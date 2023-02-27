8 комментариев

Петухов разбирает место перестрелки.

Сравнение с Диким Западом я придумал сам, но а как иначе это назвать? Дедлайн только 3 марта, а стрельба началась после Матча всех звезд, с перехода Бо Хорвата – и понеслась.

Тарасенко, О’Райлли и Орлов. Дадонов с Гурьяновым. Нидеррайтер. И – БАМ! – даже Майер, одна из главных мишеней этого отрезка сезона.

На Sports.ru крепка традиция онлайна последних часов перед закрытием рынка, но в этом году всех, кто классно смотрелся бы в заголовке и из-за кого эту штуку вообще имело смысл затевать, уже обменяли.

Кто остался? Чикран, который настолько на низком старте, что даже не играет за «Аризону». Гавриков, который на таком же низком старте и так же давно не играет (представьте себе телефонные торги по его поводу).

Ну и, конечно, Патрик Кэйн, который в феврале против «Торонто» предъявил грани своего хоккейного гения (и который хочет в одну конкретную команду).

Даже «Тампа», которая в рамках рыночного Дикого Запада ведет себя как опытный снайпер (молчит и потом одним выстрелом цепляет троих) и за которой поэтому именно в дедлайн интересно наблюдать (кого там откроет Брисбуа?), свой ход, кажется, уже сделала: в ночи случился переход из «Нэшвилла» Жанно. Аннанидзе?

Это, конечно, не ноль, но уже не так густо, как могло быть – а дедлайн только в конце недели. Откуда такая спешка? Кто и что приобрел в итоге переходов?

Рассказываю ниже – а пока вот такой вопрос: почему бы вам не подписаться на мой телеграм? Там тьма красивого хоккея.

Почему все завелись так рано?

Большая стрельба началась с двух больших нью-йоркских обменов: «Айлендерс» вытащили из «Ванкувера» Хорвата , «Рейнджерс» подарили несколько приятных месяцев в своем составе Володе Тарасенко.

Кажется, эти сделки дали сигнал всем остальным о том, что надо поторапливаться. При этом и «Айлс», и «Рейнджерс» действовали под давлением момента.

У Ламорелло (генменеджер «Айлендерс») очевидно была задача пробустить команду на финишной прямой – Илья Сорокин и компания не рассыпались в регулярке и сохраняли шансы на плей-офф, которые сейчас вполне неплохо реализуют уже с Хорватом в составе.

Крис Друри (генменеджер «Рейнджерс»), может быть, и не торопился бы – но нагнетали на другом конце провода. У Дага Армстронга (GM «Сент-Луиса») уже екнуло в момент, когда Тарасенко и О’Райлли получили небольшие травмы – при этом параллельно с Володей на рынок выходили Майер и Кэйн (у которого в глазах написано «Хлеб всему голова»); пара дней промедления – и новый раунд переговоров уже не с другим клубом, а с Тарасенко, у которого запрет на обмены и который сам должен был выбрать куда приземляться.

Не уверен, что все сработало буквально так, но думаю, что на сколько-то процентов именно так: обмен Хорвата восприняли еще более-менее спокойно, но Тарасенко стал сигналом – пора.

Тренд: усиление топов Востока

В этой главе речь пойдет о трех королях Востока, которые забиваются прям под завязку. «Рейнджерс», у которых не то чтобы хилое нападение, взяли на правый край аж Тарасенко, «Торонто» выменял из «Сент-Луиса» О’Райлли и Аччари, но это все ладно – «Бостон» выменял из «Вашингтона» Орлова и Хэтэуэя.

«Бостон»! Орлова! Они там что, защитников маринуют, что ли?

Вы решите, что у меня паранойя, но я думаю, что сказалось влияние «Тампы».

Для начала уже само то, что она доминирует столько времени. Да, сезон-2021 был сверстан по-другому – но тем не менее, «Тампа» три года в финале – пока элитные составы соперников (у «Торонто» и особенно у «Брюинс») тупо стареют.

Панарина, если что, «Рейнджерс» подписали в 2019-м – и ему скоро 32. Зибанежад помоложе, но ему 30 в этом году. В «Торонто» команда все матерее и матерее, но до сих пор не знает, что такое второй раунд.

Этот «Бостон» видел многое и доминирует не первый год – но у него был только финал-2019, а эпоха Бержерона стремительно уходит. Это причина взяться за телефонную трубку.

Второй момент – плей-офф-2022 показал, насколько команда зависит от травм. Я до сих пор уверен, что исход финала решила не системность «Колорадо», а травма Пойнта на ровном месте в первом раунде. Его не хватало весь плей-офф, но на финише не хватило прям очевидно – и «Тампа» упустила финал.

При этом и Кадри играл с травмой. Ничушкин. У Кучерова было повреждение.

И кошмар в том, что от травм никак не застрахуешься – в эпизоде с Пойнтом не было даже серьезного столкновения. Он просто неудачно упал в борт и все.

Сделать можно только одно – запастись игроками. Не все могут позволить себе думать об этом сейчас, но те, кто могут – думают.

Стал ли кто-то радикально сильнее после волны обменов?

Стандартный ответ: покажет время. Я вообще о-о-о-очень скептически отношусь к усилениям на дедлайне, особенно когда они касаются укрепления топ-6 и вообще лидерской группы. Не представляю, как можно решить проблему недостаточно сильного ядра (а эта проблема есть, например, у «Торонто» – Мэттьюс проводит обычный, а не фантастический сезон, и группа уже выглядит не то чтобы мощно) в два перехода, если ты не решил ее за 5 предыдущих лет. Это выглядит каким-то самообманом.

«Питтсбург» в 2013-м упаковался как на светский раут – и остался в финале Конференции (проиграл, кстати, «Бостону»). «Флорида» перед прошлым плей-офф прокачала Клодом Жиру топ-6 и бригаду большинства – и это великолепие сообразило всего три шайбы в серии против «Тампы».

Ну то есть глобально неработающие вещи на дедлайне не починить, я в этом убежден. Поэтому да, формально ТМЛ прикрыли дыру во втором звене (там настолько старая проблема, что аж немного заплесневело) – но поможет ли это пройти хотя бы «Тампу»? Не уверен.

Пока вот такие переходы – а это и Тарасенко в «Рейнджерс», и Майер в «Девилс» – выглядят просто развлечением.

Я гораздо больше верю в точечные усиления. Понятно, что мне нравится, как сработал Брисбуа – ну это уже снайперская меткость: знакомые подсказали, что Жанно в 2016-м играл с Пойнтом. То есть это не случайный переход и не случайный человек – и поэтому его переход компенсировали.

Орлов в «Бостоне» – это уже вроде бы до кучи, но понятно, чего в этом случае хочет «Бостон».

Что дальше?

Ждем финишного рывка. Пока «Колорадо» всего лишь вернул защитника Джонсона. У «Каролины» – кстати говоря – дыра в нападении, которую не смогли закрыть Максом Пачиоретти (в прошлом году было видно, что завершения не хватает).

Ждет итога переговоров Чикран. Ждет Гавриков. Ждет Патрик Кэйн – который, как говорят, хочет только в «Рейнджерс» – возможно ли такое провернуть? Что это будет за команда?

А если не «Рейнджерс», то куда?

В общем, пара веселых новостей еще будет.

Фото: REUTERS/Eric Bolte, Dan Hamilton, Jamie Sabau, Marc DesRosiers, Danny Wild, Dennis Schneidler; instagram.com/nhlbruins