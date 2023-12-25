Бедард показал, почему его талант так ценят: он быстрее 99% игроков в завершении

Некстван новой формации.

Три очка за первые пять матчей, четыре – за первые семь.

Старт Коннора Бедарда в лучшей лиге хоккейный мир рассматривал под микроскопом – и будто бы не увидел ничего выдающегося. Проблемы на точке. Проблемы в защите, свойственные любому новичку – но ведь перед нами не любой новичок.

Да, хорош и изобретателен с шайбой, легко и быстро бросает, потенциал видно. Придраться не к чему, хороший старт хорошего игрока – но от человека, которого перед первым матчем сезона сажают напротив Сидни Кросби для витринного интервью, ждешь другого. Ведь так?

Чуть освоившись на новом уровне, Бедард выдал и другое.

Момент, когда это началось, зафиксирован: игра с «Флоридой», отбор и мгновенный бросок в верхний угол.

Обратите внимание, куда Коннор смотрит во время броска.

Потом было много еще чего, но вот самое сочное: гол «Эдмонтону» шикарным, мгновенным броском в дальние «девять» из сложного положения, практически из-под накатившего защитника.

На прошедших выходных Бедард выдал и лакросс – стандартный по нынешним временам прием он исполнил практически на полном ходу, без паузы, будто бы не задумываясь.

Спустя несколько десятков минут Тревор Зеграс, большой мичиган-мастер, исполнил свой бросок в ворота «Сиэтла» – и стало очевидно, что Бедард тут в принципе ничем не уступает.

На отрезке с 8-го матча сезона до 33-го у Бедарда 26 очков (четко очко за игру), он резко и заметно оторвался от всех прочих претендентов на «Колдер Трофи» и будто бы снял вопрос с его обладателем.

И самое главное – он обнажил свой талант если не во весь рост, то хоть в каком-то смысле. Не думаю, что этот вопрос решен раз и навсегда, но все-таки: становится понятнее, почему Бедард претендует на то, на что претендует.

Макдэвид, Макар и Маккиннон немного сбили общественный вкус на некстванов. Впечатлившись физическими данными такого уровня, от следующего большого канадского юниора на автомате ждешь того же: ноги еще легче, силы еще больше, скорость еще выше.

Коннор вообще не такой – и на первый взгляд это небольшое разочарование.

Его игра в ноябре-декабре, его игра в завершении и вообще в чужой зоне показывают, что на самом деле его пример еще круче. Руки Бедарда, его мышление, его скорость на финише атаки говорят о том, что дальнейшее соревнование суперзвезд с просто хоккеистами будет происходить не на территории здоровья и, извините, генетики. Оно не будет основываться на сумасшедшей чисто физической разнице суперзвезды от обычного хоккеиста. Никто не может кататься как Макдэвид, Маккиннон и Макар.

Много кто может кататься как Бедард. Но мало кто так быстро и четко играет в завершении. Бедард выигрывает у соперников не метры, как Макди, а миллиметры и доли секунд – но в самый нужный момент. Он не разрежет защиту ультразвуковым проходом, но ему хватит самого минимального времени, чтобы не просто бросить – а сделать бросок исключительным и неберущимся.

Он очень резкий и очень уместно резкий. Он не выглядит такой угрозой, но его не остановить. Кажется, что вот он, кажется, что твоя клюшка уже накрыла его бросок и что бросок не получится опасным – а шайба летит в самую девятку, и никому ее не достать.

Бедард опасен, но не как Макдэвид, которого не догнать, а как-то по-новому – и он проделывает эти вещи уже в 18 лет.

И вот вопрос – что будет дальше?

Фото: East News/AP Photo/Jeff Roberson, AP Photo/Erin Hooley