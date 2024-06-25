8 попыток обуздать бурю финала Кубка Стэнли-2024

Петухов – о развязке сезона.

1. Седьмой матч финала-2024 – какой-то образец для седьмых матчей финалов вообще. Всю предыдущую серию мы смотрели грандиозные качели: сначала «Пантерс» системно отхватили себе жирный кусок преимущества, потом «Эдмонтон» на вдохновении отобрал три матча подряд с общим счетом 80:2.

Если бы финал был таким же – «Эдмонтон» быстро повел 3:0, а потом просто добомбил, или «Флорида» получила преимущество и спокойно довела до конца – то он бы, конечно, разочаровал.

Но матч получился превосходным: «Пантерс» все-таки сбили Макдэвида и компанию с волны, но не смогли обезоружить до конца. Чтобы получить кубок, Бобровскому и поддерживающей его защите пришлось совершить вагон важных сэйвов и эффектных прыжков.

Чем это все закончится, стало понятно за несколько секунд до сирены – и это все было ВАУ.

2. Забавно, что в итоге мы получили ту самую развязку, что выглядела такой предсказуемой перед стартом финала и которая была очевидной после трех его матчей.

Но волевое усилие «Ойлерс» добавило в серию драмы – и то, что раньше считалось предсказуемой развязкой, ощущается совсем иначе. И даже седьмой матч: по сути, мы видели игру, в которой защита «Пантерс» чисто сдержала Макдэвида и Драйзайтля. Было б 4-0 – мы бы сказали: «Ну, ничего сложного тут не было. Все предсказуемо и понятно».

А сколько сейчас в этой развязке драмы, сколько в ней эмоций! Просто супер!

И да, без подвига «Эдмонтона» этих эмоций не было бы. Без подвига «Эдмонтона» финал был бы пресным.

3. Вопросом седьмой игры была судьба турбонаддува, на котором «Эдмонтон» пролетел четвертый, пятый и шестой матчи. Сможет ли «Флорида» как-то его сбросить? И что будет с «Ойлерс», когда волна уйдет?

Ответ получен: без ураганного импульса в игре, без настроения «Ойлерс» становятся немного другой командой – и игра против них становится понятнее.

«Флорида» выдала мощное начало, забила, таким образом обнулила настрой «Эдмонтона» – и даже то, что Янмарк все равно ответил голом из отрыва, «Ойлерс» не завело.

В итоге пространство на своей половине «Пантеры» проконтролировали лучше: на Макдэвида надавили очень прилично, а нижние звенья особых шансов и не создали.

Без турбины «Ойлерс» стали узнаваемой командой: с пробелами в защите и с не очень стабильным вратарем, зависимой от вспышек лидера. Соперник погасил вспышку (точнее, справился с ней) – и закономерно победил. 4. «Флорида» ощущается полноценным и сложившимся чемпионом. Конечно, если бы после 3-0 в финале была бы быстрая победа 4-1, то преимущество команды Мориса над соперниками выглядело бы совсем грандиозным. А так мы увидели кое-какие минусы этой команды – например, недостаточно изобретательную игру в атаке: силы и глубины там достаточно, но оригинальных ходов не хватало – и сам Морис на это ссылался.

Зато мы во весь рост увидели дух этой команды, ее умение преодолевать подъем соперника и справляться с обстоятельствами – не отдельными звеньями и не отдельными отрезками, а прям всем составом на протяжении всего матча.

«Пантерс» собраны по-чемпионски, и финал они закончили тоже по-чемпионски.

А о том, похожи ли они на династию, поговорим позже.

5. Этот финал – еще один повод вспомнить: трагедия Макдэвида (да и вообще любого другого большого хоккеиста) в том, в хоккее никто и никогда не сможет все сделать сам.

Даже такой гений, как Макдэвид, просто физически не способен дотащить команду до кубка – потому что как бы он ни был хорош, его игровое время нельзя растянуть и на полматча.

С Коннором на льду «Эдмонтон» ничего не пропустил, набил под 90% ожидаемых голов (расшифрую: это значит при Макди игра шла буквально в одни ворота – в ворота Бобровского), и если бы результат зависел только от этих отрезков, то рано или поздно «Ойлерс» бы «Флориду» дожали.

Но Макдэвиду нужно отдыхать, причем довольно часто – 35 минут за три периода. «Ойлерс» проиграли именно в эти 35 минут.

На глазах Макдэвида, который сидел на лавке.

6. Путь Димы Куликова от выбора «Флоридой» на драфте через турбулентный период с обменами к важнейшему сэйву сезона – вдохновляет.

Найти свое место и свою команду – важнее всего, и это никогда не бывает поздно.

7. Удивительно, но на финише плей-офф и конкретно в финале большинство вообще перестало быть фактором. «Ойлерс» начисто уничтожали чужое большинство, начиная с финала Запада. «Флорида» уверенно съела бригаду Макдэвида в седьмом матче.

Исход Кубка Стэнли решился при 5-на-5.

8. Вручение «Конн Смайт Трофи» проигравшему Макдэвиду больше похоже на стандартную пиар-инерцию, которая при прочих равных в определении лучшего игрока плей-офф подключает пункт «авторитет». В 2017-м Малкин заслуживал приз не меньше, чем Кросби – его отдали Кросби. В 2018-м Кузнецов заслуживал этот приз не меньше Овечкина – отдали Овечкину.

Я думаю, что если бывают вратарские перфомансы, заслуживающие звания MVP, то Сергей Бобровский выдал как раз такой – и у журналистов была легитимная возможность отметить это. Но они пошли по пути наименьшего сопротивления и проголосовали за Макдэвида.

Который в двух последних матчах турнира набрал 0 очков.

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Фото: East News /AP Photo/Wilfredo Lee, Rebecca Blackwell, Nathan Denette/The Canadian Press via AP, Jason Franson/The Canadian Press via AP