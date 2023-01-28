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Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?

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Запуск все ближе.

Леброн Джеймс проанонсировал скорый запуск коллекции с «Ливерпулем».

Поглядим, что там? 

Вместо спонсора на футболке – логотип Леброна. На кроссовках – эмблема «Ливерпуля» и YNWA

Первые новости о линии одежды появились еще в ноябре, когда об этом сообщил президент клуба Том Вернер: «Мы выпускаем линейку с Леброном. Nike создаст семь или восемь товаров, которые будут связывать Леброна с футболом. Я еще не знаю подробностей, но они хотят создать продукцию, которая будет конкурировать с линейкой Майкла Джордана».

И вот теперь Леброн явился на игру «Лейкерс» в одежде из будущей коллекции. В первую очередь – футболка с красными полосками, между которыми разместился девиз «Ливерпуля» YNWA (You’ll Never Walk Alone) и девиз Леброна SFG (Strive For Greatness).

«Ты никогда не будешь один» и «Стремление к величию».

На месте спонсора – логотип баскетболиста. Маловероятно, что игроки «Ливерпуля» сыграют в этой форме, но ее могут использовать в качестве предматчевого комплекта.

Судя по сливам, футболка будет стоить 105 долларов. Это на 15 долларов дороже, чем стандартные джерси «Ливерпуля».

Смотрим на ноги Леброна – там у него стилизованные под «Ливерпуль» Air Max 1.

Здесь те же символы: SFG – слева, YNWA – справа, на стельках логотипы Леброна и «Ливерпуля».

Спустя сутки появились изображения еще одних кроссовок, которые появятся в коллекции. Это Nike LeBron 20 LFC в монотонном красном цвете.

Здесь наоборот: логотип «Ливерпуля» расположен сзади, а девизы – на стельке.

На подошве силуэт баскетболиста.

Леброн больше 10 лет владеет акциями «Ливерпуля». Он помогает клубу выходить за пределы футбола

У Джеймса и «Ливерпуля» давняя история отношений. Баскетболист удачно вложился в клуб еще в 2011 году, когда за 6,5 млн долларов приобрел 2% акций. С тех пор дела у «Ливерпуля» заметно улучшились – и когда в 2018-м команда вышла в финал ЛЧ, стоимость потрфеля Леброна увеличилась в пять раз.

«Потрясающе, что исторический клуб вернулся на вершину, а мы стали его частью, – говорил бизнес-партнер и друг детства Джеймса Маверик Картер. – Леброну нравится то, что он имеет отношение к еще одному глобальному виду спорта».

В 2021-м Джеймс обменял пакет акций «Ливерпуля» на акции Fenway Sports Group (примерно 1%). Компании сейчас принадлежат «Ливерпуль», «Бостон Ред Сокс», бейсбольная арена Fenway Park, команда NASCAR Roush Fenway Racing и 80% кабельной сети New England Sports Network.

Джеймс активно демонстрирует, что он за «Ливерпуль»: периодически наведывается на матчи и носит футболки клуба. Еще в 2016-м он намекал Юргену Клоппу, что хочет сыграть за команду в выставочном матче в США.

Впрочем, гораздо больше Леброн помогает «Ливерпулю» маркетинговой мощью. Его прогулка в футболке клуба перед матчем НБА порой ценнее любой рекламной кампании.

Вот только несколько свежих фактов о суперзвезде НБА:

• Недавно НБА сообщила, что мерч «Лейкерс» – самый продаваемый в лиге по итогам первой половины сезона.

• Майка Леброна на втором месте после джерси Стефа Карри.

• На днях майку Джеймса с финальной серии 2013 года продали на аукционе за 3,7 млн долларов. Это третий результат в истории аукциона Sotheby’s для спортивных маек. Первый – у Майкла Джордана (финала НБА 1998 года, 10,91 млн долларов), второй – у Диего Марадоны (футболка «Рука Бога» с четвертьфинала ЧМ-1986, 9,28 млн долларов).

• В 2022-м Forbes назвал Джеймса первым активным игроком НБА, ставшим миллиардером.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

Огромные губы, летучие мыши и рождественский олень. Да, «Наполи» и правда играет в этих футболках

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; Instagram/lakers

10 комментариев

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А.В. Бубнов
Ответ Can
однотонный бордовый цвет для детей дошкольно возраста? просто уйди
Я вижу цвета морской волны...
Бордовый тоже, для дошколят, так что, ты ##### ###.

За кого топишь, ставочный Чемпион Московской Олимпиады?
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Семён Жуйло
Как нам? Обычный негритянский прикид. Без изюминки.
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Josep
Если бы не персона Леброна и соответствующий распиаренный хайп, на эту "коллабу" никто даже и не взглянул бы, настолько всё блёклое и никакое.
+13
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Zybazy
Ответ Can
Кросы топ!
Кросы, фе, особенно бордовые, фе.
+1
-3
-2
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loveme
Кросы как кросы...
+8
-1
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Пенс
шлак. Не может быть нормальным коллаб с деревенским середняком.
+2
-8
-6
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Can
Ответ А.В. Бубнов
Среди детей дошкольного возраста?
однотонный бордовый цвет для детей дошкольно возраста? просто уйди
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ Can
Кросы топ!
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А.В. Бубнов
Как однако у Леброна всё скромно с лейблом, с короной)
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Can
Кросы топ!
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