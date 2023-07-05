61 комментарий

Стилистические разногласия
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Nokia, Lego, IKEA. Как бы выглядели титульные спонсоры сборных?

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Ирландцы к коммерческим лого на футболках уже привыкли.

Футболки сборных – последний бастион, до которого еще не добрались титульные спонсоры. ФИФА запрещает играть с рекламными логотипами, хотя в 2015-м южноафриканец Токио Сексвале, кандидат в президенты организации, предлагал снять запрет.

Ничего не вышло – сейчас спонсоры используются лишь на тренировочных комплектах. Однако проект про формы KitShed проиллюстрировал, как могли выглядеть игровые футболки сборных, если бы такую рекламу все же разрешили. Каждый спонсор здесь – ассоциация со страной.

Швеция – это, конечно, IKEA.

Немецкую сборную и так спонсирует «Фольксваген» – так бы все выглядело, если бы лого разрешили нанести на игровую форму. «Вольфсбург» сменил цвета?

«Мерседес» 46 лет спонсировал сборную Германии. А потом «Фольксваген» предложил ей в три раза больше

А как вам такой автомобильный союз? Италия и «Феррари» – что может быть лучше?

Главная ассоциация с Данией в среде футбольных болельщиков, конечно, Carlsberg. Но авторы выбрали Lego – впрочем, у этой легендарной компании тоже есть связь с футболом.

Lego выпускал модели стадионов «Олд Траффорд», «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», а теперь сотрудничает с «Челси», так что ждем мини-версию «Стэмфорд Бридж».

Английский пацан собирает немецкие стадионы из Lego – без чертежей, просто по фото! Показываем всю коллекцию

Премиальное сотрудничество: Швейцария и часовой бренд Rolex, который обожают футболисты.

Финансовый конгломерат Barclays уже давно не титульный спонсор АПЛ, но ассоциация с английским футболом осталась.

Еще одна финансово-кредитная группа – крупнейшая в Испании. У Santander давняя связь со спортом: компания спонсировала Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес, а также очень активна в «Формуле-1» (партнер «Макларен», «Феррари» и нескольких Гран-при).

Сотрудничество со сборной Испании было бы ожидаемым ходом.

Техногигант Amazon активно соприкасается со спортом в самых разных областях. Почему бы не предложить титульное спонсорство сборной США?

У японцев Sony – вполне привычный футбольным болельщикам партнер.

Бельгийский шоколадный бренд – такое сотрудничество сложно представить даже в теории, но ассоциация понятна.

Голландцам добавили на форму еще одного льва – это крупнейшая банковская группа Нидерландов. Широко представлена во всем Бенилюксе, так что могла бы заодно спонсировать и бельгийцев.

Сarrefour – на первый взгляд неожиданно, хотя у французской сети гипермаркетов есть небольшой футбольный опыт: «Газелек Аяччо» и пражская «Славия» размещали на футболках лого компании.

Финны, конечно, рекламируют самую известную финскую компанию.

Идеальный коллаб.

Аргентинцев представили в сотрудничестве с крупнейшей компанией, которая управляет платформами онлайн-торговли в Латинской Америке.

В 2023 году Time включил Mercado Libre в список 100 самых влиятельных компаний мира.

А бразильцы могли бы рекламировать один из старейших банков в мире: он основан еще королем Португалии Жуаном VI в 1808 году. Сейчас это один из крупнейших банков всего региона.

Здесь все понятно – самое известное и потребляемое ирландское пиво, главный бренд страны.

Кстати, Ирландия и так наносила на футболку спонсорское лого (еще с конца 80-х). Правда, только для продажи

Болельщики сборной Ирландии чуть ли не единственные, кому не нужно представлять спонсорское лого на футболке любимой команды. Ирландцы уже давно наносят бренды на форму – да, играть так им не разрешают, но презентуются и продаются футболки именно со спонсорами.

Так повелось еще с 1986 года, когда ирландцы запартнерились с Opel.

В нулевые случился союз с телекоммуникационной компанией Eircom.

