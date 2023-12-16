«Спарта», «Троя Сити», «Вавилон», «Лондиниум». Как вам футбольная вселенная Древнего мира?

От Месопотамии до Рима.

Что если бы в футбол играли в Древней Греции? Таким вопросом задался Робби Смуклер – основатель американского бренда Icarus, который создает нешаблонные футбольные формы.

Робби заморочился по максимуму: придумал 24 клуба, которые играли бы в Лиге чемпионов эллинов – каждой команде он создал форму, эмблему и стоящую за ними историю. Для этого пришлось засесть за книжки, чтобы вшить отсылки к древнегреческой архитектуре и искусству.

Но это не все! Дальше последовала поездка в Грецию, где компания красиво отсняла созданное в современных декорациях и к воображаемому финалу между «Троей Сити» и «Микенами» (соперники по Троянской войне) сделала специальную программку.

60-страничную!

В программке можно найти подробную информацию по каждому участнику ЛЧ.

И даже изучить составы финалистов.

Ух, давайте скорее знакомиться.

«Микены»

Второй старейший клуб Греции отвергал владение мячом и вместо этого фокусировался на грубой физике. Местный герой Ахиллес нередко получал удаления, но он также приносил и трофеи. Сила и ловкость Ахиллеса пугала любую оборону, однако у него все же было одно уязвимое место.

«Я ищу только игроков с инстинктом убийцы», – говорил Агамемнон. Он главный тренер, бывший игрок и по совместительству царь Микен.

«Массалия»

Что-то напоминает, правда? Все верно: Массалия – древнегреческий полис, находившийся на месте нынешнего Марселя. Добраться до него было непросто: путь на корабле из Афин занимал не меньше семи дней. После этого соперников ждал горячий прием в «Львином логове».

«Дух приключений в нашей ДНК, – говорил древнегреческий купец, мореплаватель и президент «Массалии» Пифей. – У нашего клуба, безусловно, лучшая скаутская сеть в мире».

«Скифские лучники»

Название этого клуба вдохновлено гипотетическим полицейским отрядом в Афинах V и начала IV веков до нашей эры – его упоминают в некоторых греческих произведениях искусства и литературы. Отряд состоял из 300 вооруженных скифов (кочевого народа, обитавшего в евразийской степи), которые изначально были рабами в Афинах.

Вот как клуб представил Icarus: «Собрав команду самых способных рабочих лошадок из тюрьмы в Афинах, «лучники» и их печально известный основатель Спевсин осуществили мечту тренера: это специальная группа игроков, у которых не было агентов, которые не задавали вопросов и несомненно играли за имя на передней части футболки, а не на спине».

«Парос»

Парос – остров в Эгейском море, который с древних времен известен белым мрамором безупречного качества. Паросский мрамор высоко ценился древнегреческими скульпторами: из него вырезаны многие шедевры, такие как Венера Медицейская и Ника Самофракийская.

Неудивительно, что у «Пароса» белоснежная форма. А вот детали от создателя:

«Их стадион считался самым красивым в мире: полированный с точностью до сантиметра шедевр скульптора и архитектора Скопаса, полностью построенный из роскошного и полупрозрачного паросского мрамора. Спасибо «Паросу» за начало традиции ношения вратарями кепок.

Стадион также был украшен серией мраморных статуй: изображений трех граций, которых вы увидите и на их эмблеме. Паросцы поклонялись этим богиням, которые представляли собой сочетание красоты, творчества и доброй воли».

«Фракс Абдеры»

Абдеры – древний город во Фракии (историческая область на стыке современных Греции, Болгарии и Турции). Похоже, у местной команды была неоднозначная репутация:

«Из-за ожесточенной страсти абдеритов клуб очень часто играл при пустых трибунах. Огненный капитан Спартак (да-да, тот самый фракиец, в честь которого названа куча современных клубов) с такой же частотой подстрекал фанатов к вторжениям на поле, как и к взятию ворот – и эти вторжения были далеки от мирных». «Варварские, жестокие, нарушители спокойствия – мы слышали это на протяжении веков, – возмущался владелец клуба Диомед (а еще царь фракийцев и сын бога войны Ареса).– Но когда то же самое происходит в афинском дерби – в медиа ни звука. Конечно, я не потворствую тому, что произошло. Но у нас есть страсть, настоящая страсть».

«Делос»

Еще одна островная команда. У нее интересный титульный спонсор – Sacred Island Bank («Банк Священного острова»). Дело в том, что на Делосе издревле находился храм Аполлона, который привлекал большое количество паломников и туристов с соседних островов.

По задумке Icarus – это один из главных денежных мешков лиги, но играющий в красивый футбол:

«В переводе с древнегреческого Делос означает «нечто, что можно увидеть». Игра на стадионе «Аполлон» была именно тем, что нужно видеть. «Делос» уникален, так как это была единственная команда с острова, на котором практически не жили граждане, чтобы сохранить его политический нейтралитет и чувство неприкосновенности. Но «Делос» получил огромную поддержку со стороны жителей других Киклакдских островов, не представленных в лиге.

