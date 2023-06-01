Бьется за второй кубок.

В шестом матче финала Запада «Вегас» быстро повел 3:0 и в принципе, многое стало понятно, но «минус 3», особенно такие ранние, отыгрываются – и какое-то время казалось, что у «Далласа» остаются шансы на камбэк.

С шансами покончил наш Иван Барбашев – в атаке с ходу посередине игры Иван хитро выкрутил руки и отправил шайбу прямо в крюк Джонатану Маршессо. Выход 1-в-0 и гол, который закрыл тему.

Барбашев никогда не имел славы плеймейкера, но это не первый его изысканный голевой пас в этом плей-офф.

В шестом, последнем матче второго раунда против «Эдмонтона» Иван изящно превратил наброс от синей линии в бросок по пустым воротам – все для того же Джонатана Маршессо.

Это был гол, которым «Вегас» сравнял счет в матче – после этого «рыцари» пошли в отрыв. Очень небольшой эпизод оказал гигантское влияние на игру и на серию целиком – и его исход решило подставление Барбашева.

Эти два момента не очень здорово иллюстрируют фактическое содержание игры, которую в плей-офф-2023 показывает Иван – все же в «Вегасе» он для другого, и, например, он в тройке лидеров команды по хитам, вслед за бойцом Колесаром – но неплохо отражают ее суть.

В плей-офф, играя за команду, реально претендующую на что-то серьезное, невозможно быть однофункциональным хоккеистом. Успех команды в плей-офф строится на том дополнительном, что дают все игроки. Лидеры и звезды показывают характер и отрабатывают в защите – и если не отрабатывают и не показывают, то команда остается в первом (ну или во втором) раунде.

Крепыши из нижних звеньев, кроме объема работы, дают какое-то количество заброшенных шайб – среди которых 1-2 должны быть решающими.

Если тебя нагрузили силовой работой в первом звене, между условным творцом Айкелом и финишером Маршессо, это не значит, что ты должен замкнуться только на ней.

Даже так: ты можешь и замкнуться, конечно, но двигать команду вперед будут те усилия, которые ты приложишь дополнительно, за рамками основной роли.

Есть подозрение, что Барбашев прекрасно понимает, чего от него ждет команда и как хоккей преображается в плей-офф.

Его сложно назвать лучшим или самым заметным игроком «Вегаса», но он точно одна из частей ответа на вопрос «Как?». Он находится в группе лидеров команды по всем базовым производительным параметрам – от разницы забитых и пропущенных в его смену при 5-на-5 до процента созданных ожидаемых голов и банальной результативности.

Иван понял, зачем его поставили в звено к Айкелу (формально – первое в «Вегасе») и постоянно находится там, где нужно, и делает то, что нужно; ровно как и в чемпионском «Сент-Луисе», только чуть-чуть с другой позиции.

И вот вам самый яркий перфоманс полевого игрока из России в плей-офф-2023.

Как это получилось? Что делает Барбашева таким полезным?

Несколько дней назад я писал, что невероятно ценным игроком для плей-офф Мэттью Ткачука делает сочетание игрового IQ и характера – и в случае с Барбашевым, кажется, мы имеем дело примерно с тем же сочетанием, хоть и в других пропорциях.

С самого старта карьеры Иван считался большим нашим талантом, но было понятно, что он «другой» – не Толчинский, не Кучеров, не Кузнецов, и даже не Григоренко. Он не выделяется каким-то техническим элементом, не то чтобы у него есть какие-то специальные габариты, которыми он умело пользуется.

Выдающееся качество Барбашева – его внутренний стержень, характер, который позволяет его игровым навыкам не дешеветь в самые стрессовые, напряженные, динамичные моменты игры. Он всегда равен себе – так было в юниорке, так было в молодежке, так сейчас происходит на самом высоком уровне хоккея.

Талант Барбашева не обещает нам сумасшедших финтов, пасов, бросков и обводок, но то, что он умеет, он сможет сделать и в плей-офф НХЛ, играя против звена Драйзайтля.

Собственно, поэтому Барбашева, еще не прошедшего до конца путь с «Вегасом», уже рассматривают для усиления другие клубы, мечтающие о длинном плей-офф-забеге.

«Интересный для «Эдмонтона» факт в том, что в «Вегасе» Барбашев больше играет против элитных звеньев соперника», – написал об Иване обозреватель The Athletic Аллан Митчелл, составляя список самый соблазнительных для «Ойлерс» свободных агентов.

И это похоже на правду: в ситуации, когда звезды разобраны и закреплены за командами, важнейшим ресурсом для продвижения к финалу, к кубку, становятся такие хоккеисты – понятные, цепкие и эффективные.

Вот прям буквально такие, как Барбашев.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Mark J. Terrill; РИА Новости/Григорий Соколов; AP Photo/Gareth Patterson