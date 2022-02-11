Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?

Пока олимпийский хоккей для нас с вами – День сурка. Соперник достойный, но вроде бы играть можно. Если не играть со Швейцарией и Данией, то с кем вообще играть?

И все вроде бы на месте: Шипачев, Гусев, на тренерской скамейке – мировые звезды, в том числе один из лучших креативных нападающих в истории. Есть опыт, есть желание, есть талант, есть работа, есть катание и все остальное.

Но вообще нет игры. Вроде бы у Шипачева с Гусевым что-то проходит, но их меняет звено Карнаухова и снова начинается борьба. Кажется, что просто не хватает шайб, что после заброшенной пойдет лучше, проще, интереснее – но, забивая гол, Россия почти сразу же переходит к осторожной модели, с 1-2-2 и выбросами (выбросами!) из своей зоны. Мы умело обороняемся, доводим игру до последних минут и сидим в своей зоне, отражая финальный штурм середняков. Позавчера это были швейцарские атаки, сегодня – датские. Казалось бы, товарищеский матч, результат вообще не важен, мы при любом раскладе выходим в плей-офф – но нет.

Один из лучших креативных нападающих после довольно позорного по содержанию первого матча говорит, что было слишком много креатива – и действительно, второй товарищеский матч в Пекине Россия начинает еще строже, еще проще. Что же это такое? Это точно лучшие хоккеисты страны? Это точно наши лучшие силы? Это точно главный турнир четырехлетия?

Тут, конечно, сказывается сумма факторов и никто не разберется, в каком порядке по силе действия они располагаются.

Нам никуда не уйти от того, что наши хоккеисты не играли в соревновательный хоккей целый месяц. Тонус – а я уверен, что не хватает прежде всего тонуса – не восстанавливается за одну игру; именно это мы сегодня и увидели. Алексей Жамнов хочет вернуть тот хоккей, который был на Кубке Первого канала, но там ведь играли совсем другие хоккеисты. Те хоккеисты приехали из клубов прямо в разгар сезона, они были разогреты и полны желания.

Сколько матчей нужно, чтобы разогнаться после месячного простоя? Я бы сказал 10-15 – и у сборной не будет столько времени. У сборной впереди всего один товарняк и дальше, 16 февраля, начинаются соревнования.

Нам никуда не уйти от давления – сборная по-прежнему выполняет задачу государственной важности, даже в товарищеском матче против Дании.

Нам никуда не уйти от структуры состава, которую выбрал этот штаб. Уже сейчас видно, что составу не хватает вариативности: у нас только одно креативное звено, и сегодня для взлома датчан очень хотелось второе, но его просто неоткуда взять, нет таких игроков. Нет перестановок, которыми можно задать составу какой-то другой импульс.

Поэтому пока все, что у нас есть – это умение терпеть, игра в защите и вратарь Федотов. Вот так мы и тащим себя к плей-офф, вот поэтому мы в хоккее и выглядим как крепкие середняки олимпийского турнира – не меньше, но и не больше. Поэтому мы пока мечтаем о том, чтобы заиграть как в декабре на КПК.

Возможно ли это? Я не знаю; но я уверен, что вот эти унылые 1:0 и 2:0 – еще не все, что мы увидим от сборной. Шипачев и Гусев уже сегодня выглядели точнее, чем позавчера. Периодически стреляет у других звеньев – вспомните проход Грицюка. Еще будет товарняк с чехами – а потом начнется более-менее настоящий турнир, который не получится пройти на вот этой сонной волне.

Если хоккейная Россия не оживет сама, то ее оживит судьба – как у нас всегда и бывает.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Matt Slocum, David W Cerny