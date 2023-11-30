Когда рушится сильная команда НХЛ, винят тренера, вратарей или звезд. Не верьте: проблема глубже

Петухов – о природе поражений.

Голами Коннора Макдэвида «Эдмонтон» вымучил репутацию контендера, но сезон-2023/24 начал с 10 поражений в 12 играх – и лишился главного тренера.

«Миннесота» старательно карабкалась наверх, собирая вместе удачные находки на драфтах, и с приездом Кирилла Капризова будто бы ворвалась в число претендентов на кубок, но в 17 играх сезона-2023/24 одержала всего 5 побед и имела всего на несколько очков больше аутсайдеров – «Чикаго» и того же «Эдмонтона».

Тренер «Уайлд» продержался подольше, но его тоже уволили. Генменеджер Билл Герин уже заходил в раздевалку с волшебным пенделем (парни, шутке больше 20 лет!), и теперь все больше вопросов задает лидерам команды – тому же Капризову. Да-да, вопросы Капризову, одному из самых талантливых игроков в истории франшизы.

Это Запад. На Востоке «Дэвилс» перед сезоном мелькали в прогнозах на чемпионство, а к концу ноября держатся за линией плей-офф – не так далеко, как «Эдмонтон», но все же.

В этих случаях всегда возникает запрос на поиск конкретных причин такого завала. И должен сказать, что формально найти эти причины не так уж тяжело. Я сам делал это 50 тысяч раз, я сам читал 150 тысяч подобных текстов и видел много плохих игр команд, которые созданы быть хорошими. Заявляю так авторитетно, насколько это возможно: набор «причин» падения условно топовой команды – да что там, любой команды – не кажется мне таким уж большим.

Причины, которыми мы объясняем внезапное падение контендера:

1. «Посмотрите на лидеров! Разве это лидеры? Они не в форме, да еще и играют за такие деньги!»

2. «А взять нижние звенья – где секондари скоринг?!»

3. «Это еще ничего, но в защите же проходной двор!»

4. «Команда играет как играет, но трудно побеждать, когда все матчи из-за вратаря начинаются с 0:2».

Где-то внутри этого списка иногда прячется индивидуальная вина одного хоккеиста – например, в прошлом году «Вашингтон» сыграл слабо, и в основном винили Евгения Кузнецова, который действительно показывал довольно заурядные цифры.

Вы не чувствуете подвоха? Я чувствую прекрасно: все эти причины касаются внутреннего мира завалившейся команды. Насколько это справедливо? По моим наблюдениям – не очень.

В НХЛ тяжело каждый день

Главный парадокс хоккейной аналитики (кроме показателя PDO и математического моделирования): как-то по умолчанию принято, что если хорошая команда НХЛ проваливается в недра таблицы, то причины этого находятся где-то у нее внутри и имеют серьезный, драматический масштаб.

Примеры: «Кузнецов сдал!», «Кэмпбелла надо менять!», «Ну конечно, Макдэвид ведь нездоров!»

В последнее время об этом парадоксе я думаю постоянно. В попытках объяснить проблемы команды мы смотрим только на нее, но ведь хоккей – столкновение двух команд. Косяк одной почти всегда связан с очень конкретным достижением другой. Ошибка с одной стороны почти всегда означает блистательное решение с другой. Вот два примера, которые подтверждают предыдущую мысль:

Пример 1: матч «Флорида» – «Тампа» в плей-офф-2022.

Посмотрите, как Аарон Экблад жестко ошибается в защите и привозит гол в свои ворота!

Вау, посмотрите какой гений Никита Кучеров!

Да, это один и тот же момент – и ошибка Экблада очевидна, но если в оценке этого промаха не учитывать тот факт, что на Аарона выкатывался, возможно, самый изобретательный нападающий современности, то оценка будет очень неточной.

Пример 2: матч «Вегас» – «Эдмонтон» в плей-офф-2023.

Этот эпизод намного сложнее и в чем-то очевиднее, но выглядит совсем по-разному – если на него взглянуть глазами топового кинорежиссера Кристофера Нолана.

В четвертой игре второго раунда Ши Теодор сначала допустил адскую ошибку в районе своего пятака, которую рабочее звено «Ойлерс» конвертировало в гол.

А потом этот же Теодор грязно ударил Клима Костина и получил заслуженный штраф – который был реализован топовой спецбригадой «Эдмонтона».

