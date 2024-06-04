Про Панарина говорят: «Провалил финал Востока». Это ерунда!

Реплика Никиты Петухова.

В регулярке-23/24 было не так уж и много хоккеистов круче Артемия Панарина.

Он набрал 120 очков – почти полтора очка за игру.

Он забил 49 голов – то есть примерно два гола каждые три матча.

Стадия плей-офф знаменита тем, что в ней голы и ассисты еще нужнее, чем в регулярном чемпионате – и серия против «Пантерс» была именно тем временем, когда снайперскому таланту Панарина важно раскрыться на 150%, но результат обратный.

Шесть матчей, один гол, четыре очка (для тех, кого еще волнует показатель «плюс-минус» – у Панарина в серии с «Флоридой» «ноль»). В два раза меньше, чем нужно, для ощущения нормы. В три раза меньше, чем нужно, чтобы люди сказали: «Вау, Панарин затащил».

Поэтому люди смотрят на цифры – и говорят: «А куда пропал Панарин? Почему его не было видно? Почему он провалил финал Востока?».

Но так можно сказать, если смотришь только на цифры. На самом деле провал Панарина в плей-офф-2024 – очередной миф сезона. Такой же, как кубковые амбиции «Бостона» (Койл как первый центр? Смешно), большинство «Далласа», способность Фреда Андерсена тащить «Каролину» вперед и необходимость подписываться на мой телеграм-канал .

Несовершенное нападение «Рейнджерс» пережило серьезный стресс

Важная деталь: в полном составе!

В составе «Рейнджерс» нет нападающего, который провел бы серию с «Флоридой» на коне. Выдающийся матч был у Лафреньера, и в целом он выделяется на общем фоне, но во второй половине серии его влияние не было таким очевидным – как и влияние примерно любого другого игрока атаки Лавиолетта. Даже если мы берем основных.

Причины я уже проговаривал вот тут , но могу повторить – атака «рейнджеров» в целом была мало- и неэффективна из-за:

1. общей недопридуманности, которая красным флагом висит над командой не первый год. Речь об игре 5-на-5, качестве контроля шайбы и позиционного нападения. По этим параметрам атака «Рейнджерс», в принципе, середняк на общем фоне НХЛ.

2. экстремального качества сопротивления, которое справилось с ходами, когда «Рейнджерс» вытаскивали себя за волосы – тем же большинством и атаками с ходу.

Один фактор наложился на другой – и получился сильнейший стресс для системы в целом.

И если вы видели последние матчи, вы знаете: даже комментаторы задавали вопросы не только Панарину, но и Зибанежаду и Крайдеру – даже больше, чем Артемию. Мика и Крис закончили финал Востока, набрав по 2 очка – речь не о том, чтобы переложить ответственность на них, а о том, чтобы подчеркнуть системную природу стресса команды в серии с «Флоридой».

В этих условиях имеет смысл только такая залихватская формулировка: «Окей, но Панарин же гений, он зарабатывает почти 12 млн, он набрал 120 очков. Неужели он не должен сам тащить в такие моменты, вопреки системе и сопротивлению? Разве мы не должны ждать от лучших такого?».

С популизмом такого уровня спорить почти нереально – и я прям не готов.

Но, я думаю, будет проще, если мы договоримся о терминах. Расшатать защиту современной «Флориду» в одного? Давайте признаем: это подвиг. И выглядит так, будто этот подвиг под силу одному человеку – который только что исполнил вот такое в финале Запада . И у нас будет шанс проверить эту гипотезу в финале сезона.

И тут два пункта:

1. Подвиг – это подвиг. Отсутствие подвига – это не провал.

2. Панарин и Макдэвид – технически разные игроки и играют в разный хоккей. Макдэвид физически превосходит примерно любого хоккеиста, о котором вы когда-либо слышали – и его преимущество строится именно на физическом совершенстве.

Артемий играет интеллектом, используя партнеров как свои продолжения. В этом смысле всю карьеру в «Рейнджерс» он находится в довольно сложных условиях: ему не особо есть с кем играть в пас, и вообще командный хоккей выстроен не под контроль шайбы.

