История года в русском спорте: «Торпедо» Ларионова возвращает советский стиль и возрождает нашу хоккейную ДНК

Хоккей, который хочется смотреть.

Летом-2022 Игоря Ларионова назначили главным тренером нижегородского «Торпедо», и это выглядело... занятно. У легенды был визионерски компактный опыт работы в молодежке, который закончился будто бы ничем: за неудачей на МЧМ-2021 последовало увольнение осенью того же года – хотя Ларионов уверенно шел с молодежкой на второй чемпионат.

Клубного опыта у тренера не было.

Осень-2022 ларионовское «Торпедо» начало с побед и открытого вызова общественному вкусу – так, с таким количеством вызывающе коротких передачу у нас будто бы не играли никогда. Внезапно оказалось, что Россия совсем забыла, как выглядит советский стиль – по-настоящему, а не в пересказах Романа Ротенберга – команда, которая взяла его за основу, в КХЛ-2022/23 смотрелась так, будто прилетела откуда-то из космоса. Ее накрыло волной восторгов.

В феврале-2023 «Торпедо» окончательно закрепилось в группе лидеров Запада. Команда оказалась не просто экспериментальной лабораторией хоккейного стиля, а вполне себе рабочим механизмом. Несмотря на все обстоятельства: не самый большой бюджет, не очень серьезные возможности и соответственный подбор игроков – Нижний в топе.

Невиданная для русского спорта штука: пока «Ак Барс» перебирает легенд тренерской профессии в попытках спасти сезон, пока клубы Востока по очереди дают шанс Дмитрию Рябыкину, пока «Трактор» с Бурдасовым и Сошниковым в составе проигрывает борьбу за плей-офф «Адмиралу» и «Амуру», Нижний Новгород организует такой небольшой хоккейный Хогвартс из своих воспитанников, нераскрученной молодежи и симпатичных игроков с забуксовавшей карьерой, с усилием перепрыгивает через планку зарплатного пола – и в таблице весь сезон идет на равных с «Локомотивом» и ЦСКА, в которых не без удовольствия и очень давно привыкли гвозди забивать микроскопами.

Это не фантазия, это происходит в нашем хоккее прямо сейчас. Это можно посмотреть в прямом эфире. Это можно увидеть вживую на какой-нибудь арене в России, где команда Ларионова играет в этот вечер.

Коротко о том, что делает «Торпедо» главной историей всего русского спортивного сезона – несколькими строчками ниже, а пока подписывайтесь на мой телеграм, там бывает не только про «Торпедо». Но и про «Торонто».

Состав

Для совсем внешнего мира успех «Торпедо» – это исключительно Ларионов, но надо понимать, что в Нижнем работает целая управленческая команда. Вектор развития клуба закладывали еще в прошлых сезонах – и приглашение легенды на скамейку стало его продолжением. «Торпедо» уже несколько сезонов симпатичный проект с нешаблонными решениями в области стиля и комплектования.

Лучше всего эту командную работу видно по действиям на рынке игроков. Бюджет клуба не рассчитан на то, чтобы предлагать контракты Радулову, Шипачеву и Гусеву, поэтому «Торпедо» разогнало скаутскую мощь и ищет жемчужины, которые не разглядели другие клубы.

«До прихода Ларионова мы выстраивали такую модель: старались найти игроков, которые, скажем так, по каким-то причинам были немножко забыты, – рассказывал гендиректор «Торпедо» Александр Харламов. – Неважно, из России игрок или из-за границы.

Лично мое мнение – пацанам надо давать и второй шанс, и третий. Иногда так бывает: не пошло в одном клубе, во втором. Вот к нам некоторые приходят – и у них начинается вторая молодость».

«Торпедо» дает шанс не только игрокам, которые были немного забыты. Если округлить, его состав в этом сезоне – микс трех возрастных групп, игроки которых отличаются и по опыту, по длине карьеры, и по пути в Нижний Новгород; когда смотришь на топ-10 бомбардиров команды, видишь именно этот микс во всей красе.

1. Игроки второго (и третьего) шанса. Это взрослые и не очень хоккеисты, которые были заиграны в том числе и за топ-клубы КХЛ, но по разным причинам им не пригодились. И которые обрели в «Торпедо» новую актуальность.

Два ярчайших примера – Алексей Кручинин и Николай Коваленко (есть еще Кирилл Воронин, но у него совсем уникальная история). Они из разных поколений, но оба в какой-то момент были в сборной (евротуровой и молодежной), оба играли в топ-клубах и вроде достигали какого-то статуса.

