Артист. Официально.

Летом-2022 корреспондент сайта The Athletic Джо Смит выбил 40 минут с Кучеровым. Речь шла о подготовке текста к проекту NHL99 – списку ста лучших игроков в истории НХЛ, которым «Атлетик» открыл сезон-22/23. Кучеров в нем был на 72-м месте и узнал об этом только по ходу разговора.

Никита не поверил.

– У меня нет скорости. У меня нет такого броска, как у Мэттьюса. Я не бегаю как Макдэвид. У меня нет этих ярких вещей, о которых говорят люди.

– Но как насчет хоккейного интеллекта? – уточнил Джо.

– Мне кажется, что людей это не волнует, – ответил Кучеров. – Это не попадает в хайлайты, об этом не особо говорят. Это не секси.

Мы все понимаем, что он имеет в виду. Даже если «Тампа» еще раз возьмет Кубок Стэнли, а потом еще, и оба раза Кучеров будет лучшим бомбардиром плей-офф (а он был им уже два раза) даже с макдэвидским отрывом в 10 очков, то дистанция узнаваемости в торговых центрах между ним и Овечкиным не сократится ни на миллиметр.

Ну вот, например, если это не секси, то что вообще в хоккее секси?

На самом деле «Тампа» выдала противоречивую регулярку.

С одной стороны – целая грядка поражений, третье (c неким отставанием) место в дивизионе, никаких открытий по составу и минималистичное, будто-бы-недостаточно-претенциозное поведение на дедлайне.

С другой – место в плей-офф ни в один момент сезона не было под вопросом; хотя посмотрите на дивизион, посмотрите, как прибавили «Баффало», «Оттава» и «Детройт», посмотрите, как этой ударной волной отбросило «Флориду».

На этом противоречивом фоне Никита Кучеров ощущается константой «Лайтнинг». Для меня именно он олицетворяет неугасшие чемпионские амбиции команды, ее готовность быть о-очень твердой в плей-офф. Я смотрел далеко не все игры «Тампы» в сезоне, но наблюдаю непрерывно, и видел, что результаты были разными.

Включаю матч – и по Кучерову вижу, что все в порядке (в принципе, так же здорово это видно по Василевскому, но сегодня разговор о полевой части игры). Все на месте. Все будет.

Никита провел выдающуюся регулярку – и об этом говорят не только ощущения: в списке бомбардиров лиги Ку-у-у-у-уч уступает только отъехавшим в космос Макди и Драйзайтлю. Да, уступает много, но идет сразу следом, идет в группе других суперзвезд.

Сейчас много говорят: «Посмотрите, какой прекрасный сезон проводит Пастрняк, его голы так помогли «Бостону» провести исторически крутую регулярку», «Посмотрите, какой великолепный сезон проводит Мэттью Ткачак, он единственный кто радует из «Флориды».

А Кучеров при этом на 4 очка лучше Пастрняка.

Но для меня ощущения по традиции важнее всех возможных цифр.

Про Кучерова в последние годы стабильно говорили с небольшим придыханием (вспомните его перфоманс в 2021-м – целиком пропустил регулярку, а вернулся как ни в чем не бывало), но будто бы именно в этой регулярке он окончательно занял нишу Ларионова 2020-х – не самого большого, не самого быстрого ногами, но бесконечно мудрого хоккеиста. Мудрость которого сворачивает горы и опережает время.

В этой регулярке Кучеров выглядит большим русским боссом игры, художником, артистом – именно в этом сезоне в западных медиа про него без шуток пишут «Артист». Вот так, с заглавной буквы, и это на сто процентов совпадает с моими ощущениями от сезона.

Как это произошло и что вообще из себя представляет «Тампа»-2023, я рассказываю ниже, а пока – слышите скрип? Это моя телега везет хоккейные гифки.

Кучеров по-прежнему работает над собой

С какого-то времени вокруг Никиты развернулся вялотекущий детектив: журналисты из разных стран узнают у него самого и у его партнеров детали о подготовке звезды «Тампы» и вываливают их в ленты новостей.

В целом, у меня ощущение, будто Кучеров – это какая-то культовая музыкальная группа, которая в 2023-м готовит новый альбом – и вокруг каждого селфи из студии в сети устраивают хоровод.

Где-то в 2017 году у Кучеров сам рассказал что:

• стал большим фанатом диет и пробует разные;

• по совету диетолога периодически пьет бокал вина – без всякого удовольствия, «могу этот бокал тянуть два часа»;

• увлеченно тренируется дома. «Я недавно купил дом в Тампе. И решил постелить лед, поставить ворота, – говорил Кучеров в августе 2017-го. – Летом есть время на то, чтобы отрабатывать бросок. Отношусь к занятиям серьезно. Тренируюсь как можно больше. Стараюсь улучшить технику».

Чуть позже он признался, что следит за лучшими игроками лиги – вроде Кэйна и Панарина – и повторяет их фишки, чтобы, если подойдут, усвоить.

