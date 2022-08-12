Бородач из канадской молодежки забил четыре гола в одном матче. И сравнялся с историческим рекордом Гретцки и Лемье

Будущий партнер Зеграса.

На домашнем для себя МЧМ-2022 сборная Канады выдает мощь. В первом матче – победа 5:2 над латышами. Во втором, против Словакии – 11:1.

Внутри этой феерии спрятался выдающийся перфоманс одного игрока. Мэйсон Мактавиш забросил 4 (!) шайбы и сделал 2 передачи – в том числе вот такую, в выдающейся комбинации с новым канадским некстваном Коннором Бедардом.

В итоге 6 очков в одном – это повторение результатов Уэйна Гретцки, который на МЧМ-1978 в игре против сборной Чехословакии сделал 3+3 и Марио Лемье, у которого 4+2 было в матче с Норвегией на МЧМ-1983.

Мэйсон один из самых опытных игроков этой канадской молодежки. Ему 19 лет, он сын канадского хоккеиста Дейла Мактавиша – родился, когда отец играл в Швейцарии и поэтому встал на лед именно там. И там же провел свой единственный пока сезон во взрослом хоккее – в чемпионате-2020/21 он играл в чемпионате Швейцарии за «Ольтен». Сезон-2021/22 он начал в составе «Анахайма», забил в первом же матче и стал автором самого молодого гола в истории клуба, обойдя Олега Твердовского. Новый рекорд – 18 лет и 256 дней.

Потом Мактавиша вернули в OHL, откуда он смог вырваться на Олимпиаду-2022, где заработал 1 очко, в 1/8 финала против сборной Китая.

После двух матчей на МЧМ у Мактавиша 8 очков, но больше таких легких прогулок не предвидится – в группе Канаде осталось сыграть с финнами и чехами, которые пока на турнире выглядят довольно неплохо.

Фото: globallookpress.com/Jason Franson/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency