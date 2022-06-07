Что в финале Запада случилось с Макдэвидом? Его закрыли? Он слился?

Отвечает Никита Петухов.

Макдэвид был так хорош во втором раунде против топового «Калгари», что казалось: в финале Запада, против Маккиннона, этот парень будет рвать и метать. Тогда «Ойлерс» вместе с ним выглядели стихийным бедствием – неуправляемой, непредсказуемой и в целом обыгрываемой командой, которую невозможно остановить, если у ее лидера получилось сделать четыре шайбы и завести партнеров.

Финал Запада закончился 0-4, в нем ничего такого не было и близко – и это отсутствие былого величия будто бы смазало эффект от перфоманса, который Макдэвид выдал в серии против «Флэймс». Сейчас очень хочется понять, что это было. Мы ошиблись? Коннор нас обманул? «Калгари» оказался слишком слаб? «Колорадо» слишком силен?

Или это – хоккей Макдэвида во втором раунде – было просто вот такой вспышкой, которая произошла, потому что произошла, и нам надо ее запомнить, а не искать причин, почему не было дальше?

Я думаю, что для начала нужно проговорить одну довольно важную вещь: в финале Запада Коннор был очень хорош. Он набрал 7 очков в четырех матчах, играл в районе 25 минут и все это время в своем стиле парил надо льдом. При том сопротивлении, которое выкатили «Эвеланш», эти 7 очков – несомненное достижение. Это явно не тот случай, когда звезду сдуло ветром при появлении на горизонте по-настоящему сильного соперника.

А еще, как мне кажется, важнее понимать природу нашего разочарования от игры главного таланта поколения на этой стадии плей-офф.

Разочарование от перфоманса Макдэвида в финале конференции – не совсем привычная форма разочарования. Это такая грусть от несбывшейся мечты. Увидев его таким, каким он был во втором раунде, мы все – и я в первых рядах – представили, как он в таком же стиле будет разрывать пространство в защите «Колорадо». Представить было несложно – и очень хотелось это увидеть. Макдэвид, в одного рвущий на части защиту «Эвс», – вот такой была, например, моя мечта.

И еще я понимал, что только этот уровень исполнения от Коннора оставит «Эдмонтону» хоть какие-то шансы на выход в финал. Только при условии такого его хоккея исход серии был бы относительно непредсказуемым – чего тоже очень хотелось.

Но Макдэвид образца серии с «Калгари» не сбылся, вместе с ним не сбылись мечты об «Ойлерс», равных самим «Эвеланш», и получилось будто бы одно сплошное и большое разочарование. Еще ведь и счет в серии 0-4 – очень веский аргумент в пользу того, что что-то пошло не так.

Поэтому и есть ощущение, будто что-то в нем самом сломалось, стало хуже и как-то вышло из строя.

Но вот сломалось ли? Не думаю. Даже сегодня я видел вполне себе Того Самого Макдэвида, наэлектризованного, ищущего щели в чужой защите, выводящего защитников из равновесия. Он делал все то же самое: брал шайбу с целью растерзать чужую защиту, крутил спинорамы, отдавал убийственные короткие передачи.

Просто эти передачи перехватывали, броски блокировали, а проходы останавливали. Далеко не все, но, скажем так, основную массу – из которых и складывается общее впечатление. Защитники «Колорадо» – например, Кэйл Макар – играли против Макдэвида лучше. Вот просто лучше. Против Макдэвида лучше играли и нападающие «Колорадо». Может быть, помните паренька по имени Нэтан Маккиннон?

Нас – людей, которые смотрят хоккей – постоянно затягивает в одну и ту же трясину: мы говорим об игроках и командах так, будто они выходили на лед одни и показывали какую-то заранее отрепетированную программу, и сегодня показывали ее хуже, чем вчера – или наоборот.

Мы смотрим на Макдэвида, у которого проходит меньше, чем во втором раунде. и говорим: «Макдэвид сдал».

А он был очень хорош. Но против него выставили совсем другой уровень сопротивления. Вот вообще другой. Он играл не против Никиты Задорова, а против Кэйла Макара, который, как я убежден, в динамике Макдэвиду вообще не уступает – и, как видно на гифке, не уступает Коннору в ускорении из трех шагов.

Смог ли Макар закрыть Макдэвида? Вообще нет. Вот прям ни разу. У Коннора – три очка сегодня и семь в серии. «Колорадо» смог против Макдэвида не развалиться. «Эвс» его не закрыли, они просто не развалились от его ускорений. Да, это достижение, но не окончательная победа над Коннором. Они просто не сильно ему – конкретно ему – проиграли.

Но есть еще результат и вся остальная команда. Я не знаю, чья конкретно это проблема, но очевидно же, что в этом плей-офф – и особенно в серии против «Колорадо» – «Эдмонтон» зависел от нечеловеческой результативности Макдэвида. Когда она была – команда двигалась вперед. Когда очков стало привычное количество – все равно большое, но привычное для Коннора – побед стало намного меньше.

По сути, главной интригой финала Запада был вопрос по поводу возможностей одного человека на площадке. То есть буквально: может ли Макдэвид в одиночку убрать еще и «Колорадо». Ответ оказался очевидным: нет, точно не может. И этот ответ нельзя трактовать как упрек главной звезде «Эдмонтона». Наоборот – стоит удивиться и порадоваться тому, что мы вообще задумались о том, что это возможно.

Мы же всерьез думали, что он это сможет. Кто-то не верил совсем, кто-то верил больше, но мы все об этом задумывались.

«А что если он выйдет и начнет разматывать Макара так, как разматывал защитников «Калгари»?».

Не получилось. Хоккей все-таки командная игра. Если ты хочешь обыгрывать вот этот «Колорадо», нужны второе, третье и четвертое звенья, крепкие пары защитников, какая-то система игры без шайбы и варианты в атаке. А еще неплохо бы иметь вратаря. Все это необязательно должно быть такого же качества, как у «Колорадо» или у «Тампы», потому что какую-то разницу в уровне может компенсировать ваше сильное качество – наличие в составе Макдэвида.

В плей-офф-2022 он показал, насколько большим бонусом для своей команды он является. Некоторые его голы «Колорадо» прекрасны. Таким опасным игроком не может быть никто из ныне играющих – даже Маккиннон и Кучеров.

Но вокруг Маккиннона и Кучерова выстроены две очень мощные крепости. Их команды.

А Макдэвид сражался в плей-офф как Дон Кихот – не один, но в паре только с Санчо Панзайтлем. Этого немало, чтобы получить живую интересную команду, но если мы говорим про будущего чемпиона, то необходимо признать: это только первый – ну максимум второй – шаг в развитии.

Вокруг Макдэвида не нужно выстраивать аж «Тампу», но система все равно нужна; мне кажется, пойдет даже что-то типа «Калгари».

Фото: REUTERS/Walter Tychnowicz, Isaiah J. Downing, Sergei Belsk