Панарин расцвел немного вопреки этой системе – и его 120-очковый сезон помог провести лучшие в карьере регулярки Трочеку и Лафреньеру. И все это было на дистанции в серию игр со случайными соперниками в случайном состоянии.

В рамках встречи с лучшей защитой лиги эта конструкция предсказуемо поплыла – и пространство для эффективного хоккея Панарина сузилось до предела. Защита «Флориды» просто идеально уничтожает коллективное взаимодействие – посмотрите, что она сделала с нападением «Тампы» – и тут она тоже навязала очень сложные условия именно для творческих игроков.

Чтобы такие игроки, как Панарин и Кучеров, были тут максимально эффективны, им нужны инструменты чуть более высокого уровня.

У Кучерова такой инструмент в принципе есть: он набрал 7 очков в 5 играх с «Флоридой» за счет поставленной связки со Стэмкосом в большинстве.

У Панарина конкретно такого инструмента нет – но есть другие, тоже в большинстве, которым он довольно успешно дирижировал на дистанции в регулярку.

Как раз голы в большинстве и должны были стать решением в финале Востока и для «Рейнджерс», и для самого Панарина. Но в своем меньшинстве «Флорида» была идеальна – если говорить и о схемах.

И если вспомнить, что в шестом матче «пантеры» удалились лишь один раз.

У Лавиолетта не было ресурсов для прокачки атаки

Если большинство – идеальная иллюстрация качества сопротивления среды, то иллюстрация ограниченности внутренних ресурсов «Рейнджерс» – это результативность их другого ведущего звена (Зибанежад и Крайдер «Флориде» тоже не забивали), а так же то, что при очевидности проблем с результативностью Лавиолетт не разбирал первые два звена.

Я много лет говорю: в смысле химии внутри топ-6 «Рейнджерс» – это второй «Торонто». Там есть хорошие и даже блистательные нападающие, но связки, которые они образуют между собой, успешны только в очень относительной степени. И каких-то вариантов там нет: в первое звено ставили то Хитила, то Рословика, то Веннберга – заканчивалось одинаково никак.

Панарина иногда сводили с Зибой/Крайдером – не особо настойчиво, потому что это и не обещает какого-то результата. Это просто три лидера команды вместе – скорее, символический жест. У Панарина нет какой-то особой химии с Зибанежадом, на которую можно рассчитывать в экстренном случае.

Связку Артемия с Трочеком не разбирали – потому что просто нет никакой внятной альтернативы. Пока Дебур, Кноблаух и Морис перебирают варианты после каждого неудачного периода, Лавиолетт вынужденно держался за то, что у него хоть как-то работало в регулярку – потому что все прочие варианты еще хуже.

Важно: Панарин действительно не блистал

Он сам наверняка не считает, что сделал достаточно. Он точно не был фактором в этой серии – хотя, по всем вводным, фактором должен быть.

Он принимал несовершенные решения – например вот в этом эпизоде от 120-очкового нападающего хочется видеть более решительной угрозы чужим воротам, а не паузы и поиска продолжения через фланг.

Но таких вопросов по игре у меня даже не три. Впечатление о серии базируется не на таких вопросах.

Было видно, что очень тяжело, и было видно, что все вкладываются по полной. У второго звена «Рейнджерс» были смены в чужой зоне – и были хорошие смены в чужой зоне.

Контроль в большинстве в основном был очень приличным – не давали довести до броска.

Как только Артемию удалось прорваться на метр свободного льда и получить нормальный пас – он сразу же забил.

«Рейнджерс» не единственные, кто проиграл «Флориде», и Панарин не первый, кто не набрал 5+7 в серии с «Пантерс». Пастрняка видели? Тоже 6 матчей против «Флориды» – и 0 голов, и всего два очка. Провал? Расстрел? Люстрация?

А может... суперский соперник?

Простые ответы и претензии всегда привлекательнее сложных схем, но плей-офф НХЛ – время, когда простых ответов просто не бывает.

Поражение от современной «Флориды», даже если оно по делу, не может считаться провалом.

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Фото: AP Photo /Lynne Sladky, Julia Nikhinson