А с 2010-го по 2020-й ирландцы сотрудничали с еще одной компанией из телекоммуникаций – Three, ныне хорошо знакомой нам по футболкам «Челси».

Теперь ирландские болельщики вздохнули с облегчением: наконец-то можно купить футболку сборной, которая максимально похожа на ту, в которой играет сама команда.

Правда, женской сборной это пока не касается – там спонсор на месте.

Титульные спонсоры есть у сборных в других видах спорта

Пока ФИФА и УЕФА старательно ограждают футбол сборных от титульных спонсоров, этим уже давно перестали заниматься в других командных видах спорта.

Со спонсорами на футболках играют баскетболисты на чемпионатах мира и Европы.

Та же ситуация на Кубке шести наций по регби.

А также на ЧМ по волейболу.

Гандболу.

Хоккею на траве.

И более привычному нам хоккею. Правда, здесь спонсоры расположены на рукавах.

ФИФА пока держится и не намерена идти даже на такой компромисс.

А как бы выглядели формы топ-клубов без спонсоров?

От ксероксов и древесины до букмекеров и криптовалют: как менялись спонсоры клубов АПЛ и остальной Европы

61 комментарий

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Josep
Непонятно, зачем Бельгии какой-то китайский гайлиань, который знает 2,5человека, когда есть монстр InBev, владеющий половиной пивных марок мира.
+32
-1
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Олег Момус
У нас бы был «Мистер Сидр»
+23
-3
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IronTankograd
STOLICHNAYA
+11
-1
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Kranmeister
Ответ IronTankograd
STOLICHNAYA
PUTINKA
+9
0
+9
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Josep
Ответ FollowMe
да и французам лучше бы Ашан нанести))
Не, я глянул на вики - Carrefour в 3 раза крупнее, чем Ашан. и по активам, обороту, и по кол-ву сотрудников.
+8
0
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Kranmeister
Ответ Johny111
А где РФ и Газпром? )))
ЧВК
+8
-2
+6
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FollowMe
Ответ Josep
Непонятно, зачем Бельгии какой-то китайский гайлиань, который знает 2,5человека, когда есть монстр InBev, владеющий половиной пивных марок мира.
да и французам лучше бы Ашан нанести))
+5
-2
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Я требую чтобы эти формы увидели свет
+3
-1
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Johny111
А где РФ и Газпром? )))
+4
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Антон Фалафель
Италия вообще не катит с Феррари. Лучше Нутела или Ферреро.
+3
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Kranmeister
Ответ Антон Фалафель
Италия вообще не катит с Феррари. Лучше Нутела или Ферреро.
В нынешнем состоянии Италии только FIAT
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Алексей Шурпач
Ответ zabegalo
России нет
Был бы газпром:)
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НРИ
У Италии гармоничнее всего
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Гаврила Ардалионович
Нокия сцупер.
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Георгий Колесников
Ответ Алексей Шурпач
Был бы газпром:)
Или Лада)
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di Malkovich
У финнов должны быть Angry Birds
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serhuey
Ответ Локоть Артеста
Нокиа давно не принадлежит финнам. Брендом несколько лет владеет китайский HMD Global. До этого ее купил Майкрософт. От легендарной Нокиа осталось одно название.
Это только мобильное подразделение. Остальное осталось финским, как и было до того.
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Kranmeister
Ответ Далер Гайнеев
РосАтом
Завод имени Хруничева!
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R
автор,
Англия - Land Rover
Нидерланды- Phillips
Франция- Citroen/др.
Бразилия- TV Globo
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BOBBYHULL
А Россия где? Или это перепост, а там не было?
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Александр Сачков
Феррари на синем фоне как-то не смотрится.
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Dahl
Феррари – и синий? О_о
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Kranmeister
Ответ 319-marianna
Швеция, как по мне - это конечно Volvo.
Absolut
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Kranmeister
Ответ Сергей Орлов
А у России было бы "Nalogoplatelschiki".
РПФ
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zabegalo
России нет
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