Текст сайта The Athletic подарил нам еще несколько примерно таких же селфи:

• Адам Оутс (он работает индивидуально с группой энхаэловских топов) назвал упражнение в честь Кучерова;

• среди тех звезд, кто учатся, изучая игру Кучерова – Патрик Кэйн и Джек Айкел;

• сам Кучеров говорит, что смотрит не только свои смены, но и смены Кэйна.

«Все говорят, что хотят быть лучшими, – объяснил он сам – Но готовы ли вы делать то, что делают лучшие?»;

• у них с Кэйном это взаимно. «Кучеров – один из моих любимых игроков, – рассказал Атлетику Патрик. – Я обожаю смотреть на то, как он понимает, что будет делать с шайбой еще до того, как получает ее. Он получает ее, делает быстрое движение – и голевой момент возникает ниоткуда. Невероятно иметь такую черту»;

• Кучеров просматривает нарезки на планшете дома, в номере на выезде или, если есть время, когда едет в машине. Он также смотрит нарезки Артемия Панарина, Айкела, Леона Драйзайтля. Выискивает детали – от того, как они отклеивают шайбу от борта, до того, как они распоряжаются шайбой в большинстве и как входят в зону.

«Интересно повторять, – объяснил Никита, – что они делают, и смотреть, могу ли я делать то же самое. Я выхожу на лед до тренировки и пытаюсь повторить, смотрю, могу ли я повторить то же самое в моей игре у борта в большинстве. У них очень разные стили, один тяжелее, другой центр или край, но мы все постоянно находимся в одних и тех же точках».

• тренер «Тампы» Джефф Хэлперн, который играл с Оутсом, Овечкиным и Сен-Луи, говорит, что никогда не видел игрока, который был бы таким методичным и расчетливым, как Кучеров. И никто не работал над своей игрой так усердно.

«Я знаю каждого защитника, его лучшее качество и где ему не комфортно, – сказал Кучеров. – Я тащу шайбу в зону, где он слаб и атакую оттуда, атакую его слабое место. Мне кажется, я обязан учиться, я обязан смотреть нарезки. Может, какие-то ребята идут выпить. Я просто хочу смотреть смены.

У меня нет скорости, правильно? Нет сумасшедшего броска. Я не двигаюсь как сумасшедший. Я не могу быть лучшим в этом. У меня просто этого нет по естественным причинам. Так что я должен использовать свой мозг».

Представление об этой постоянной работе в интервью каналу Sportsnet расширил Пьер-Эдуар Бельмар, партнер Кучерова по «Тампе», бесценный работяга из нижних звеньев. Он рассказал, что летом-2022, после поражения в финале, Кучеров отдыхал ну максимум неделю («я прям уверен», – добавил Бельмар), а потом вернулся на лед – чтобы работать над скиллами.

Как-то Кучеров запросто подъехал к самому Бельмару на тренировке, показал один прием – и теперь француз пользуется им регулярно.

«Я помню несколько голов пришли после того, как шайба быстро шла по закруглениям к нему под неудобную, а он получал ее и тут же отбрасывал, – рассказал Пьер-Эдуар. – Получался идеальный пас на Стэмкоса и гол. Прекрасный бросок, но что за безумный пас».

Не нашел описываемый момент, но вот примерно похожий пас на Хэйгла.

Думаю, в этой регулярке мы наблюдали результаты именно этой работы Кучерова: фантастическая насмотренность, умноженная на количество тренировочных повторений, приводят к недосягаемому для большинства игроков лиги чувству шайбы, ритма, игры.

Великие хоккеисты преобразуют пространство игры и, например, такие гиганты хоккея, как Макдэвид (и ранний Овечкин), делают это, задирая до нереальных скоростей ее темп – в основном за счет уникальных физических качеств (это, если что, не упрек, это факт).

Старинный риторический прием «все защитники знают, что игрок Х будет делать» ровно об этом: мы правда знаем, что будет делать Макдэвид. Но он делает это так быстро, что защитник физически за ним не успевает. Сценарий всем понятен, но Коннор выводит его на скорость, доступную единицам.

У Кучерова таких данных нет, и его лазейка к продвижению к чужим воротам в том, чтобы сломать вычитываемый соперниками сценарий развития атаки. Тут, конечно, важно мышление, но еще важнее очень аккуратные, очень точные действия – точные и по месту, и по времени.

Когда всем очевидно, что атака пойдет через правый край или вообще заглохнет, Кучеров делает незначительный финт или небольшое касание, за счет которого атака получает другое развитие и устремляется в незапертую зону.

Я даже думаю, что успехи в этом непростом ремесле – ломать ожидания защитников – сделали Никиту своеобразной черной дырой на льду. То есть когда шайба приходит к нему, она будто бы выпадает из пространства игры и потом возвращается уже с новой энергией в новое место. Выпадает в сущности на доли секунд, но это время оказывается решающим для развития атаки.

