30 интриг нового сезона НФЛ для новичков и прошаренных в американском футболе

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Ученые выяснили, что человек перестает ощущать ход времени по истечении 207 дней ожидания. Иными словами, спустя 6 месяцев и 26 дней все превращается в бесконечность.

Ладно, не было никаких ученых, но именно столько длится межсезонье в американском футболе. Бесконечность заканчивается, мы на пороге нового сезона НФЛ. Помните, как расходясь ранним утром после Супербоул-вечеринки, мы говорили друг другу: «Увидимся на той стороне?»

Вот она.

Что нас ждет в новом сезоне? Я составил три десятка интриг, разделив их по уровню сложности. Есть ответы на вопросы, которые могут быть интересны даже тем, кто смотрит Супербоул ради мемов на реддите. Но есть кое-что и для тех, кто исчезнет из жизни родных и близких на все вечера воскресенья до января включительно.

Уровень Easy

Продолжит ли Махоумс ювелирную погоню за Брэди?

Главная суперзвезда НФЛ прямо сейчас — Патрик Махоумс — к 27 годам завоевала два чемпионских перстня и два титула MVP. У лучшего квотербека всех времен и народов Тома Брэди к этому моменту было три перстня, но без MVP. Хоть это совершенно разные игроки из разных футбольных эпох, от их сравнений никуда не уйти.

Семь перстней выглядит недостижимым рекордом, но с каждой следующей победой Махоумса в Супербоуле персональные фанаты Брэди нервничают все больше. Пока у квотербека «Чифс» есть главный тренер Энди Рид, пока есть тайт-энд Трэвис Келси и не измученный платежкой состав, надо собирать ювелирные украшения.

Вернутся ли «Иглс» в Супербоул?

Про команды, проигравшие в Супербоуле, часто говорят — да они обязательно вернутся на следующий год, вон какие сильные! И почти никогда этого не происходит. Но «Иглс» кажутся реальными претендентами на то, чтобы сломать тренд. Перед межсезоньем казалось, что перегруженную «Филадельфию» сейчас разберут по кускам, однако генменеджеру Хауи Розману удалось вновь накастовать заклинаний и если не усилить состав, то, как минимум, сохранить его на прежнем уровне.

Большинство лидеров защиты остались на месте, выбывших заменили перспективные новички, квотербек Джейлен Хертс еще молод и продолжает прогрессировать. Национальная конференция в этом году выглядит ощутимо слабее Американской, так что у «Иглс» все шансы вернуться в главный матч года.

Сколько литров аяуаски выпьет Аарон Роджерс после переезда в Нью-Йорк?

Главный переход межсезонья — квотербек Аарон Роджерс, четырехкратный MVP (причем два титула были совсем недавно — в 2020-м и 2021-м) под занавес карьеры сменил городок в Висконсине на один из главных мегаполисов мира. Ирония судьбы в том, что его предшественник в «Пэкерс» Бретт Фарв совершил точно такой же вояж 15 лет назад — достал всех в «Грин-Бэй» своей неопределенностью и уехал в «Нью-Йорк Джетс».

В «Джетс» рассчитывают, что авантюра с Роджерсом закончится как-то более весомо. В прошлом году нью-йоркцы выставили отличную молодую команду, которую назад тянул неопытный распасовщик Зак Уилсон. На бумаге Роджерс — очевидный апгрейд. Правда, прошлый сезон стал худшим в его карьере. Большой любитель галлюциногенных напитков из Южной Америки кайфует от жизни в Нью-Йорке и все межсезонье выглядел самым счастливым игроком в НФЛ. Посмотрим, каким он будет, когда невыразительную линию нападения «Джетс» начнут сминать защитники соперников.

Сколько занимает полураспад драгоценных «Рэмс»?

Бывает чемпионское похмелье, бывает чемпионское тяжелое похмелье, а бывает похмелье «Рэмс», которые после Супербоула умудрились провести сезон с результатом 5–12, распрощавшись с реальными шансами на плей-офф еще в начале декабря. Клуб из Лос-Анджелеса долго придерживался стратегии «к черту драфт-пики», и это сработало, но сейчас пришла пора платить по счетам.