И тут все очевидно: два грубых косяка защитника привели к двум голам.

Но если мы посмотрим на этот эпизод с ракурса «Ойлерс» – и конкретно Клима Костина – то мы увидим другую картину: Костин сначала оказался в нужном месте, сориентировался и нанес бросок, который добил его партнер; а потом грамотно вывел соперника из себя – и сдержался после грязного удара.

В итоге – заслуженная радость на скамейке.

Итак, я надеюсь вы готовы к моей первой мысли:

В таком контактном виде спорта, как хоккей, фактор противодействия не просто существует – он очень конкретно сказывается на исходе каждого эпизода игры и матча .

Тут же – мысль №2:

В современной НХЛ уровень противодействия и конкурентности среды чрезвычайно высок . Это видно, если вы посмотрите на таблицу НХЛ вот в эту секунду.

На Востоке 8 команд уайлд-кард – в 6 очках. Фактически из борьбы за плей-офф выпадают «Коламбус» и «Оттава» – они в 7 и 9 очках очках от зоны плей-офф. То есть примерно в 4 победах.

На Западе картина чуть более понятная: в двух очках первые пять команд уайлд-кард и еще пять отстали, хоть и ненамного. Но в этих отстающих – «Эдмонтон», который очевидно будет в борьбе за плей-офф, и «Миннесота», которая в принципе является командой уровня плей-офф.

Состав топ-клуба НХЛ сложно отличить от аутсайдера

Я уже начал чертить круг аутсайдеров сезона: «Оттава» и «Коламбус» на Востоке. От другой конференции туда же напрашиваются «Сан-Хосе» и-и-и-и-и... ну, давайте «Чикаго» (Перри выгнали – и финал Кубка Стэнли под вопросом).

Самый радикальный пример тут, конечно, «Сан-Хосе». Его 11 поражений подряд на старте включали два подряд матча с 10 пропущенными голами, что вместе выглядело поводом для справедливых насмешек и запросов типа «а была ли в истории НХЛ команда слабее?».

Но удивительная правда в том, что «Сан-Хосе» не спроектирован настолько плохой командой. Первый центр «Шаркс» – Томаш Гертл – был бы первым-вторым центром в большей части команд лиги. Тут полно бойцов с опытом плей-офф, в том числе и на поздних стадиях: Хоффман, Дюклер, Гранлунд, Штурм, Руута. Не то чтобы их опыт – гарантированная защита от провала, и да, карьерные траектории этих игроков не на взлете, но это же не вчерашние студенты, которые должны потеряться при встрече с «Питтсбургом» (средний возраст игроков – 29,6) и улететь 2:10.

Не было бы ничего удивительного, если бы этот же «Сан-Хосе» начал сезон с 50% очков, обосновался бы поблизости от уайлд-кард и хлопнул бы «Пингвинс» 5:1 (как, например, хлопнул «Сент-Луис»). Развал «Сан-Хосе» не детерминирован его составом.

Окей, а есть ли в НХЛ откровенно слабые команды? Эм-м-м, ну «Чикаго». В нем еще играет лучший юниор поколения и один из лучших американских защитников Джонс (не говоря уже о ветеранах).

Может быть, «Коламбус»? Почему нет?

Разве что там играют Джонни Годро, Патрик Лайне и один из лучших защитников США Зак Веренски. А так же второй номер драфта Адам Фантилли, интересные нападающие Дмитрий Воронков и Джек Рословик, опытные защитники Иван Проворов и Дэймон Сиверсон. Молодой нападающий Кент Джонсон исполняет вот такое:

Но исполняет за фарм «Коламбуса», куда его отправили по решению тренера.

Так ли сильно этот состав отличается от состава «Бостона», в котором первого центра исполняет Павел Заха? Глядя на таблицу, вы скажете: «Ну конечно!». Но если бы не эффект таблицы, то отличить эти составы по уровню не так уж и просто.

И, если что, это состав глухого как-бы-аутсайдера, команды со дна таблицы из 32 строчек. То есть остальные, по идее, не хуже – и это чистая правда.

«Оттава», которая сейчас очень близка к «Коламбусу» по очкам, по составу – минимум претендент на борьбу за плей-офф. Это яркий состав, в котором молодость сочетается с опытом.

И в ноябре-2023 этот состав плетется в самом хвосте.

