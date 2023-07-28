Некем заменить.

Мы живем в удивительное время, когда большим событием может стать то, что еще не произошло. И даже не то чтобы стоит в плане. И даже то, что может вообще не произойти.

Догорающим летом-2023 чуть ли не самой обсуждаемой фигурой стал Кузнецов (странным для меня образом). Тема – его обмен.

Видимо, срабатывает эффект прошлого сезона Кузнецова (не самого лучшего), заработанный им статус (одного из самых интересных русских игроков) и желание фанатов «Вашингтона» сделать последние годы Овечкина в клубе яркими – в исполнении лидеров нужен огонь, а огня нет. Интуитивное решение – обмены, и неважно, как сама эта идея сочетается с реальностью.

«Если честно, я сам из прессы узнал об этом, – прокомментировал тему с обменом сам Кузнецов. – Мне постоянно скидывают фотки: то в одну команду, то в другую команду. А я в принципе сам особо и не знаю».

Есть ощущение, что эту тему обсуждают, но движения никакого нет. «95% слухов – информация поверхностная» – пожал плечами Евгений.

И это не случайно: обмен Кузнецова сейчас – это технически о-очень сложная штука, для реализации которой нужно не только мастерство переговорщика, но и пара тектонических сдвигов в судьбе «Вашингтона».

Это все очень похоже на то, что многие годы происходило с идеей обмена чуть более масштабной нашей звезды – Евгения Малкина. Год за годом его выпроваживали в разные клубы после неудачных сезонов, но реализовать такой трейд было очень трудно, и Малкин остался в «Питтсбурге».

Разговоры про возможность обмена Кузнецова можно заменить пятью минутами на сайте CapFriendly, но зачем вам это, когда есть Sports.ru.

Но у вас же еще и мой телеграм-канал, вот вы везучие.

Стоит помнить: обмен – слишком важный элемент работы в НХЛ

На старте проговорю базу, которой периодически не хватает людям, требующим обмена Кузнецова.

• Обмен – это не наказание для игрока за плохой сезон. Это попытка улучшить свой состав, изменить к лучшему вектор развития команды, подправить внутренний баланс.

Очень важно понимать, что попытка эта – двусторонняя. Иногда сторон может быть и больше – как было в обмене Эрика Карлссона – но главным остается то, что все участники обмена заходят в него, чтобы стать лучше. Главный блокбастер лета-2023 не о том, что «Питтсбург» налетел и ограбил «Сан-Хосе». «Питтсбург» получил Карлссона, «Монреаль» и «Сан-Хосе» – не только новых интересных игроков на важные позиции, но и высокие драфт-пики.

Конечно, есть примеры типа обмена Володи Тарасенко или Патрика Кэйна, когда клубы, из которых они уходили, получили взамен какой-то пакет с пакетами – но тут надо учитывать контекст. И «Чикаго», и «Сент-Луис» были на грани от того, что их бывшие звезды уйдут без компенсации. В этом контексте пакет с пакетами лучше, чем ничего – и по факту является определенной выгодой.

• Важно понимать особенности экосистемы НХЛ. Текущий статус ее участников допускает очень широкий разброс целей на следующий сезон, но на дистанции лет в 7-10 победу имеют в виду абсолютно все 32 клуба лиги.

Каждый генменеджер строит команду так, чтобы в какой-то момент следующих 7-10 лет поцеловать кубок и сварить в нем пельмешки. Так что НХЛ – это не то место, где игрока, в котором вы разочаровались, можно просто сбросить условному аутсайдеру или середняку, который будет рад подачке – как происходит в некоторых других хоккейных лигах.

Стратегия клуба может быть долгосрочной, она может быть краткосрочной – и ее длина тоже становится фактором – но игрок должен вписываться в эту стратегию. Перри и Холл нужны «Чикаго» не для того чтобы взять кубок завтра, но они помогут вкатиться в НХЛ, возможно, главному таланту поколения.

• А, и да – когда речь идет об игроках стоимостью от 3 млн в год, значение имеет только его эффективность. Раздевалка и уровень дружбы с Овечкиным как факторы не учитываются вообще. Пообщаться они всегда смогут по телефону.

Нужно ли «Вашингтону» сейчас менять Кузнецова?

Первое, о чем я думаю, когда слышу об этой перспективе – статус клуба и игрока.

У Кузнецова некрохотный контракт в 7,8 млн в год, который истекает только в 2025 году. Он третий бомбардир команды в регулярке-22/23, что в относительном выражении звучит неплохо. Но 55 очков по факту маловато. 12 голов – очень мало.

При этом Кузнецов – первый центр команды. Номинально первый Никлас Бэкстрем мучается с травмами и по возрасту уже вряд ли выйдет на уровень топового центра НХЛ.