Главному тренеру Шону Маквею пришлось напрячь феноменальные мозги, чтобы запомнить всех новичков, попавших в финальный состав по итогам межсезонья. После «Пэкерс» это самая молодая команда лиги. При этом ее судьба во многом зависит от здоровья немногочисленных оставшихся лидеров — квотербека Мэттью Стэффорда (проблемы со спиной), ресивера Купера Каппа (проблемы с задней поверхность бедра) и ди-тэклом Аароном Доналдом (проблемы с шеями соперников).

Кто бросит вызов «Чифс» в Американской конференции?

Сколько реальных претендентов на Супербоул в Национальной конференции? «Филадельфия» и «Сан-Франциско». Ну, может быть, «Даллас». Попадание кого-то еще будет проходить по разряду сенсации.

В Американской половина команд вполне способна подвинуть «Чифс» с первой строчки. Главные претенденты — это, конечно, «Баффало Биллс» (4 победы в матчах плей-офф за 3 сезона) и «Цинциннати Бенгалс» (два финала конференции подряд). На Востоке очень амбициозные «Майами Долфинс» и «Нью-Йорк Джетс». «Джексонвилл» с Юга еще в прошлом плей-офф проиграл чемпионам лишь в одно владение. Всегда есть вероятность, что Шон Пейтон реанимирует «Денвер Бронкос», а Джастин Херберт все же подарит «Лос-Анджелес Чарджерс» победу в плей-офф. Наконец, «Балтимор Рейвенс» и «Питтсбург Стилерс» с Севера обладают классной защитой и победными традициями. Сдается, что в АФК сразу несколько команд с положительным балансом побед и поражений пролетят мимо плей-офф.

А может это, сам Брэди вернется?

Великий и Ужасный один раз уже возобновлял игровую карьеру (за что поплатился браком с Жизель Бюндхен), так почему бы не повторить трюк на бис? Случались в истории НФЛ и более безумные вещи. Да, сейчас Брэди кайфует от того, что коллекционирует спортивные команды — он уже стал совладельцем «Лас-Вегас Рейдерс» (а также женской баскетбольной команды «Лас-Вегас Эйсес»). Но что, если стартовый квотербек «Рейдерс» Джимми Гаропполо получит серьезную травму? Или, того интереснее, любимая команда детства «Сан-Франциско Фотинайнерс» опять попадет в переплет с квотербеками?

За 20 лет мы поняли про Брэди одно: он болезненно одержим футболом.

Уровень Medium

Будет ли у «Пэтриотс» адекватное пасовое нападение?

В прошлом году главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик решил, что управление нападением можно доверить кому угодно. Например, провалившимся в роли главных тренеров Мэтту Патрише и Джо Джаджу. Не важно, что они раньше занимались защитой и спецбригадами соответственно. В итоге бедный квотербек-второгодка Мак Джонс натурально матерился от назначенных комбинаций и орал на бровку.

В это межсезонье Беличик одумался и позвал старого знакомого Билла О’Брайена, работавшего последние годы в университете Алабамы. «Пэтс» играют в одном из сложнейших дивизионов во всей лиге, но защита у команды должна быть традиционно в порядке. Если пасовое нападение вернется хотя бы к среднему уровню, то бостонцы поборются.

Кто из квотербеков-первораундников заиграет сразу, а кто провалится?

У нас есть Брайс Янг в «Каролине» — очень точный, хороший импровизатор, но маленького роста. Есть Си Джей Страуд в «Хьюстоне» — классический конвертный квотербек, не очень здорово смотревшийся в предсезонке. И есть Энтони Ричардсон в «Индианаполисе» — очень «сырой» атлет, планирующий добирать физикой то, что не будет даваться в пасовой игре.

Всех сразу же бросают в воду, чтобы они научились плавать. История и статистика говорит, что выплывут не все.

Оправдается ли предсезонный хайп по «Детройту»?

