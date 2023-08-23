«Бандит, псих, убийца с топором». Форма «Атлетико» напомнила о «Битве в Глазго» из 1974-го

В Шотландии увидели провокацию.

«Атлетико» пришлось непросто на «Селтик Парк»: дважды отыгрывались, заканчивали вдесятером и увезли только ничью 2:2. Для «Селтика» это первое очко в нынешней ЛЧ.

Похоже, шотландцев замотивировали сами мадридцы. Красной формой.

«Это унизительно». «Атлетико» сыграл в форме, которую в Глазго расценили как провокацию

На выездной матч с «Селтиком» испанцы выбрали красную футболку с синими шортами и красными гетрами. Это специальный комплект из позапрошлого сезона, посвященный 75-летию нынешнего названия клуба. А вот цвета формы вдохновлены знаменитой «Битвой при Глазго» – полуфиналом Кубка европейских чемпионов-1973/74, который завершился 0:0.

Пусть этот счет не вводит вас в заблуждение – матч получился жесточайшим: с 11 желтыми карточками со стороны «Атлетико» (у «Селтика» только одна) – мадридцы завершали тот матч ввосьмером. И вот теперь в «Атлетико» решили, что новая игра с «Селтиком» – отличный повод вспомнить побоище почти 50-летней давности.

Президент мадридцев Энрике Сересо был воодушевлен: «Мы снова встречаемся с историческим клубом на мифическом «Селтик Парк». Для нас честь переживать дуэль, которая полвека спустя продолжает оставаться в памяти всех игроков «Атлетико».

Капитан того «Атлетико» Аделардо тоже с радостью погрузился в воспоминания: «Для всех футболистов, которые играли в том матче и том великом розыгрыше Кубка – это огромное признание, что 50 сезонов спустя команда снова носит ту же форму на «Селтик Парк». Это наполняет нас гордостью, ведь тот полуфинал был особенным: сезоном ранее мы выиграли Ла Лигу, после чего выбили чемпиона Европы в очень хороший момент нашей истории».

«Селтик», который в 1967-м брал Кубок чемпионов, а в 1970-м выходил в финал, запомнил это противостояние с другими эмоциями. Перед нынешним матчем газета Record Sport (спортивное ответвление шотландской Daily Record) вышла с заголовком Pathetico Madrid.

Pathetico в этом контексте – что-то вроде «жалкие».

Выбор формы в Глазго расценили как провокацию. Вот слова легенды «Селтика» Томми Каллагана, который играл в том матче: «Видимо «Атлетико» забыл 1974 год и то, что там произошло. Конечно, надевать эту футболку сейчас не очень красиво, это немного унизительно».

«Вылетел из раздевалки с прядью чьих-то волос в руках». «Атлетико» и «Селтик» дрались везде: до матча, на поле, после игры и даже в аэропорту

Перед матчем 1974-го шотландская пресса уже разогревала противостояние, прозвав аргентинцев из «Атлетико» «убийцами» и «мясниками». Так журналисты вспоминали жесткую встречу защитника Рубена Диаса с величайшим игроком в истории «Селтика» Джимми Джонстоном, которая состоялась еще в Межконтинентальном кубке-1967.

За день до игры аргентинцы из «Атлетико» сами подкинули журналистам новый повод для подобных сравнений: защитники Диас и Иселин Сантос Овехеро подрались между собой.

«Мы ели и вдруг видим, как на пол летит стул и двое начинают драться, – вспоминает капитан Аделардо в интервью Diario AS. – Мы побежали их разнимать, хотя, честно сказать, это было рисково для наших же жизней. Мы сказали им: либо они тут же обнимутся, либо покинут отель. Накалилось большое напряжение, но они помирились и попросили у нас прощения. Они были друзьями и соседями! Мы подумали: «Вау, что будет завтра?»

Матч получился с элементами регби и боев без правил. «Атлетико» даже не рассчитывал на победу: план состоял в том, чтобы остановить техничного Джонстона и увезти ничью.