В итоге Кручинин 30-летие встречал в статусе игрока ВХЛ, а Коваленко не находил понимания ни в «Локо», ни в «Ак Барсе». Сейчас они вдвоем – лидеры и лучшие бомбардиры «Торпедо», а Кручинин скатался на Матч всех звезд.

2. Молодежь, которую вернули из-за океана. Я несколько лет подряд составлял перепись наших юниоров в лагерях развития команд НХЛ и очень хорошо знаю, что в России есть целый пласт игроков, которые остаются в Северной Америке и теряются где-то в слоях американских лиг. Довольно много молодых и в целом интересных игроков ждут своего шанса, играя сначала за молодежные и университетские команды, а потом и в АХЛ.

Об этом пласте знаю, разумеется, не только я, и клубы КХЛ практикуют возвращения таких игроков – но из этого периодически выходит довольно удивительная дичь. В 2018-м «Авангард» привез в Балашиху Никиту Щербака, который не дождался шанса в «Монреале» – Никита настолько не подошел КХЛ, что сейчас играет в Словакии.

«Торпедо» с этим водоемом работает плотнее и результативнее. В топ-10 бомбардиров – три игрока, которые попали в команду конкретно вот таким путем (если не считать Ларионова-младшего, у которого карьера еще интереснее).

Денис Ян был выбран аж «Тампой» в третьем раунде драфта-2015 – это, кстати, означает довольно неплохие шансы в какой-то момент получить несколько минут в основе, «молнии» очень активно тестируют глубины своей системы. Потом несколько сезонов в АХЛ без вызовов – и вот переезд в Нижний Новгород.

У Макса Летунова такая же история, только с целой пачкой франшиз – на драфте его брал «Сент-Луис», потом права уходили «Сан-Хосе», и как раз за «Шаркс» он сыграл три матча в НХЛ.

Влад Фирстов и сейчас принадлежит «Миннесоте» (второй раунд драфта-2019), и в Нижний приехал на правах аренды – он 2001 года рождения, «Торпедо» для него – не отказ от амбиций, а отличная возможность подрасти в дружелюбной атмосфере, погрузиться во взрослый, ответственный хоккей.

Насколько я вижу, Влад с этим справляется.

3. Более-менее своя молодежь. То есть парни совсем из системы клуба – или те, кого нашли на бескрайних просторах страны (это важная сфера скаутской работы, лидером в которой очень старается стать, например, СКА).

Примеры – Макс Федотов, Богдан Конюшков, которого перевезли из Пензы, и еще с десяток фамилий. По сути, именно это основа «Торпедо» – Игорь Ларионов на пресс-конференциях не один раз говорил, что ходит на матчи 16-летних игроков системы клуба и постоянно следит за теми, кто может раскрыться в главной команде завтра.

Не у всех в этом сезоне получилось показать стабильный хоккей с начала сезона, и до февраля, например, Денис Венгрыжановский так и не выбрался за пределы 10 очков – но тут главное, что сам лифт работает.

Небольшая деталь, которую сложно раскрыть цифрами

Тут мне хочется сделать небольшое, но важное отступление. В том, что такое количество игроков одновременно, хоть и в разной степени ярко, раскрываются в «Торпедо», есть очень тонкий момент.

Да, дать третий шанс Кручинину – это необычный ход, но, кажется, дело не в том, что ему просто дали шанс – в конце концов, Алексей за последние годы побывал и в Челябинске, и в Уфе, и в Новосибирске; ни одна из этих команд не отказалась бы от 50 с лишним его очков.

Но 50+ очков он набрал в «Торпедо», играя в первом звене команды, и играя центра. Не очень понимаю, как это доказать и передать, но уверен, что и Кручинину, и другим игрокам Нижнего Новгорода реально помогла атмосфера, которую в команде организовал Ларионов и его штаб при поддержке руководства – Максима Гафурова (генменеджера) и Александра Харламова (гендиректора).

С этой атмосферой есть проблема, потому что лучше всего объяснить конкретную разницу между работой «Ак Барса» и «Торпедо» смог бы, например, Николай Коваленко, но его честное высказывание на эту тему будет, скорее всего, выглядеть как обида на Казань или то, что называют устойчивым выражением «камень в огород» – и действующий игрок, конечно, на такое не пойдет.