Рост поддержки «Делоса» обусловлен звездным составом команды. Все золото от выплат взносов лиги хранилось и управлялось на Делосе «Банком Священного острова». Глава правления клуба Филостефанос выступал в защиту звездных подписаний: «Утверждения о том, что «Делос» разрушил игру, пусты. Торговля есть и всегда была основой нашей цивилизации».

«Реал Мидас»

Перемещаемся в Малую Азию, где базируется команда из царства Фригия, названная в честь местного царя Мидаса. В Icarus уверяют: хоть фригийцы когда-то и сражалась на одной стороне с Троей, футбола это не касалось – здесь зрители видели жесткое анатолийское дерби.

«От культовых золотых футболок до деталей на сиденьях: фригийцы с гордостью превратили миф о жадности в определяющую идентичность, – говорится в описании. – С его сияющей эмблемой «Реал Мидас» принял королевское происхождение, как никакая другая команда.

Посещение «Цитадели» было известно вызывающим озноб гимном, который пели тысячи фригийских фанатов с широко открытыми руками. Так проявлялось уважение царю Мидасу, которого, как говорили, обучал музыке сам Орфей».

«Арес Спарта»

Суровая «Спарта» – «Атлетик» того времени, верящий только в своих. Вот какую характеристику получил клуб: «В растущую эпоху рекордных трансферов, допинговых скандалов и масштабных стадионов «Арес Спарта» был напоминанием о том, каким когда-то был футбол.

«Спарта» не верила в трансферы и допускала в заявку только спартанских граждан, отобравшихся из их академии, которая считалась лучшей в мире. С 7 до 20 лет спартанские мальчики проходили строгую образовательную и военную подготовку, в которой отводилось важное место футболу.

Афиняне шутили, что спартанцев учили играть раньше, чем читать. «2:0. 2:0. Вы можете прочитать счет?!» – язвительно скандировали фанаты, когда их команда вела в пелопоннеском дерби.

«Керамейкос»

В Спарте не согласятся, но именно «Керамейкос» был самым культовым клубом Древней Греции. Команда названа в честь афинского района, известного центра производства керамики.

«Керамейкос» был единственным клубом в мире, который полностью принадлежал болельщикам. Они могли голосовать по любым вопросам: от реконструкции стадиона до избрания главы.

«Мы уникальны, потому что мы клуб людей», – говорил оратор, тренер и легенда «Керамейкоса» Перикл.

«Троя Сити»

«Учитывая, что за «Трою» играли звезды: от нападающего Гектора до возвышающегося центрального защитника Сарпедона и обладателя премии Golden Boy Энея, неудивительно, что они считались одними из самых известных участников древнегреческой Лиги чемпионов», – пишет Icarus.

И дает оптимистичный комментарий Сарпедона перед финалом: «Если мы выдержали осаду в течение десяти лет, то сможем выдержать ее и в течение 90 минут».

«Пелла Македон»

Пелла – столица Древней Македонии, место рождения Александра Великого. Его личности в описании клуба придается особое внимание:

«После того, как в возрасте 20 лет Александр Македонский взял на себя ответственность за «Пеллу Македон» от отца Филиппа II, он привел команду к 10-летней победной серии, закрепив за ними прозвище «Оригинальные непобедимые». Он также заложил основы для одной из первых футбольных империй в истории футбола: Pella Football Group нанесла культовые эмблемы с солнцем Пеллы на целый ряд команд от Греции до Индии.

Правда, после ухода Александра «Пелла Македон» стала синонимом разногласий в руководстве, началась борьба за контроль над клубом. Как оказалось, эта история стара как мир: некогда непобедимая династия теряет влиятельного лидера, оставляя вакуум власти, который угрожает успеху клуба и вызывает массовые волнения болельщиков».

«Гелиос Родос»

Все верно, это клуб из Родоса – родины одного из семи чудес света: Колосс Родосский как раз гигантская статуя Гелиоса, древнегреческого бога Солнца.

Отсюда название команды, солнечная форма и эмблема.

«Олимпик Элис»

Элида (от латинского Элис) – историческая область, где зародились Олимпийские игры.

По задумке создателей древнегреческой ЛЧ, один из главных споров в Древней Греции состоял в самодостаточности футбола: может ли он быть отдельным от Олимпиады видом спорта или должен идти с ней в связке. Сторонники «Олимпика» считали, что Олимпиады и футбол неразделимы.

Их аргументы: лучший игроки и даже судьи (элланодики) вышли из олимпийской системы. И именно в Олимпии сформировали, а затем совершенствовали первые футбольные правила.

«Пимплея»

У подножия Олимпа располагался город Пимплея, где жил легендарный певец и музыкант Орфей. Отсюда и фотосессия на фоне пластинок.

Не знаем как с игрой, но с музыкальным вкусом у местных точно все было в порядке: «Во время матчей страстная фан-группа «Музы» сопровождала болельщиков красивыми, успокаивающими гимнами, прямо противоречащими гротескным и вызывающим песнопениям других фантов. А капитан и герой города Орфей так исполнял вступительную песню, что она трогала до слез даже самых стойких».

