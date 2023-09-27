18 комментариев

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Холанд – викинг! Брутальная фотосессия, которая соберет сотни тысяч для благотворительности

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За камерой – человек, снявший Марадону с Кубком мира.

Эрлинг Холанд предстал в образе викинга. Ранее норвежец и сам использовал эту ассоциацию, когда показывал новую прическу с подписью: «Режим викинга активирован».

Теперь же он объединился со всемирно известным шотландским фотографом Дэвидом Ярроу, чтобы максимально точно перевоплотиться в грозного скандинавского мореплавателя.

Фотограф опасался за ноги Холанда – из-за раковин устриц! Рисковали не зря: доход от съемок пойдет на добрые дела

В соцсетях Ярроу рассказал, как получился проект. С Эрлингом его свели через отца Альфа-Инге, которому понравилась идея. Съемка прошла в Осло-Фьорде (залив в Норвегии) во время недавней паузы на игры сборных. Холанд накинул на себя шкуру, взял топор, щит и пошел в воду.

«Обыграть тему викингов было не самым сложным, потому что трудно придумать любого другого спортсмена в мире, для которого этот образ был бы более естественен», – написал Ярроу.

В интервью The Times фотограф рассказал о других сложностях:

«У нас было несколько резиновых сапог, сделанных специально для Эрлинга, потому что в этих фьордах Норвегии много маленьких раковин устриц. Они могут быть довольно острыми, и я не хотел, чтобы он поскользнулся, поэтому мне пришлось вести его за руку в море, маленькими шажками. Это был очень странный и сюрреалистичный опыт, особенно когда он на фут (30,5 см) выше меня, но мы посмеялись, и все было сделано очень быстро».

Daily Mail добавил еще такую цитату Ярроу: «Я помню, как подумал, что ему лучше не стоять на остром камне, так как последующий судебный процесс закончит мою карьеру. Поэтому мы шли очень осторожно. Это была такая привилегия, и я взялся за проект с большим чувством ответственности. Его время драгоценно, я не хотел тратить его впустую».

Получилось точно не зря. Деньги, собранные с фотографий, пойдут на благотворительность в Норвегии. Куда именно – решит сам Эрлинг. Сумма получится немалая: стоимость каждого удачного снимка оценивается в 25-40 тысяч фунтов.

«Мы надеемся собрать несколько сотен тысяч. Неплохо для часа работы», – говорит Ярроу.

Для шотландского фотографа это обычное дело: с 2018 года его работы собрали для благотворительных и природоохранных организаций больше 11 миллионов долларов.

Вот несколько масштабных примеров:

• В 2021-м сотрудничество Ярроу с Синди Кроуфорд принесло больше 3 млн долларов для Американской семейной детской больницы.

• В 2020-м он собрал больше 1,4 млн на восстановление после лесных пожаров в Австралии и более 1 млн для Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) во время пандемии.

Сейчас Ярроу больше известен как фотограф дикой природы, но начинал он со спорта: уже в 20 лет освещал для The Times ЧМ-1986 в Мексике, где сделал знаменитую фотографию Марадоны с Кубком мира в руках.

После этого Дэвид работал на Олимпиадах и других спортивных событиях.

Холанда именитый шотландец снимал с огромным удовольствием: «Такие задачи – это привилегия и благодарность, которые выходят за рамки любой потребности в коммерческой выгоде».

Рядом с ним Холанд выглядит тощим мальчишкой. Кто этот гигант с игроками «Сити»?

Он 60 лет делал легендарные спортивные фото. В объективе – Мохаммед Али, Пеле и величайшая игра в истории НФЛ

Фото: instagram.com/davidyarrow; instagram.com/camyarrow; commons.wikimedia.org/David Yarrow Photography

18 комментариев

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Maratik8910
все равно больше Дайнерис Таргариен напоминает чем Рагнара Лодброка
+33
-1
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Михаил Панюков
бороды не хватает
+8
0
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Metalloid
Ну вот что хотите говорите, но этот смазливый, пригламуренный мальчик, никак не тянет на викинга.
+13
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garp
нелепо както((
+3
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Axl_rose
На Чубакку здесь похож больше.
+1
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Михаил Ханжин
Фанаты Атлетико явно против викингов
+1
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кабан галльский
Лучше бы Рамоса взяли. Он бы в образе викинга лучше смотрелся
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Artur Pokachevski
как-то криво сфоткал)) хоть и фотограф со стажем)))
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Karamzin
"человек, снявший Марадону с Кубком мира" - прочитал как "снявший Марадону с Кубка Мира"
где-то ведь есть и такой человек..
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TravenS
Чеи вообще не, его лицо не подразумевает брутальность...
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Растиньяк
Так много народа, чтобы снять такую говеную фотку
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Александр Васильев
Скорее всего в сентябре воды в Норвежских фьордах очень холодные, раз они все в одежде зашли в воду
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Контрольный выстрел
Ответ Михаил Ханжин
Фанаты Атлетико явно против викингов
Там были черные викинги)
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