Удивительный факт: лига не дает командам стать идеальными

Оборотная сторона того, что качество игроков распределяется по всей лиге, по всем ее 32 командам – невозможно собрать состав, который по умолчанию был бы мощнее других.

Да, мы видим лидеров в таблице – и в НХЛ есть очевидно более классные команды, но, во-первых, их немного. А во-вторых – их преимущество не столько в составе, сколько в его использовании.

Дело в том, что экосистема НХЛ давит на всех одинаково. Потолок работает. Таланты распределяются по всей лиге, и их нигде нельзя собрать воедино.

Посмотрите, как мучается «Тампа», год за годом отдавая сильнейших игроков («сыграли дома всего 7 матчей, а посмотрели уже три ностальгических видео про наших бывших игроков», – хихикнул как-то Джон Купер).

Посмотрите, как обращаются с клубами-новичками: «О, добрый вечер, как мы рады вас видеть! Располагайтесь, присаживайтесь, вот чай, вот кофе – и вот каталог всех игроков всех команд, набирайте себе по одному из каждой». И оговорка одна: ну они там защитили какое-то количество игроков, но выбор-то все равно ого-го!

Так из «Тампы» уехал Янни Гурде, которого «Лайтнинг» ни за что на свете не отпустили бы, будь у них такая возможность.

Понимаете, о чем я? Мы во вселенной, где новичок получает такие возможности. И это же не 1970-е, когда игроков отсматривали по пленкам – сейчас у каждого клуба бесконечные данные в смысле аналитики, и набрать крепкую команду в рамках текущего предложения – несложно.

Простой факт в доказательство этой мысли: «Вегас» взял Кубок Стэнли через 6 лет после образования

Итого: мы получаем лигу, в которой состав первой команды по структуре и уровню подозрительно похож на состав 32-й .

В каждой клубе есть 2-3 звезды, несколько отличных игроков, прослойка из средних и три-четыре случайных. Почти у всех – проблемы с вратарями (потому что в мире нет 32 элитных вратарей).

Конечно же, они не равны между собой. Но в том, как они распределяются по таблице, участвуют и законы математики, и случайности, а ситуативные решения конкретных игроков в конкретных эпизодах участвуют точно больше, чем нам говорит опыт взаимодействия с другими лигами мира.

У «Эдмонтона» кошмарный старт, но +4 очка сделали бы этот старт просто средним – а эти очки «Ойлерс» вполне могли добыть в матчах с «Шаркс» и «Кэнакс», которые проиграли с минимальным счетом, суммарно перебросав соперников 81-34. С тем же набором событий внутри игр это могли бы быть две уверенные победы «Эдмонтона».

Так, окей. И что же ты хочешь сказать?

Любой текст всегда мне хочется закончить по-киношному эффектным выводом, но в обращении со вселенной НХЛ простые выводы работают ужасно. Смотрите, что у меня получилось.

Конечно же, вселенная НХЛ – та территория, где нужно аккуратнее, намного аккуратнее, делать выводы.

Нет проблемы в том, чтобы по шаблону свалить все на вратарей, на тренера, на невезение, на ужасную систему защиты, дежурно сказать, что «к катастрофе привела совокупность этих причин» – и это позволит поставить формальную галочку. Но будет безнадежно далеко от реальности.

Чтобы понимать настоящую природу этого «кошмарного» старта «Ойлерс», нужно провести очень большую работу по оценке очень большого числа эпизодов игры – и потом нужно быть очень осторожным с выводами, потому что факторов невероятно много и за всеми не уследишь.

Любой след через день может оказаться чушью.

У меня нет ответа, как все это работает и как все это оценивать, но по опыту я могу сказать – так намного интереснее. Это все делает НХЛ гораздо более интересной средой, чем примерно все остальное, что сегодня может предложить мировой спорт.

Неожиданная метафора, которую поймут не все: НХЛ – это Bloodborne мира спорта .

У погружения тут нет никаких пределов, и ты никогда не можешь быть уверенным, что знаешь достаточно – и это заставляет больше читать, погружаться, смотреть, а потом принять простой факт: иногда нужно просто отключиться от выводов и получать удовольствие от того хоккея, который ты видишь сейчас.

Я не могу сказать, что НХЛ – идеальна, но сейчас она устроена так и выдает такое зрелище, что в каждом матче может случиться чудо. Даже если играют неудачники последних лет – «Детройт» и «Оттава».

И когда видишь такое – ты вознагражден.

Фото: East News/AP Photo