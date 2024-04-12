Кто попадет в плей-офф – Малкин или Овечкин? Или оба сразу? Расклады на последнюю неделю НХЛ

Осталась неделя и три матча.

В ночь на 12 апреля «Питтсбург» и «Детройт» выдали перестрелку (6:5), в которой 2 очка набрали «пингвины» – и теперь они занимают вторую строчку уайлд-кард, последнее проходное место в плей-офф.

Тем временем «Айлендерс» обыграли «Монреаль» (3:2), вырвались на третье место в Столичном дивизионе и даже заработали кое-какой отрыв.

А «Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» (4:1) и закончила серию из 8 поражений подряд – самую несвоевременную в истории: «Флайерс» весь сезон шли в первой тройке дивизиона, а сейчас впали в зону турбулентности.

Гонка за последние два места в плей-офф выглядит так:

1. «Айлендерс» – 79 сыгранных матчей, 89 очков 2. «Питтсбург» - 79 матчей, 86 очков 3. «Вашингтон» – 79 матчей, 85 очков 4. «Детройт» – 79 матчей, 85 очков 5. «Филадельфия» – 80 матчей, 85 очков

Ну и вы помните: «Детройт» находится в Атлантическом дивизионе и не может попасть на третье место в Столичном, поэтому на первое место в этой гонке не претендует.

В регулярке 82 матча, так что всем, кроме «Филадельфии» осталось провести по 3 игры.

«Айлендерс» уже одной ногой в плей-офф: одна победа и вопрос практически решен. Но им играть с «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и, та-дам, «Питтсбургом» – тут вполне может быть три поражения.

Формально самый простой календарь у «Детройта»: «Тампа» и потом две игры с «Монреалем», дома и в гостях. Тут «Ред Уингз» вполне могут набрать 5 очков.

«Флайерс» сыграют с «Нью-Джерси» и «Вашингтоном».

У «Вашингтона» перед «Филадельфией» матчи с «Тампой» и «Бостоном» – чувствуете запах жареного?

У «Питтсбурга» впереди «Бостон», «Нэшвилл» и, как вы помните, «Айлендерс».

Главное по оставшейся дистанции:

1. Внутри группы претендентов еще две личные встречи, от итога которых будет зависеть очень много, и итоги которых все еще непредсказуемы – так что ждем и смотрим.

2. Лучшая стартовая позиция у «Айлендерс», лучший календарь, скорее всего, у «Детройта».

3. Кое-что по состоянию: «Филадельфия» только что выдала серию из 8 поражений подряд и вряд ли проиграет оба следующих матча. У «Питтсбурга» всего два поражения в 9 последних играх – не похоже, что такой темп можно растянуть до 12 игр.

Если коротко: все это по-прежнему непредсказуемо и, скорее всего, результат гонки зависит от двух-трех случайных отскоков шайбы. За что мы и любим НХЛ.

Фото: AP Photo /Gene J. Puskar