Последний раз «Детройт Лайонс» выигрывали дивизион в 1993 году. Тогда он еще назывался Центральным, и играли там 5 команд. И вот сейчас «Львы» — главный фаворит на первую строчку. Команда прогрессировала последние пару лет, прошлый сезон даже закончила с положительным балансом побед и поражений (хотя и без плей-офф), а дополнительных фанатов приобрела благодаря прошлогоднему участию в шоу Hard Knocks.

Всем нравятся харизматичные лузеры, и в этом году у «Детройта» есть реальные шансы сорвать с себя этот ярлык. «Мы не боимся ожиданий, мы их заслужили», — считает генменеджер «Детройта».

Получится ли у Расселла Уилсона и Дешона Уотсона реабилитировать себя?

Два некогда крутых квотербека, переживших в прошлом сезоне фиаско после смены клуба. Рассел Уилсон сменил «Сиэтл Сихокс» на «Денвер Бронкос» и провел с отрывом худший сезон в карьере. Его кэтч-фраза «Let’s Ride!» стала настоящим мемом в 2022 году. Возможно, часть вины за неудачный сезон Уилсона лежит на уже уволенном тренере Натаниэле Хэкетте. Куда более опытный и авторитарный Шон Пейтон может вернуть Уилсона в число хороших квотербеков.

У Уотсона история посложнее. Однажды он захотел уйти из «Хьюстон Тексанс» и тут же угодил в скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах — два десятка массажисток заявили, что разыгрывающий позволял себе всякое во время сеансов. Получив в «Кливленде» беспрецедентный контракт и отсидев 11-матчевую дисквалификацию, Уотсон вышел на поле и начал выглядеть как… игрок, который не играл полтора года. Хватит ли ему полноценной предсезонки, чтобы вернуться на прежний уровень, или лампочка перегорела навсегда?

Каких глубин дна достигнет «Аризона»?

«Аризона Кардиналс» не просто главный претендент на первый номер драфта. Возможно, перед нами претендент на сезон без побед. Новый тренер Джонатан Гэннон выглядит максимально неубедительно на всех видео, где он общается с игроками. Стартовый квотербек Кайлер Мюррей травмирован и точно пропустит первые 4 матча (а, скорее всего, больше), его основной дублер отчислен, за место в старте борются только что обменянный пассажир Джошуа Доббс и новичок из 5-го раунда Клейтон Тюн. Остальной состав тоже не сказать, чтобы стал сильнее за межсезонье.

«Кардиналс» необязательно намеренно сливать сезон. Это получится само собой, без всяких нарушений моральных норм.

«Пэкерс» наконец перестало везти с квотербеками?

Краткая история квотербеков в «Грин-Бэй Пэкерс» за последние 30 лет: в команду попадает Бретт Фарв, становится легендой, под занавес карьеры начинает парить мозги руководству, под ним несколько лет томится молодой Аарон Роджерс, Фарв уезжает в «Джетс»; Роджерс становится легендой, под занавес карьеры начинает парить мозги руководству, под ним несколько лет томится молодой Джордан Лав, Роджерс уезжает в «Джетс».

Если Джордан Лав тоже окажется легендой, значит мы все живем в Матрице, которую создал фанат «Пэкерс».

На что способны молодые раннинбеки, выбранные в первом раунде?

На фоне разговоров о том, что раннинбеки в современной НФЛ превратились в расходный материал, первый раунд драфта порадовал выбором сразу двух представителей амплуа. И если Бижана Робинсона ждали, сравнивая с Сейквоном Баркли по уровню таланта, то выбор «Детройтом» Джамира Гиббсом под общим 12-м номером, стал сенсацией.

С другой стороны, что удивительного? Если бегущие становятся не нужны после контракта новичка, значит первые 4-5 лет в их карьерах самые важные. Бижана букмекеры называют главным претендентом на приз лучшему новичку в нападении.

Сколько квотербеков сменит в стартовом составе «Сан-Франциско»?