Мадридцы выставили максимально оборонительный состав и держали нули. Любой ценой.

«Стадион горел. Внутри полно народу, снаружи полно. Фанаты даже окружили автобусы, – говорил еще один аргентинский защитник «Атлетико» Качо Эредия. – Мы не хотели пропускать, а «Селтик» был очень силен. Они говорили с нами, но мы их почти не понимали».

Судил матч турецкий рефери Доган Бабаджан: через пару месяцев он стал первым арбитром, показавшим красную карточку на чемпионате мира. А пока пытался усмирить жесткий стиль мадридцев. Хотя Аделардо утверждает, что все случилось как раз из-за Бабаджана:

«Не мы начали так играть. Мы видели, что к нам относились неспортивно. Когда они нас пинали, ничего не происходило. В перерыве мы сказали: либо мы включимся, либо нас опозорят».

В первые 20 минут судья показал уже 5 желтых: все три вышеупомянутых аргентинца сразу же получили по предупреждению. Два удаления «Атлетико» поймал на 55-й и 56-й минутах («мясник» Диас покинул поле досрочно), а на 83-й гости получили и третью красную.

При этом испанский экс-футболист и тренер Карлос Решак говорит, что по нынешним временам пришлось бы удалять гораздо больше: «То, что сейчас наказывается красной карточкой, тогда даже не считалось фолом. Сегодня они бы заканчивали матч шесть на пять».

Аделардо рассказывал, как они выживали на поле ввосьмером: «Семеро защищали ворота, а я пытался побороться впереди. Был момент, когда я получил мяч, побежал вперед, но остался там один: «Ну и куда мне теперь идти?» Куда бы вы ни посмотрели, вас съедали волки».

«Атлетико» дотерпел, но эмоции на этом не закончились: вспыхнула потасовка, на поле появились фанаты и полиция. Эредия говорит, что дошло даже до разборок с правоохранителями:

«Офицер полиции ударил палкой одного нашего, а я ударил его коллегу, тот упал. После этого я бросился в душевую, они пришли в раздевалку и не нашли меня. Президента Висенте Кальдерона тоже ударили ногой сзади. Даже тренер «Селтика» Джок Стейн пытался атаковать Тото Лоренсо (тренера «Атлетико»)».

Таймкод концовки матча: 2:10

Массажист «Атлетико» Карлос Родриго на следующий день рассказывал AS: «Они безжалостно избили нас в туннеле. Овехеро получил травму от ударов».

Аделардо добавил: «Битва не закончилась, пока мы не сели в самолет и не прибыли в Мадрид».

Да, напряжение продолжалось даже в аэропорту Глазго! На паспорт Овехеро плюнули и бросили его на пол. Телеграм-канал Fuente de Neptuno приводит еще несколько подробностей: «Франсиско Мело говорил, что драка продолжалась и в раздевалке, а Рубена Айялу таскали за волосы. Потом Дэви Хэй из «Селтика» рассказывал, что вылетел из раздевалки с прядью чьих-то волос в руках.

«Атлетико» был в настолько враждебной обстановке, что с ними попытались затеять драку даже в аэропорту на паспортном контроле. Спустя годы фанаты «Селтика» в своем журнале писали, что «Атлетико» собрал на матч всех преступников, которых смог и направил их в Глазго. Просто посмотрите на фото, как написан состав «Атлетико», там нет привычных Айялы, Аделардо и Гарате, но есть бандит, псих, убийца с топором, молот и другие».

«Атлетико» вернулся домой с шестью дисквалифицированными (трое за красные, трое за перебор желтых) и кучей игроков с повреждениями. Но все оказалось не зря.

В Мадриде испанцы вырвали 2:0 на 77-й и 87-й минутах – и впервые в истории вышли в финал Кубка чемпионов (проиграли там «Баварии»).

Кенни Далглиш тоже принимал участие в «Битве при Глазго» – вот его главный вывод: «Единственный способ оставаться в безопасности в той игре – быть вратарем».

Кажется, это тоже не гарантия.

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol; dailyrecord.co.uk