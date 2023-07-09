В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой
Петухов – о блокбастере выходных.
«Друзья, всем привет. Всем спасибо за поддержку! На этом этапе, после годичного перерыва, я принял решение остаться в КХЛ и продолжить карьеру в ЦСКА. Вопрос с «Филадельфией» мы уладили, там меня услышали и мы остаемся на связи – НХЛ для меня не закрыта. Увидимся в сезоне!».
Вот такое сообщение Ивана Федотова, появившееся в любой из дней последних полутора недель, закрыло бы все вопросы по поводу его контракта.
Если вы пропустили: летом-2022 вратарь сборной и ЦСКА не стал продлевать контракт с армейским клубом и подписался на год с Филадельфией. Но еще до отъезда в НХЛ его скрутили неизвестные – скрутили и доставили в военкомат как уклониста.
Год Федотов провел в армии, на службе в ВМФ. «Филадельфия» заморозила его контракт и таким образом продлила на следующий сезон – 2023/24. В июле-2023 его срочная служба закончилась – к тому моменту «Флайерс» и НХЛ подтвердили, что считают контракт Федотова действующим.
Параллельно ЦСКА сообщил о подписании с Иваном двухлетнего контракта. КХЛ сначала не регистрировала соглашения, уточняя статус Федотова в НХЛ, а потом все-таки зарегистрировала.
Единственное сообщение самого Федотова на фоне этих событий выглядело вот так:
«Всем, оооггггромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто… но трудности еще не закончились, так что «терпение и труд, все перетрут».
Все это время высказывается кто угодно, но только не он.
Мы узнали, что НХЛ по-прежнему считает контракт Ивана с «Флайерс» актуальным.
Мы узнали, что КХЛ не считает этот контракт актуальным.
Мы узнали, что НХЛ не предоставила рукописный контракт Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24.
Мы узнали, что нас, россиян, нужно поздравлять со сделкой.
Мы узнали, что «Ваня с удовольствием отреагировал и подписал его. В официальном порядке, в присутствии агента» – это сказал Игорь Есмантович.
Мы узнали, что «Роснефть» ждала возвращения Федотова в ЦСКА.
Мы узнали, что Сергей Федоров убежден: юридическая сторона контракта чиста.
Об этом контракте с ЦСКА мы узнали все, кроме того, нужен ли он самому Федотову.
История с Федотовым-2023 – не первый случай, когда КХЛ наступает на действующее соглашение игрока с клубом Северной Америки. 15 лет назад из «Нэшвилла» с приличным скандалом уехал маэстро Радулов – и риторика тогдашнего президента КХЛ Александра Медведева в сторону НХЛ была чуть более агрессивной:
«Да, с моральной точки зрения не уважать чужие контракты нехорошо. Но так же нехорошо забирать наших молодых хоккеистов. Войнов, Локтионов и Майоров имели зарегистрированные контракты с нашими клубами, они имели возможность их расторгнуть, но не сделали этого. Войнов вообще покинул команду самовольно».
Но это рассуждение скорее касалось отношений КХЛ/НХЛ в целом, а не контракта Радулова – потому что позиция Александра была известна: ему надоело в «Нэшвилле», и он решил поиграть за Уфу. Но фоне этого принципиального желания юридическая часть – в том числе теоретические дисквалификации – была формальной.
Сейчас мы знаем о контракте Федотова с ЦСКА все, кроме его позиции. И без его позиции все остальное точно так же не имеет смысла. Мнение Есмантовича, мнение Федорова, официальная позиция ЦСКА, КХЛ, НХЛ и «Филадельфии» без понимания, чего дальше хочет и чего от себя ждет вратарь Иван Федотов – ничто.
Без его позиции цепочка событий выглядит как сильный символический жест ЦСКА. Армейцы подписали растренированного вратаря сразу на 100 миллионов. Есть версия, что они подписали контракт без трансферной карты – что в принципе делает подписание бессмысленным. Они подписали контракт до того, как игрок разберется с уже подписанным соглашением в Северной Америке – если хоккеист не хочет ехать в НХЛ, то решить этот вопрос не было бы проблемой.
Что это?
Если это триумфальное возвращение вратаря в клуб, с которым он стал чемпионом, то где его яркая и теплая презентация? Где фото улыбающихся игрока, тренера и президента клуба с церемонии подписания контракта?
Или это не до конца возвращение?
Без четко сформулированной позиции Федотова и его стороны (например, агента) – вся эта цепочка выглядит пожароопасно и немного по-кафкиански. Будто какой-то туман бреда окутал приличного хоккеиста – и вот уже второй год не выпускает.
Контракт с ЦСКА – это добровольное дело и у Федотова был выбор, ведь так?
Ведь так?
Если нет, то скажите прямо – нам всем хочется понимать правила этой вашей игры. Нам же по ним дальше жить, а не Биллу Дэйли и не «Филадельфии».
Телеграм-канал Петухова, YouTube-канал Петухова
Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»
СКА сильно поменялся летом: обновился топ-6, в команде 28 (!) форвардов, пробит потолок зарплат и не все ясно с вратарем
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Сергей Бобылев; instagram.com/ivan_fedotov28
1 комментарий