А в абстрактных выражениях – тех, что мы имеем сейчас – она объясняется не так понятно. «Общий язык с игроками», «теплая атмосфера» – ну такое говорят чуть ли не про каждого тренера; у Знарка тоже ведь всегда был «тесный контакт с игроками».

Я попробую исследовать эту тему, мне она кажется очень важной, но пока я улавливаю ее, скорее, интуитивно. Это не только позитивный тон в раздевалке – гораздо важнее, что это отношение к игре на льду. Какой-то у «Торпедо» есть оптимизм.

Я пачкой смотрел матчи команды и мне попалось январское домашнее поражение от СКА, когда «Торпедо» получило 0:4 в первом периоде, в основном после чудовищных провалов в средней зоне и быстрых контратак Санкт-Петербурга.

Понятно, что настроение на скамейке не располагало к шампанскому, но содержание технико-тактических действий не стало угрюмым. Игрокам не дали понять, что в них разочаровались. И сами игроки – даже наделав кучу довольно оглушительных косяков – в себе не разочаровались. Они продолжили играть в хоккей с верой в то, что они способны делать все вот это – накрывать СКА активным давлением, коротким пасом выбираться из-под давления в своей зоне и организовывать атаки в несколько слоев.

У команды мало что получалось, она почти не бросала по воротам, но на игроков это будто не бы не давило. Новая смена – новый шанс – новая попытка; и в итоге они получили 2:4 и на последних минутах играли с пустыми воротами.

В следующем матче нижегородцы пропустили всего один гол и взяли его по буллитам. Я понимаю, что новая российская игровая традиция предполагает, что хоккей – это в основном страдание, но думаю, что ровно поэтому у «Торпедо» так здорово получается. Талантливый игрок, которому в 5 разных клубах сказали, что он не очень, на доверии раскроется лучше, чем если ему повторят то же самое в шестой.

И тут мы переходим к кое-каким схемам.

Стиль

С большим удовольствием нарезал бы для вас красивых гифок с игрой «Торпедо» – это, наверное, сейчас самая гифкоемкая команда КХЛ – но их можно найти и в моем телеграме. Тут покажу одну, зато какую – очень короткий пас Кручинину на выход из зоны как раз в том матче, проигранном СКА.

И дополню ее цифрами. Для разбора конкретных эпизодов «Торпедо», надеюсь, даст повод в плей-офф, а пока обозначу главное. База того привлекательного хоккея команды, о котором так много и так воодушевленно говорят с самого начала сезона – представление о том, что любое препятствие на площадке преодолевается коллективным разумом. Не силой, скоростью и чем-то еще (хотя сила и скорость тоже важны), а умением создать численное преимущество на отдельном участке льда – за счет движения и передач шайбы – и обойти соперника на этом участке. И так везде.

«Торпедо», как и до этого молодежная сборная Ларионова, играет не чтобы нарисовать на льду узоры подиковиннее, а чтобы увести соперника из нужных зон, чтобы замаскировать появление партнеров в нужных зонах и обеспечить движение вперед.

На фоне остальной КХЛ (и примерно всего мирового хоккея) это смотрится шокирующе, потому что современный хоккей, в основном, очень вертикальная игра – не можешь пройти в чужую зону с шайбой, забрось ее туда и выиграй борьбу у борта.

И отличие «Торпедо», например, от «Тампы» в том, что у «молний» в похожем стиле играет только тройка, в которой выходит Кучеров – или пара защитников с Хедманом или Сергачевым. Потом выходит тройка Сирелли, и она играет проще. Звено Бельмара играет максимально просто – чем и ценно.

Ларионовские установки, насколько я вижу, распространяются на все звенья – то есть «Торпедо» так играет в каждой смене.

Основа этой игры – короткий точный пас, и эту особенность хоккея как раз можно показать цифрами. Только вот нужна какая-то команда для сравнения, и я взял СКА, потому что натыкался на эти слова Романа Ротенберга:

«У нас похожая система с «Торпедо», потому что тренер, с которым мы ее строили, – Андрей Козырев – сейчас работает в Нижнем Новгороде».

По моим наблюдениям, это не совсем так, но СКА – лидер, про него говорят как про флагмана в том числе и комбинационного хоккея в КХЛ, так что сравнить его с «Торпедо» по точности передач, количеству выходов и входов через пас будет интересно.

Слово «преимущество» тут не очень применимо, потому что большее число выходов через пас не означают, что «Торпедо» в принципе играет лучше – и если я напишу слово «преимущество», вы прочитаете именно это. Но у нижегородцев больше и выходов через пас, и входов, и вообще точных передач – и это очень четко обрисовывает хоккей, в который они играют. Он действительно основан на перемещениях и передачах, в том числе рискованно коротких, под давлением на своей половине.