У мощнейшей, сбалансированной команды хронические проблемы с квотербеками. За прошлый год выбыли с травмами Трей Лэнс, Джимми Гаропполо, затем случилось сказочное явление выбранного под последним номером на драфте Брока Парди, но и он травмировался в финале конференции. Более того, обменянный за считанные дни до важного матча, дублер Джош Джонсон вышел на поле и тоже сломался!

Парди сделали операцию на локте, и он начнет новый сезон в качестве игрока старта. Но мы уверены, что Сэма Дарнолда и Брэндона Аллена хватит в качестве дублеров? На всякий случай, я бы подписал еще. Еще пять штук.

Сколько перехватов бросит Дак Прескотт, и что ему за это будет?

Квотербек «Даллас Каубойс» Дак Прескотт бросил за прошлый сезон 15 перехватов, став абсолютным лидером по этому показателю. Причем сыграл он только 12 матчей из 17 возможных. У «Далласа» поклонников столько же, сколько и хейтеров, поэтому подобные фатальные ошибки от лидера нападения не обходятся без внимания.

Перед этим сезоном Прескотт пообещал играть осторожнее. Но если он не сдержит обещание, тогда что? 80-летний владелец Джерри Джонс говорил, что мечтает успеть в здравом рассудке увидеть еще одну победу команды в Супербоуле, и готов к самым решительным мерам. Недаром «Ковбои» обменяли из «Сан-Франциско» Трея Лэнса. Или первой полетит голова с плеч тренера Майка Маккарти?

Кто выиграет горе-дивизион Юг НФК?

В прошлом году чемпионами Юга НФК стали «Тампа-Бэй Бакканирс» с результатом 8–9. Остальные три команды оказались совсем рядом — у всех 7–10. Вот где реально тяжело назвать фаворита. Зато легко назвать аутсайдера — после ухода Тома Брэди «Бакканирс» доверились Бейкеру Мейфилду, и это, мягко говоря, неравнозначный размен.

«Пэнтерс», «Сейнтс» и «Фэлконс» с толком провели межсезонье, и борьба между ними ожидается увлекательная, пусть на что-то более серьезное никто из них сейчас не претендует.

Уровень Hard

Кто получит Кейлеба Уильямса на следующем драфте?

Сейчас именно квотербек из университета Южной Калифорнии во всех мок-драфтах уходит под первым номером. Главного претендента мы уже обозначили — «Аризона Кардиналс». Кто еще?

Генеральный менеджер «Аризоны» готов уступить титул слабейшей команды года «Хьюстону», потому что драфт-пик «Хьюстона» в первом раунде также принадлежит «Аризоне». Если «старики» «Рэмс» уже не могут, а молодежь еще не знает, то это тоже вполне себе кандидаты на первый выбор. Тренер Джош Макдэниелс уверенно хоронит «Лас-Вегас Рейдерс» — не стал бы скидывать и их со счетов. Ну, и «Тампа» без Брэди.

От кого из прошлогодних участников плей-офф отвернется удача?

В прошлом году «Миннесота Вайкингс» и «Нью-Йорк Джайентс» попали в плей-офф благодаря аномальным результатам в близких матчах. После такого обычно происходит регрессия к среднему. Кому еще предстоит доказать, что их прошлогодний успех не был случаен?

«Чарджерс» настолько эпично проиграли первый матч в плей-офф и вообще славятся кармой неудачников, что по ним всегда будут сомнения. Никто не ждал попадания в матчи на вылет от «Сиэтла», учитывая, что квотербек Джино Смит долгих 8 лет не вылезал со скамейки запасных, а тут вдруг оказался рок-н-ролльщиком.

На какие контракты наработают несчастные раннинбеки с большим пробегом?

Саундтрек межсезонья — нытье раннинбеков, которым не дают долгосрочные контракты. Клубы цинично вырабатывают ресурс так называемых «рабочих лошадек», после чего готовы предлагать им лишь краткосрочные отношения. Джонатан Тейлор («Колтс»), Джош Джейкобс («Рейдерс»), Тони Поллард («Каубойс»), Джо Миксон («Бенгалс»), Дэлвин Кук (теперь уже «Джетс»), Остин Экелер («Чарджерс») — всем пришлось либо довольствоваться однолетними контрактами, либо пойти на сокращение зарплаты, либо вообще оказаться без работы на какое-то время.

