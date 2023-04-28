Три поражения подряд – и здравствуй, пустота.

Никогда не был в Нью-Йорке, но помню, какой безоблачной для города была прошлая неделя. Старт серии с «Нью-Джерси», в гостях.

Первый матч – две шайбы в большинстве, идеальная оборона, 5:1.

Второй матч – две шайбы в большинстве, идеальная оборона, 5:1.

Ощущение, что «Девилс» при всем обаянии пока не готовы побеждать матерых нью-йоркских волков.

С тех пор сыграно еще три матча – и «Рейнджерс» повисли на грани вылета. Все три матча проиграны. За три матча забили всего 2 гола.

Большинство забыто. Оборона дрожит. Что происходит?

О том, как самая громкая команда лиги оказалась перед лицом катастрофы, читайте ниже, а подробности других серий – вон в той цветной коробочке.

Очень коротко: дело точно не в Шестеркине

Игорь проводит очень фактурный плей-офф и запоминается в каждом матче – необязательно сэйвами – и, возможно, где-то перебирает в контактах с нападающими соперника (его любимчиком почему-то стал Майер), но вопросов к вратарю не может быть.

«Рейнджерс» проиграли три последних матча, а Шестеркин – первый среди вратарей плей-офф по голам, не забитым сверх ожидаемых. Выше любого Эттинджера, Густавссона, Улльмарка – и выше даже Шмида.

Да, в пятой игре «Девилс» забили в его ворота три гола (четвертый – в пустые), но должны были – пять.

Игорь и рад бы совершить решающий сэйв, но пока такой возможности ему не дает команда. Чтобы «Рейнджерс» цеплялись за каждый из последних трех матчей, Шестеркину нужно было в каждом играть на ноль.

В плей-офф НХЛ этого сложно требовать от любого вратаря.

Шестеркин играет хорошо с начала серии, и «Рейнджерс» летят не потому, что он стал хуже. Проблемы – качество контроля игры в равных составах и в реализации большинства.

«Девилс» увереннее и лучше работают в эпизодах

Вся НХЛ знает: фишка «Нью-Джерси» в скорости. И в первых двух играх «Рейнджерс» будто бы с этой скоростью справились – они были готовы к рывкам соперника и выигрывали нужные единоборства.

Это не была легкая прогулка, но «Рейнджерс» будто бы имели преимущество.

Для меня выглядело так, будто просто более опытная команда столкнулась с новичком – и обыгрывает того за счет понимания того, как на стадии плей-офф в принципе работает хоккей.

Посмотрите, например, эпизод с Кэйном из второй игры – человек уверенно пошел в единоборство и два соперника словно расступились.

Но плей-офф хорош тем, что тут опыт прибавляется в прямом эфире – и примерно с третьей игры «Девилс» будто бы стали опытнее. И теперь их скорость работает как надо, теперь уже они притормаживают «рейнджеров» в средней зоне и отпихивают от своих ворот.

И в равных составах те просто растерялись. Они пытаются играть в короткий и средний поперечный пас, что очень сложно, если хочешь сохранить скорость – и что очень просто для прочтения быстрым соперником.

К тому же, у Нью-Йорка так и не появилось троек / связок, которые комбинировали бы на топ-уровне – и задача «Девилс» становится все проще. Они ведут свою игру, гасят все возможности соперника и не встречают отпора.

В пятой игре они повели на первой минуте – и все равно к концу матча перебросали и пересоздавали «рейнджеров» больше чем в два раза, что в равных, что в неравных составах.

Хьюстон, то есть, Нью-Йорк, у вас проблемы.

У «Рейнджерс» не стало большинства

Все проблемы в равных составах «Нью-Йорк» в принципе способен решать в большинстве, но там происходит то, что я предсказывал еще после мегауспешного перфоманса Крайдера в первых двух играх.

Если вы помните, в тех матчах первая спецбригада забила 4 одинаковых гола – Фокс и Кэйн набрасывали, Крайдер подставлял на пятаке.

Напрягало то, что это довольно специфический вариант, который не связан напрямую с качеством исполнителей первой бригады (а там играют Фокс, Панарин, Кэйн и Зибанежад). При этом каких-то других ходов у этой бригады не просматривалось.

И вот их нет и сейчас. Панарин и компания очень здорово и сложно комбинируют, ищут точки для броска, но это очень сложно, когда у бортов и на синей линии у вас три диспетчера, а главный бросающий прячется за чужими воротами. Нужно включать фантазию – и звезды ее включают. Но без готовых ходов времени даже на средний по опасности бросок уходит слишком много. Слишком много для того, чтобы успеть придумать что-то стоящее.

И вот «Рейнджерс» и не успевают. Они начинали плей-офф лидерами по большинству, а сейчас девятые с жалкими 20%.

Что дальше?

На самом деле, ситуация сложная. Галлану нужно искать хоть какие-то работающие связки, которых в этом составе не видно. Много хороших игроков по отдельности выдают качественный хоккей, но нужны вспышки. Нужны ураганные смены. Нужны серии из 2-3-4 таких смен. Нужна паника в защите «Девилс».

Наверное, самый главный шаг – переделать большинство. Можно попробовать вернуться к варианту с Панариным и Зибанежадом на краях – чтобы Артемий и Адам Фокс придумывали как по-хитрее вывести Мику на бросок. А Кэйна перевести во вторую бригаду, чтобы тот выцеливал пасы на Тарасенко – и в какой-то момент дать ей отыграть основную часть времени в большинстве.

Что-то нужно делать: «Рейнджерс» слишком много вложили в этот сезон, чтобы вот так его упустить.

Счет в серии: 3-2

Фото: East News/AP Photo/Frank Franklin II, BRUCE BENNETT/Getty AFP