«Фивы»

Могущественный полис недалеко от Афин был окружен стеной с семью воротами, из-за чего город часто называли Фивами Семивратными. Домашний стадион команды – крепость. Но результатам мешали непристойные слухи об отношениях главного тренера с собственной матерью.

Эдип их опровергал: «Как я всегда говорил, все мифы ведут к Фивам».

«Тарас»

Нынешнее имя Тарас происходит как раз от города, который в VIII веке до нашей эры спартанцы основали на территории современного юга Италии. Сейчас это город Таранто.

Поначалу «Тарас» заметно проигрывал в соперничестве со «Спартой», но затем переломил ситуацию. Помогло выгодное портовое расположение, которое привело в клуб деньги.

«Самос»

Главная звезда этой островной команды – Пифагор. Именно он спроектировал стадион «Самоса», строительство которого профинансировал местный диктатор Поликрат.

И главное: Пифагор знал все про углы и изобрел ворота такими, какими все мы теперь их знаем.

«Кносс»

Вероятно, старейший клуб Древней Греции. По некоторым данным, игра даже была изобретена жителями Крита, когда они начали пинать клубок пряжи.

Кносские игроки хорошо разбирались в таврокатапсии – древнем минойском виде спорта, в котором участники держались за рога быка до тех пор, пока животное в гневе не подбрасывало прыгуна в воздух, после чего они совершали акробатический трюк.

«Игра стала слишком мягкой! – жаловались местные болельщики. – В мои времена, если ты не мог перепрыгнуть через быка, тебя отправляли прямо в лабиринт!»

Теперь мы понимаем, откуда такой заметный узор на форме.

***

Все формы древнегреческой ЛЧ можно глянуть здесь.

Отметим еще несколько интересных клубов.

«Диоскурида» – команда, которая базируется на месте нынешнего Сухуми, старейшая древнегреческая колония на Черноморском побережье Кавказа.

«Подземный мир» – да-да, команда из загробного царства. Вообще она не прошла квалификацию в ЛЧ, но кто решится расстраивать Аида?

Тем более, что это отличная возможность увидеть на поле легенд из прошлого.

Древний Египет, Месопотамия, империя инков, монголов и даже Чернобыль. Бренд давно обращается к истории

Вернемся к Робби Смуклеру – основателю Icarus. У него нетипичное для американца детство: он всегда любил футбол (не американский!) и историю, поэтому создал бренд на пересечении этих двух увлечений. На сайте компании есть такое описание:

«В то время как большинство мам из Филадельфии покупали детям костюмы «Могучих рейнджеров» и майки Донована Макнабба (легенда НФЛ), Робби дарили альбомы для рисования и футболки Андрея Шевченко. В детстве Робби проводил все свободное время, исследуя историю случайных городов и стран, а затем рисовал эмблемы и формы для местного воображаемого клуба. До сих пор вы можете обнаружить Робби с альбомом для рисования, делающим то же, что он любил в детстве. Но теперь он превратил детскую страсть в производство футбольных комплектов».

Робби основал Icarus в 2017-м – и поставил себе задачу создавать нескучные дизайны. С тех пор компания сделала формы для более чем 1000 команд по всему миру: в основном любительских, но есть и профессиональные из низших американских лиг и высших африканских. К филадельфийскому офису Icarus добавился лондонский – так компания ближе к футбольным рынкам.

Древнегреческая ЛЧ – самый масштабный исторический проект компании. Но вообще бренд уже давно обращается к истории. В 2021 году в сети завирусился концепт формы от дизайнера Ченка Юнала, вдохновленный историей Древнего Египта. Icarus объединился с дизайнером и создал на основе концепта реальную форму.

Вот домашний вариант цвета «Пирамид» – с фотосессией на их фоне.

И выездной: тут иероглифы, Тутанхамон и полоски по бокам, символизирующие реку Нил.

Перемещаемся на британские окраины Римской империи – и встречаем ФК «Лондиниум».

Цвета немного напоминают «Фулхэм» – официально старейший клуб Лондона.

В Южной Америке, конечно, тоже давно пинают мячик.

Знакомьтесь, «Мачу-Пикчу».

От империи инков переходим к Монгольской. Дизайн основан на монгольской каллиграфии, символизируя образы хаоса, лошадей и ветра. В правом нижнем углу – портрет Чингисхана.

А шестой номер на спине отсылает к году основания империи (1206).

До древнегреческой коллекции Icarus создал месопотамскую: там 18 клубов – от «Львов Вавилона» и «Вавилона Аккада» до «Ниппура», «Висячих садов» и «Урук Шумерианс».

Есть и более близкая (во всех смыслах) нам история. В 2020-м на волне популярности интереса к Чернобылю Icarus сделал форму «Строителя» – клуба из Припяти, расформированного в 1988 году.

Здесь узор, вдохновленный советским конструктивизмом.

Яркие цвета отсылают к гербу Припяти.

А на спине – фамилия в память о химике Валерие Легасове, который исследовал причины катастрофы и пытался смягчить ее последствия.

Фото: icarusfc.com