Топовые бегущие даже созвонились в Зуме, чтобы обсудить положение дел, но пришли к тому, что у них нет никаких рычагов влияния. Каждый сдался поодиночке.

Нападение «Балтимора» – что, реально станет пасовым?

Как только Ламар Джексон стал стартовым квотербеком «Балтимор Рейвенс», так сразу команда получила одно из лучших выносных нападений в лиге. Однако время шло, эта стратегия не приносила успехов в плей-офф, Ламар накапливал удары, а ресиверы требовали обмен.

В это межсезонье произошел разворот стратегии. Вместо Грега Романа, главного специалиста по квотербекам-бегункам, координатором нападения «Рейвенс» стал Тодд Монкен, выигравший два чемпионских титула с командой университета Джорджии. Также Ламар получил новый набор принимающих — Оделла Бекхэма, Нелсона Аголора и новичка Зея Флауэрса. Недоброжелатели постоянно кличут Ламара «раннинбеком», несмотря на 36 пасовых тачдаунов в MVP-сезоне. Похоже, у него есть шанс заткнуть всех скептиков.

Мы наконец определимся с уровнем игры Джастина Херберта?

С одной стороны, у молодого квотербека «Лос-Анджелес Чарджерс» собраны пасовые рекорды за первые три сезона в лиге — худшим результатом были 4,336 ярдов в дебютный сезон и 25 тачдаунов в последний. С другой стороны, за это время лишь одна игра в плей-офф, и та обернулась поражением.

В межсезонье Херберт стал самым высокооплачиваемым квотербеком в лиге — $52,5 млн в год. Вдобавок сменился координатор нападения, Келлен Мур должен сделать игру более сбалансированной и креативной.

Сколько сотрясений мозга получит Танговаилоа?

Перспективный сезон–2022 для «Майами Долфинс» был досрочно завершен, когда стартовый квотербек Туа Танговаилоа слег с двумя сотрясениями мозга (это только зафиксированные в протоколе). Эксперты пришли к выводу, что Туа банально не умеет нормально группироваться и приземляться после ударов. В межсезонье квотербек специально занимался с мастером единоборств, чтобы отработать этот момент.

Здоровый Танговаилоа смотрелся весьма убедительно и раскрывал потенциал сверхскоростных ресиверов Тайрика Хилла и Джейлена Уоддла. С ним команда способна на многое. Но если история повторится, то классно сконструированный проект просто потеряет еще один год.

Как примет матчи НФЛ Франкфурт?

Международная серия игр НФЛ остается в Германии, но переезжает из Мюнхена во Франкфурт. В прошлом году культурное влияние немцев стало очевидно, как только болельщики на «Альянц-Арене» затянули популярную песню «Country Roads» — американские комментаторы были впечатлены этой стороной боления. Участвовавший в матче Том Брэди сказал, что это был один из лучших по атмосфере матчей, в которых он играл за 20-летнюю карьеру.

Соберет ли Пит Кэрролл новый Легион Бума?

10 лет назад «Сиэтл Сихокс» побеждал в Супербоуле благодаря фантастической игре ди-беков, собранных в средних и поздних раундах драфта. Сейчас мы видим нечто похожее — по итогам прошлого сезона в Матч звезд были отобраны корнербек Тарик Вулен (5-й раунд) и сейфти Куандре Диггс (6-й раунд). В это межсезонье тыл защиты «Сихокс» пополнили корнербеки Девон Уизерспун (1-й раунд, но не будем его за это осуждать) и Кайю Блу Келли (5-й раунд, все нормально).

Кто из координаторов станет претендентом на роль главного тренера?

Мы уже отметили, сколь важная роль уготована в этом сезоне координаторам нападения «Пэтриотс» и «Рейвенс». Но вот еще два важных координаторских назначения, теперь в защите — Джим Шварц в «Кливленд Браунс» и Брайан Флорес в «Миннесота Вайкингс».

