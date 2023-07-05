61 комментарий

Ирландцы к коммерческим лого на футболках уже привыкли.

Футболки сборных – последний бастион, до которого еще не добрались титульные спонсоры. ФИФА запрещает играть с рекламными логотипами, хотя в 2015-м южноафриканец Токио Сексвале, кандидат в президенты организации, предлагал снять запрет.

Ничего не вышло – сейчас спонсоры используются лишь на тренировочных комплектах. Однако проект про формы KitShed проиллюстрировал, как могли выглядеть игровые футболки сборных, если бы такую рекламу все же разрешили. Каждый спонсор здесь – ассоциация со страной.

Швеция – это, конечно, IKEA.

Немецкую сборную и так спонсирует «Фольксваген» – так бы все выглядело, если бы лого разрешили нанести на игровую форму. «Вольфсбург» сменил цвета?

А как вам такой автомобильный союз? Италия и «Феррари» – что может быть лучше?

Главная ассоциация с Данией в среде футбольных болельщиков, конечно, Carlsberg. Но авторы выбрали Lego – впрочем, у этой легендарной компании тоже есть связь с футболом.

Lego выпускал модели стадионов «Олд Траффорд», «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», а теперь сотрудничает с «Челси», так что ждем мини-версию «Стэмфорд Бридж».

Премиальное сотрудничество: Швейцария и часовой бренд Rolex, который обожают футболисты.

Финансовый конгломерат Barclays уже давно не титульный спонсор АПЛ, но ассоциация с английским футболом осталась.

Еще одна финансово-кредитная группа – крупнейшая в Испании. У Santander давняя связь со спортом: компания спонсировала Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес, а также очень активна в «Формуле-1» (партнер «Макларен», «Феррари» и нескольких Гран-при).

Сотрудничество со сборной Испании было бы ожидаемым ходом.

Техногигант Amazon активно соприкасается со спортом в самых разных областях. Почему бы не предложить титульное спонсорство сборной США?

У японцев Sony – вполне привычный футбольным болельщикам партнер.

Бельгийский шоколадный бренд – такое сотрудничество сложно представить даже в теории, но ассоциация понятна.

Голландцам добавили на форму еще одного льва – это крупнейшая банковская группа Нидерландов. Широко представлена во всем Бенилюксе, так что могла бы заодно спонсировать и бельгийцев.

Сarrefour – на первый взгляд неожиданно, хотя у французской сети гипермаркетов есть небольшой футбольный опыт: «Газелек Аяччо» и пражская «Славия» размещали на футболках лого компании.

Финны, конечно, рекламируют самую известную финскую компанию.

Идеальный коллаб.

Аргентинцев представили в сотрудничестве с крупнейшей компанией, которая управляет платформами онлайн-торговли в Латинской Америке.

В 2023 году Time включил Mercado Libre в список 100 самых влиятельных компаний мира.

А бразильцы могли бы рекламировать один из старейших банков в мире: он основан еще королем Португалии Жуаном VI в 1808 году. Сейчас это один из крупнейших банков всего региона.

Здесь все понятно – самое известное и потребляемое ирландское пиво, главный бренд страны.

Кстати, Ирландия и так наносила на футболку спонсорское лого (еще с конца 80-х). Правда, только для продажи

Болельщики сборной Ирландии чуть ли не единственные, кому не нужно представлять спонсорское лого на футболке любимой команды. Ирландцы уже давно наносят бренды на форму – да, играть так им не разрешают, но презентуются и продаются футболки именно со спонсорами.

Так повелось еще с 1986 года, когда ирландцы запартнерились с Opel.

В нулевые случился союз с телекоммуникационной компанией Eircom.

А с 2010-го по 2020-й ирландцы сотрудничали с еще одной компанией из телекоммуникаций – Three, ныне хорошо знакомой нам по футболкам «Челси».

Теперь ирландские болельщики вздохнули с облегчением: наконец-то можно купить футболку сборной, которая максимально похожа на ту, в которой играет сама команда.

Правда, женской сборной это пока не касается – там спонсор на месте.

Титульные спонсоры есть у сборных в других видах спорта

Пока ФИФА и УЕФА старательно ограждают футбол сборных от титульных спонсоров, этим уже давно перестали заниматься в других командных видах спорта.

Со спонсорами на футболках играют баскетболисты на чемпионатах мира и Европы.

Та же ситуация на Кубке шести наций по регби.

А также на ЧМ по волейболу.

Гандболу.

Хоккею на траве.

И более привычному нам хоккею. Правда, здесь спонсоры расположены на рукавах.

ФИФА пока держится и не намерена идти даже на такой компромисс.