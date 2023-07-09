Петухов – о блокбастере выходных.

«Друзья, всем привет. Всем спасибо за поддержку! На этом этапе, после годичного перерыва, я принял решение остаться в КХЛ и продолжить карьеру в ЦСКА. Вопрос с «Филадельфией» мы уладили, там меня услышали и мы остаемся на связи – НХЛ для меня не закрыта. Увидимся в сезоне!».

Вот такое сообщение Ивана Федотова, появившееся в любой из дней последних полутора недель, закрыло бы все вопросы по поводу его контракта.

Если вы пропустили: летом-2022 вратарь сборной и ЦСКА не стал продлевать контракт с армейским клубом и подписался на год с Филадельфией. Но еще до отъезда в НХЛ его скрутили неизвестные – скрутили и доставили в военкомат как уклониста.

Год Федотов провел в армии, на службе в ВМФ. «Филадельфия» заморозила его контракт и таким образом продлила на следующий сезон – 2023/24. В июле-2023 его срочная служба закончилась – к тому моменту «Флайерс» и НХЛ подтвердили, что считают контракт Федотова действующим.

Параллельно ЦСКА сообщил о подписании с Иваном двухлетнего контракта. КХЛ сначала не регистрировала соглашения, уточняя статус Федотова в НХЛ, а потом все-таки зарегистрировала.

Единственное сообщение самого Федотова на фоне этих событий выглядело вот так:

«Всем, оооггггромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто… но трудности еще не закончились, так что «терпение и труд, все перетрут».

Все это время высказывается кто угодно, но только не он.

Мы узнали, что НХЛ по-прежнему считает контракт Ивана с «Флайерс» актуальным.

Мы узнали, что КХЛ не считает этот контракт актуальным.

Мы узнали, что НХЛ не предоставила рукописный контракт Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

Мы узнали, что нас, россиян, нужно поздравлять со сделкой.

Мы узнали, что «Ваня с удовольствием отреагировал и подписал его. В официальном порядке, в присутствии агента» – это сказал Игорь Есмантович.

Мы узнали, что «Роснефть» ждала возвращения Федотова в ЦСКА.

Мы узнали, что Сергей Федоров убежден: юридическая сторона контракта чиста.

Об этом контракте с ЦСКА мы узнали все, кроме того, нужен ли он самому Федотову.

История с Федотовым-2023 – не первый случай, когда КХЛ наступает на действующее соглашение игрока с клубом Северной Америки. 15 лет назад из «Нэшвилла» с приличным скандалом уехал маэстро Радулов – и риторика тогдашнего президента КХЛ Александра Медведева в сторону НХЛ была чуть более агрессивной:

«Да, с моральной точки зрения не уважать чужие контракты нехорошо. Но так же нехорошо забирать наших молодых хоккеистов. Войнов, Локтионов и Майоров имели зарегистрированные контракты с нашими клубами, они имели возможность их расторгнуть, но не сделали этого. Войнов вообще покинул команду самовольно».

Но это рассуждение скорее касалось отношений КХЛ/НХЛ в целом, а не контракта Радулова – потому что позиция Александра была известна: ему надоело в «Нэшвилле», и он решил поиграть за Уфу. Но фоне этого принципиального желания юридическая часть – в том числе теоретические дисквалификации – была формальной.

Сейчас мы знаем о контракте Федотова с ЦСКА все, кроме его позиции. И без его позиции все остальное точно так же не имеет смысла. Мнение Есмантовича, мнение Федорова, официальная позиция ЦСКА, КХЛ, НХЛ и «Филадельфии» без понимания, чего дальше хочет и чего от себя ждет вратарь Иван Федотов – ничто.

Без его позиции цепочка событий выглядит как сильный символический жест ЦСКА. Армейцы подписали растренированного вратаря сразу на 100 миллионов. Есть версия, что они подписали контракт без трансферной карты – что в принципе делает подписание бессмысленным. Они подписали контракт до того, как игрок разберется с уже подписанным соглашением в Северной Америке – если хоккеист не хочет ехать в НХЛ, то решить этот вопрос не было бы проблемой.

Что это?

Если это триумфальное возвращение вратаря в клуб, с которым он стал чемпионом, то где его яркая и теплая презентация? Где фото улыбающихся игрока, тренера и президента клуба с церемонии подписания контракта?

Или это не до конца возвращение?

Без четко сформулированной позиции Федотова и его стороны (например, агента) – вся эта цепочка выглядит пожароопасно и немного по-кафкиански. Будто какой-то туман бреда окутал приличного хоккеиста – и вот уже второй год не выпускает.

Контракт с ЦСКА – это добровольное дело и у Федотова был выбор, ведь так?

Ведь так?

Если нет, то скажите прямо – нам всем хочется понимать правила этой вашей игры. Нам же по ним дальше жить, а не Биллу Дэйли и не «Филадельфии».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Сергей Бобылев; instagram.com/ivan_fedotov28