У «Браунс» из года в год классная по персоналиям защита, которая не дает достаточного коллективного эффекта. Опытнейшей Шварц должен это исправить. У «Миннесоты» отток старой гвардии и хронический недостаток кадров в секондари. Бывший главный тренер «Майами Долфинс» Брайан Флорес, судившийся одно время с НФЛ, умеет схематически нивелировать кадровый дефицит.

Кого из квотербеков-дублеров мы увидим в деле?

Как правило, все межсезонье мы говорим только о стартовых квотербеках, а потом начинается сезон, и где-то пятая-шестая часть главных героев отправляется в лазарет. В предсезонке здорово себя проявили Дориэн Томпсон-Робинсон из «Браунс» и Эйден О’Коннелл из «Рейдерс» — получат они игровое время по ходу сезона? Кайл Траск в «Тампа-Бэй» проиграл конкуренцию Бейкеру Мейфилду, но условный старт 0–4 может все поменять. В общем, запасной квотербек — самый важный игрок в команде после стартового квотербека.

Сколько нормальных возвратов начального удара мы увидим за сезон?

В межсезонье НФЛ приняла дурацкое правило, согласно которому сигнал свободной ловли, поданный возвращающим игроком во время начального удара, даст нападению начать с 25 ярдов вне зависимости от того, на какой отметке сигнал был подан в пределах 25 ярдов от своей зачетной зоны. Проще говоря, смысла возвращать начальные удары стало гораздо меньше.

Таким образом лига борется с травматичностью розыгрыша, напрочь убивая зрелищность. Можно было поступить как в весенней лиге XFL, где набегающие и блокирующие игроки встают в 10 ярдах друг от друга, а двигаться начинают только после приема мяча возвращающим. Но копировать что-либо у Скалы — это слишком унизительно для мегакорпорации.

Когда отчислят кикера Джейка Муди?

Поскольку выборов на драфте у «Сан-Франциско Фотинайнерс» было немного, а кикер нужен позарез, то клуб забрал Джейка Муди из университета Мичигана аж в третьем раунде. Кикеров редко выбирают так высоко, последним был Роберто Агуайо в 2016 году. В «Тампа-Бэй» рассчитывали закрыть позицию на десятилетия вперед, но груз ожиданий похоронил Агуайо, и после дебютного сезона в регулярке он уже не бил. В общем, удачи Муди, но брать кикера высоко — дурная примета.

Как сложится сезон у единственного белого корнербека?

Корнербек — позиция практически эксклюзивно отданная афроамериканским футболистам. Последним белым корнером в стартовом составе был Кевин Кейсвихарн в 2003 году. Был еще Дастин Фокс в 2008-м, но он играл почти исключительно в спецбригадах. Был недавно Трой Апке, но его перевели на позицию сейфти. И вот в 3-м раунде последнего драфта «Денвер Бронкос» выбрали Райли Мосса. Настоящая белая ворона!

Сколько игрового времени получит Дьюс Вон?

Еще одна интересная история с драфта — «Даллас Каубойс» выбрали раннинбека сына работающего в клубе скаута. «Сынок, не хочешь в понедельник пойти с папой на работу?», — спрашивал довольный скаут. И хотя Дьюс Вон был выбран лишь в 6-м раунде, у него неплохие шансы на игровое время в сезоне. Зик Эллиотт команду покинул, Тони Поллард только восстановился от травмы, а остальные конкуренты Вону вполне по силам. Он здорово показал себя в предсезонке и готов и дальше радовать отца.

Фото: East News/AP Photo/Rick Scuteri, Mike Stobe, AP Photo/Brian Westerholt, AP Photo/Daniel Kucin Jr., AP Photo/Jeff Dean, AP Photo/Lindsey Wasson; Gettyimages.ru/Stacy Revere, Patrick McDermott, Katelyn Mulcahy, Jane Gershovich, Jared C. Tilton