Часто решения Кучерова задним числом кажутся очевидными, но он принимает их так быстро и так точно исполняет, что в моменте порой они выглядят просто волшебно – особенно если говорить про эпизоды в большинстве, когда он находится на коронной позиции у правого борта.

Кучеров создает фантастические моменты

Тут посмотрим несколько эпизодов – пару тех, которые просто «секси» (дотянем эту метафору до конца), и пару-тройку, отражающих величие Кучерова как игрока на правом борту в большинстве.

Игра с «Сент-Луисом». Кучеров подбирает отскок в своей зоне, еще до касания шайбы видит, как Хэйгл вскрывает пространство между защитниками, и отправляет того в путешествие 1-в-0.

По сути такой же эпизод против «Вашингтона». Подбор, кивок в сторону Пойнта и точный, практически голевой пас.

«Сент-Луис». Кучеров идет к шайбе в чужой зоне, видит, что Марун один на пятаке, и выкручивает на того довольно блистательный и при этом очевидный пас.

Переходим к большинству и смотрим, какой угрозой Кучеров становится в этом формате.

Все еще матч с «Сент-Луисом». Кучеров поднимается чуть выше, получает шайбу и всем видом показывает, будто воздержится от голевых угроз и будет просто перемещаться поближе к своему месту – а потом просто отдает прямой пас Пойнту.

Пас получается настолько неожиданным примерно для всех, что у Пойнта есть время и для того, чтобы обработать шайбу, и чтобы прицелиться, и чтобы бросить.

Игра с «Баффало». Виртуозно, виртуозно спрятанный пас на Пойнта в самую гущу событий.

Мини-сериал из матча с «Вегасом». Кучеров сначала (1) бросает в касание под дальнюю штангу – и забивает. А потом (2) из такой же ситуации будто бы вкладывается в бросок, но в последний момент переводит замах в короткий тычок на Пойнта, который был готов. Гол.

Сезон «Тампы»: новых смыслов не состоялось

Прошлый сезон «Тампа» закончила в двух шагах от Кубка Стэнли (не хватило Пойнта), а летом рассталась с двумя очень важными элементами состава – защитником Макдоной (обмен в «Нэшвилл») и нападающим Палатом (свободный агент).

При этом нижние звенья (особенно четвертое) хотелось подкачать и по ходу в целом удачного плей-офф. То есть казалось, что в течение регулярки Брисбуа будет как-то усиливать эту конструкцию.

И сейчас немного странно, что никакого усиления за счет поиска новых игроков не произошло. На дедлайне из того же «Нэшвилла» выменяли крепыша для нижних звеньев Жанно (ушел Наместников, которого возвращали летом и который провел приличный сезон), на синей линии появился Пербикс, который, по сути, заменил ушедшего Рууту.

«Тампа» посвятила сезон развитию внутренних ресурсов. Хэйгл по факту заменил Палата. Пол, играя за 3 млн, дает такого Сирелли, только побольше и помедленнее.

Итого у команды два первых центра (Пойнт, Сирелли), один второй (Пол) и один третий (Бельмар). Жить можно.

Проблему подвижности и креативности нижних звеньев, насколько я вижу по концовке регулярного чемпионата, Купер решил тем, что основательно перемешал весь боттом-9. Колтон поднялся к Полу, Марун – к Сирелли и Киллорну, Перри и Бельмар получили Жанно.

Посмотрим, как все это будет работать в плей-офф, но пока очевидно, что «Тампа» невероятно уязвима для травм. Минус один игрок основы – и затрещит весь фюзеляж.

В защите новый объем доверили Сергачеву – ошибки не исчезли, но в целом он справляется. Пербикс вроде бы показывает требуемую стабильность – но ее в защите «Тампы» регулярно показывают совсем неизвестные хоккеисты, так что ничего удивительного.

Что будет в плей-офф

В первом раунде у «Тампы» вторая часть противостояния с «Торонто», и эту серию я еще подогрею отдельно – пока для меня очевидно, что «Лайтнинг» ждет немного другое содержание. У «листьев» еще больше проблем с нижними звеньями (в прошлом сезоне третье с Михеевым было основой командной скорости) и затухла тройка Бантинг – Мэттьюс – Марнер, и в воротах Самсонов, а кто за ним – вообще непонятно (в смысле травм Мюррей дает такого хоккейного Ибрагимовича, даром что моложе на 13 лет).

Другое дело, что плей-офф – это 4 серии, а там и «Каролина», и «Рейнджерс», и «Бостон». И я думаю, что в успехе «Тампы» многое будет зависеть от травм (мало кто из реальных контендеров так привязан к здоровью основы, как «молнии») и от того, насколько успешно ее тренеры будут разбираться с тем, что предложит соперник.

Прошлый плей-офф в этом был довольно образцовым, команда менялась от серии к серии и дошла до финала с Райлли Нэшем в четвертом звене – посмотрим, как все это сработает в 2023-м.

Фото: ASSOCIATED PRESS/Chris O’Meara, Adam Hunger, Tony Gutierrez, Jason Behnken