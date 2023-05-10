22 комментария

Роль звезд в экосистеме НХЛ.

В недавнем интервью, которое наверняка поменяет к лучшему жизнь многих людей, посмотревших его, футбольный тренер Евгений Калешин подчеркнул коллективизм футбола как игры и сравнил его с другими видами:

«Только футбол остался такой социальной игрой, где лучшие примеры – те, в которых звезды жертвуют своим эго и играют на команду. Другие виды спорта стали единоличниками: баскетбол, хоккей звезд делают, считают эти очки, считают плюс-минус, кучу всего – и звезды определяют все».

Понятно, что исходники этого отношения – я бы назвал его легким пренебрежением – в окружающем нас медиаполе. Из хоккея на слуху действительно только очки и голы звезд. Мы вообще живем в искаженной реальности, в которой смысл имеет будто бы число голов, забитых Овечкиным к текущему моменту.

Каждый гол Александра тиражируется с такой силой, будто за ним никакой команды вовсе и нет (тем временем, она есть – и не вышла даже в плей-офф, что само по себе ставит под вопрос ярлычок «недостаточно коллективной игры»).

И более-менее публичное обсуждение хоккея крепко привязано к простым индивидуальным показателям, которыми удобно манипулировать в разговоре: «Видели, сколько очков набрал Макдэвид?!».

То есть я вообще не удивлен, что со стороны хоккей выглядит именно такой игрой – полуиндивидуальной или совсем индивидуальной. Но на днях я смотрел матч, в котором команда технически лучшего хоккеиста в истории проиграла дома 1:5 – и мне есть что добавить в эту тему.

На самом деле в последние годы я убеждаюсь, что хоккей как раз мегаколлективная игра и ее коллективизм недооценен. И недооценка коллективной составляющей хоккея вредит очень многим – и болельщикам, и журналистам, и непосредственным участникам событий.

Сейчас в НХЛ идет плей-офф, и каждая вторая история там – именно об этом.

Вот три примера из Кубка Стэнли-2023, которые подтверждают: хоккей – возможно, самая коллективная игра на планете. Еще больше примеров – ежедневно в телеге.

«Рейнджерс» собрали в одной команде Тарасенко, Кэйна и Панарина, но вылетели из первого раунда

Я думаю, вы в курсе: команда из Нью-Йорка готовилась зайти в плей-офф дальше, чем в прошлом году (в 2022-м был финал конференции), и потратила много сил на то, чтобы правый край соответствовал этим амбициям.

Там и правда была проблема: у «Рейнджерс» было интересное третье звено с Какко, Хитилом и Лафреньером, но его постоянно приходилось разбивать – нужны были игроки на правый край в первые два звена. Неважно, какую комбинацию в топ-6 собирал Галлан, совмещая Зибанежада и Панарина или разделяя, на правом краю в какой-то из двух троек не хватало классного игрока. А в еще одной там играл хоккеист с другой позиции.

Вопрос решили радикально: в Нью-Йорк переехали два давних друга Артемия – Владимир Тарасенко и Патрик Кэйн.

Состав «Рейнджерс» стал одним из сильнейших в лиге – но только формально.

По факту же, то, что пробел в составе механически закрыли суперзвездами, ничем не помогло. Тарасенко и Кэйн набирали свои очки – и уж точно не были худшими в команде, но органики в игре троек все равно не хватало, в каком бы сочетании игроков ни выпускали.

Могло бы потащить большинство, но там точно такая же история – Галлан продержал Кэйна в первой спецбригаде 5 игр серии, хотя результат она перестала давать еще в третьей.

На шестой матч легенду «Чикаго» перевели во вторую бригаду и тем самым открыли первой пространство для отработанного коллективного взаимодействия – Панарин/Фокс отдают передачу под бросок Зибанежаду – и спасли игру. Но два подряд матча на одной фишке не вытащить, а больше времени у команды не было.

Классика современной НХЛ: звезды сами по себе не решают вообще ничего.

«Сиэтл» коллективно перебил звезд «Эвеланш»

Перед первым раундом некоторые прикидывали, кто будет соперником «Колорадо» по второму, поддаваясь вот примерно той же логике: у «Эвс» звезды, состав, мощь.

«Кракен» в первом матче выкатил очень качественную коллективную работу по всей площадке и взял его.

И очень быстро стало понятно, в чем логика этой серии: «Сиэтл» в с запасом перерабатывает нижние звенья «Колорадо», и шанс «Эвс» только в том, что их звезды – Макар, Маккиннон, Рантанен – будут доминировать в свое игровое время.

И не просто доминировать, а забивать голы – чем больше, тем лучше.

Идеальной иллюстрацией содержания этой серии получился шестой матч. «Колорадо» уже отставал на одну победу, был прижат к стене, и его лидеры выдали мощный, самоотверженный хоккей: тот же Маккиннон понял, что внимание защиты приковано к нему, и оттягивал на себя игроков, освобождая место для партнеров.

В итоге Нэтан свои смены выиграл со счетом 3:0 – и этого хватило. Но в следующей игре ему дали создать только один гол – и команда проиграла 1:2.

Два покера во втором раунде закончились поражениями

Нереальный старт полуфиналов конференции. Джо Павелски, который в первом раунде сыграл несколько минут и выбыл после хита Мэтта Дамбы, вернулся в серию против «Сиэтла» – и сразу же забил. А потом забил еще, а потом еще и еще – в сумме 4 гола, два из которых фирменными подставлениями.

На следующий день играл «Эдмонтон» – и пришло время Леона Драйзайтля. Немец проводит плей-офф так, что о нем хочется говорить даже больше, чем про его партнера Макдэвида: в первой игре против «Вегаса» он поймал какой-то нереальный кураж и тоже забил четыре. В том числе – вот такую красоту.

Кажется, такого должно хватать для победы – но только не в хоккее. И «Эдмонтон», и «Даллас» встретили мощное сопротивление от чуть менее звездных составов – и пропустили больше, и в итоге проиграли.

Ну просто хоккей – он такой: твои звезды могут делать все что угодно, но если они не получают поддержки из глубины, если тренер не помогает им найти органику между собой, то победы не будет.

Фото: РИА НовостиГригорий Сысоев; eastnews.ru/BRUCE BENNETT