«Торпедо» очень много пасуется, его игроки очень много думают, и по числу передач команда обходит абсолютного лидера сезона, который и сам декларирует пасовый хоккей.

Проблемы

При этом «Торпедо» получило от СКА два раза по 2:6 – и несмотря на воодушевляющий темп в этом сезоне, нельзя сказать, что машина уже готова.

Проблема какого-то гигантского количества пропущенных контратак с численным преимуществом была на старте – последние 2:6 против СКА получились такими же. У Нижнего быстрая, мобильная и остроумная команда, но в столкновении с не менее быстрым соперником растет число ошибок – и становится видно, что еще есть куда расти.

Почему вообще большинство тренеров и команд играют простыми вертикальными передачами и держат сзади по 2-3 игрока? Потому что так меньше риска и меньше ошибок. «Торпедо» играет гораздо смелее, игроки каждую смену принимают гораздо большее количество решений, чем их соперники (посмотрите число точных передач в сравнении со СКА) и, конечно, где-то происходят сбои.

Кстати, есть ощущение, что команда научилась реагировать на такие ошибки в чисто психологическом смысле, но бросаться в гущу и упускать одного Яшкина в средней зоне, конечно, не дело – ну, значит впереди у команды еще много работы.

Каким «Торпедо» будет в плей-офф

И последнее. Кирилл Петров в интервью Алексу Шевченко лихо оценил шансы «Торпедо» заставить меня смотреть Кубок Гагарина-2023 два, три, а может, и четыре раунда.

«В плей-офф их как ###### [дернут], и все.»

Это не первый случай низкой оценки конкурентных способностей «Торпедо» в играх навылет. С самого первого вбрасывания, выигранного Кручининым в этом сезоне, про команду из Нижнего говорят «ой, какая симпатичная» и, через запятую, «ну в плей-офф с таким хоккеем точно далеко не пройти». Вот прям точно.

Лично я точно не буду оценивать успех нижегородского проекта по тому, сколько очков он наберет и как далеко заберется в плей-офф – мне в этом случае ценно совсем другое, – но при этом и я кристально ясно понимаю две вещи:

1. Коллектив «Торпедо» этого сезона собрался не для того, чтобы порадовать меня короткими передачами на выходе из зоны. 2. Этот подход к хоккею максимально способен побеждать.

Для меня это не то чтобы специальное знание – по-моему, это очевидно. Посмотрите на карьеру самого Ларионова – человек всю жизнь играл так, как считал нужным – от передачи, и побеждал в НХЛ в 41 год. Посмотрите на «Тампу» (понимаю, надоел).

Посмотрите на Ларионова-тренера: в 2020-м он вывез молодежку на взрослый Кубок «Карьялы» и взял этот кубок. МЧМ ему конечно отметили красной пастой, но и там была великолепная победа над шведами и победа в трудной игре с США, будущими чемпионами, за которых играли таланты в диапазоне от Тревора Зеграса до Мэтта Бенирса.

В сомнениях, которые преследуют «Торпедо» весь сезон – если что, «Ак Барс» Кирилла Петрова нижегородцы в ноябре обыграли со счетом 6:4, – я вижу призрак страха перед нормальным, живым, творческим хоккеем. За последние пару десятков лет русский хоккейный ДНК мутировал, и теперь наши игроки (не только игроки) уверены, что побеждать можно, только если терпишь и страдаешь. Что победа добывается на негативных эмоциях. Что ради нее игроки должны отказаться от своих творческих амбиций, от своего таланта и, давайте хором, ВПА-ХИ-ВАТЬ.

Уверен, что в случае раннего вылета «Торпедо» эти люди переедут в город Ну-я-же-говорил; но именно поэтому история Нижнего Новгорода в КХЛ сейчас так ценна.

Посмотрите куда нас привело желание страдать на льду. Мы не брали золото МЧМ с 2011-го. Мы не были чемпионами мира с 2014-го. Мы проиграли все серьезные турниры с участием лучших игроков. В Пекине на сборную было физически трудно смотреть – потому что это был не хоккей, а какой-то скрежет.

Мы давно уже страдаем не для победы, а максимум для серебра. ДНК пора переформатировать – и пусть пример «Торпедо» запустит этот непростой процесс.

Фото: ХК Торпедо; РИА Новости/Владимир Федоренко