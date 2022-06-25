Суперсила «Тампы»-2022 – не творчество в атаке, а заблокированные броски. Никто не бросается под шайбу так, как ее игроки

Мощная поддержка для Василевского.

Вы, может быть, в курсе: каждый игровой день плей-офф НХЛ я много времени трачу на то, чтобы выбрать самое главное из прошедших матчей. И работая сегодня с пятой игрой финала, я понял, что весь этот бесконечный турнир, который начался в мае и идет до сих пор (хотя уже заканчивается июнь), у меня будет ассоциироваться с одной картинкой.

Как игрок «Тампы» блокирует бросок.

Точнее даже – как игрок «Тампы» блокирует бросок, а потом корчится от боли и / или бежит в раздевалку за своей порцией обезболивающего.

Я понял это сегодня, когда увидел, как Брэндон Хэйгл выловил на себя пулю, пущенную Кэйлом Макаром.

И чтобы вы понимали: прошлый памятный блок от игрока «Тампы» был не в прошлом раунде, а в прошлой игре – Эрик Чернак принял на себя выстрел Маккиннона, после этого захромал, несколько раз попытался вернуться на лед, но все-таки не смог. И матч «молнии» доигрывали в пять защитников (возможно, это и стало причиной поражения в овертайме – оставшиеся защитники жутко устали).

Тот матч «Тампа» по блокам выиграла со счетом 34-21.

Блокированные броски – это одна из основ величия «Лайтнинг» в этом плей-офф. Фишка даже не в том, насколько эффектным получается каждый отдельный блок, фишка в их количестве. «Тампа» с заметным отрывом первая команда Кубка Стэнли-2022 по блокированным броскам. А вы же помните, что она, в принципе, считается атакующей, творческой и скоростной командой?

После «Лайтнинг» располагаются «Рейнджерс» и «Эвеланш», но они не очень-то и близко. Если сравнить лидеров по блокам в финальной паре Кубка Стэнли, то получается вообще грандиозная картина – и сразу же видно, чей путь к финалу был более насыщенным, трудным и, я бы сказал, выстраданным.

И тут я бы снова вернул вас к блоку Хэйгла, с которого начался этот текст. Это ведь именно что «выловил». Это не просто подставился или бросился. Это была игра, только без шайбы, а в ее ожидании. Это была охота: нападающий следил за руками Макара и читал его намерения конкретно для того, чтобы закрыть линию броска и принять шайбу на себя.

С таким же азартом Кучеров взламывает вратаря соперника. С таким хладнокровным расчетом гепарды охотятся на антилоп в фильмах про дикую природу. В свойственном себе стиле «Тампа» превратила важный для себя, но все-таки совсем технический элемент игры в нечто большее. В целое искусство.

Посмотрите, как Хедман отбивал шайбу в серии второго раунда, против «Флориды». И как Райан Макдона в том же матче защищал ворота клюшкой.

Вау! Ту серию против «пантер» «Тампа» взяла 4-0 – и кажется, что там было легко, кажется, что победили за счет передач Кучерова. Но ведь нет же. Ту серию, как и серию в первом раунде, как и финал Востока, «молнии» повернули в свою пользу самоотверженной игрой в своей зоне. Конечно, там было много чего еще, но все начиналось вот отсюда, с блокированных бросков.

Интересно, правда? А мы ведь не без оснований считаем, что команду тащит вратарь Василевский. Мы считаем, что ее тащит бросок Стэмкоса и гений Кучерова. Это все правда; но в этом году к вратарю, броску и гению потребовалось прикрутить что-то еще.

У «Лайтнинг» заметно поменялся состав, он прибавил в опыте, но потерял в скорости – и это отставание от версии-2020/21 пришлось чем-то компенсировать. «Молнии» компенсируют его игрой в позиционной защите, энергией, вкладываемой в каждое единоборство в своей зоне – и в том числе в блокированные броски. И это новая сторона команды – в прошлом сезоне «Лайтнинг» принимали броски на себя, но не так много, как «Вегас». Сейчас они улетели в космос по этому показателю.

Очередная удивительная грань, казалось бы, самой изученной команды в лиге. Каждый кубковый заход «Тампа» раскрывает себя с новой стороны – какой она будет завтра, остается только гадать.

Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports, Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports