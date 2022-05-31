Симпатичная «Каролина» забуксовала на месте. Ей не хватило вариантов в атаке и снова подвели вратари

Хорошая команда в сантиметрах от величия.

«Каролина» производит очень классное впечатление почти всегда, когда я вижу ее игры. Меня привлекают две вроде бы взаимоисключающие вещи, которые сочетаются в ее хоккее: с одной стороны – безусловная системность (я до сих пор уверен, что системно «ураганы» сильнее, например, «Торонто» – и это было видно в матчах между ними), а с другой – безграничный оптимизм.

Наверное, сказывается обаяние молодых звезд команды – Ахо и Свечникова: «Каролина» выглядит и ощущается как такая молодежная сборная по хоккею, прыткая, резвая, бесстрашная. И этим оптимизмом она будто бы просто застрахована от неудач. Неудачи просто не могут прилипнуть к такой жизнерадостной команде.

Но на финише своего очередного кубкового захода «Каролина» выглядела совсем не оптимистично. 2:5 в шестом матче. 2:6 – в седьмом. 4:11 за две решающих игры сезона.

И самое главное, как всегда, не цифры, а визуальное впечатление: беспомощность (не абсолютная, но заметная) атаки «Харрикейнс» перед защитой «Рейнджерс» и отдельно перед Шестеркиным. Команда будто бы уперлась в свои полтора креативных хода в чужой зоне и не смогла ничего придумать.

Всякий раз, когда что-то вдруг получалось – в большинстве или просто в связке Ахо / Терявяйнен – сразу становилось лучше и казалось, что вот он, толчок который все изменит.

Не изменил. С самого начала серии «Каролина» была предсказуема и читаема в атаке, силовое давление трех нападающих «рейнджеры» встречали всей пятеркой и этой же пятеркой обволакивали тройку, отрывали ее от защитников и обезвреживали. Можно сказать и так – и Ахо, и Свечников (особенно) провели слабые серии, но в целом не очень было понятно, на какие связки рассчитывал Бринд′Амор. Какие звенья должны были придумать, как и за счет чего взломать плотную защиту Нью-Йорка?

Ну и конечно, вратари. В прошлом плей-офф «Харрикейнс» устроили отличную взбучку «Тампе», и разницу в той серии сделали вратари Неделькович и Мразек, которые пускали вот такое.

«Каролина» отказалась от обоих, собрала новую бригаду с первым номером Фредериком Андерсеном – и датчанин выдал довольно сумасшедшую регулярку, но получил травму и выбыл на плей-офф. А Раанта и Кочетков продолжили прошлогоднюю традицию – пускать то, что ну вот не нужно пускать на финише серии плей-офф.

Без ошибок не бывает игры, но когда раз за разом ошибается одна сторона – она, скорее всего, вылетит.

И «Каролина» вылетела.

Она остается очень сильной, одной из лучших команд лиги, но для тотального доминирования в стиле «Тампы» или хотя бы для победы на Востоке нужно еще немного подпилить имеющиеся инструменты.

Любому оптимисту рано или поздно приходится трезво взглянуть на свои слабые стороны – и вот «Каролина» достигла этого момента.

Фото: REUTERS/James Guillory