С другой стороны – сам «Вашингтон». Клуб осторожно проводит процесс строительства новой, более молодой команды вокруг отказывающегося стареть Овечкина. Над кубковыми амбициями «Кэпс» висят огромные вопросы, но сама команда, ее менеджмент формально ни от чего не отказывались.

То есть мы имеем дело с клубом, менеджмент которого очень пристально будет оценивать каждый следующий шаг команды в таблице и по календарю. И в соответствии с ними просчитывать модель ближайшего будущего.

Полный развал и 7 голов Овечкина к февралю – и здравствуй перестройка.

35 голов Овечкина и надежное участие в борьбе за плей-офф – и здравствуй, активная работа на дедлайне по усилению.

Оба сценария не исключены.

Итого. Статусы и клуба, и игрока недостаточно стабильны для разработки каких-то радикальных решений. В этой ситуации необратимый обмен – слишком большой риск.

Кузнецов не такой слабый игрок, и его удачный следующий сезон не будет сенсацией. Последнее, что нужно «Вашингтону» на этом этапе развития – отдать Кузнецова в условный «Баффало» в обмен на условного Кейси Миттлстадта и увидеть, как кузнецовская птичка вылетает в плей-офф на вдохновении, как в 2018-м.

Впрочем, для «Вашингтона» в этом вопросе есть и более осязаемый фактор. В какой бы форме Кузнецов ни был сейчас, он закрывает дико важную позицию в составе.

Если вы от него отказываетесь, очень важно, кто придет на его место.

Сложно найти игрока, который заменит Кузнецова

Окей, вычеркиваем Евгения из состава. И что мы видим? Мы видим, что «Кэпиталс» нужен центр в топ-6. А лучше просто первый центр.

Причем пока «Кэпс» не зашли в полноценную перестройку (а к этому моменту – не зашли), это должен быть достаточно опытный центр, который готов давать результат прямо с первых игр сезона – для «Вашингтона» как команды, которая пропустила прошлый плей-офф, важными будут все отрезки регулярки-23/24, и начальный в том числе.

Тут не принципиально, будет ли это прямой обмен одной звезды на другую или ситуация как у «Нэшвилла», когда «Предаторс» отпустили Джохансена в «Колорадо», удержали половину его 8-миллионной зарплаты и тут же на рынке свободных агентов подобрали Райана О’Райлли, который согласился играть за оставшуюся от зарплаты Джохансена половину – за 4 млн.

В итоге «Колорадо» укрепил среднее звено своей центральной оси опытным исполнителем, а «Нэшвилл» приобрел ведущего центра в первые звенья на замену своей бывшей звезде.

Любые схемы возможны – если понимать, в чем твой интерес. И с этим сложно, потому что я не представляю, кто из более-менее свободных хоккеистов может подойти «Вашингтону». Первый центр 25+ – это редкий, легендарный зверь, они все сидят по своим контендерам.

Среди свободных агентов такой игрок был один – если мы не считаем Алекса Гальченюка – Райан О’Райлли. И его оперативно подписали «Предаторс» (правда, не факт, что он бы подошел «Кэпс»).

Среди несвободных я вижу двоих – Томаш Хертл и Марк Шайфли. Вариант с первым не кажется улучшением по сравнению с Кузнецовым, правда?

А по второму вопросы к «Джетс» – в первом раунде плей-офф-2023 они выглядели так скверно, что перестройка не выглядит фантастическим вариантом, но обмен Шайфли будет означать резкую смену идентичности.

Плюс в таком случае «Виннипегу» может быть не особо нужен Кузнецов – и он запросит скорее кого-нибудь молодого и побольше драфт-пиков в придачу; это не вяжется с текущей переорганизацией «Вашингтона».

Есть вариант с тем, чтобы найти какой-то магический ход типа того, что провернул «Вегас» – Стивенсон, пришедший из четвертого звена «Кэпиталс», заиграл примерно во втором. Но такие ходы никогда не бывают очевидными.

Такое регулярно проворачивает Брисбуа, но он по-прежнему работает в «Тампе».

Обмен Кузнецова возможен – но в других обстоятельствах

Я смотрю на список центральных нападающих НХЛ с кэп-хитом от 6 млн, и самым подходящим для «Вашингтона» из тех, кто выглядит хоть в какой-то степени доступным, прямо сейчас мне кажется парень из Челябинска по фамилии Кузнецов.

Айкел освоился в «Вегасе». Петтерссон к нам не поедет.

Кузнецов знает команду, и его потенциал кажется раскрытым не до конца. Плей-офф-2018 должен повториться еще раз.

Но я так же думаю, что важнее всего контекст – а он может измениться. В моей картине мира все зависит от статуса клуба и игрока. Сейчас их траектории не расходятся – но стоит, например, «Вашингтону» понять, что дальше только перестройка – и расклад будет совсем другим.

Фото: eastnews.ru/Nick Wass, Scott Taetsch