихода владельца Дэна Снайдера дела команды резко ухудшились. В XXI веке «Вашингтон» выиграл лишь один матч в плей-офф.

В нынешнем сезоне «Вашингтон» идет с результатом 2-1.

Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive, Molly Riley, TJ Root, Al Bello