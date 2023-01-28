Стилистические разногласия
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Огромные губы, летучие мыши и рождественский олень. Да, «Наполи» и правда играет в этих футболках

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Аурелио Де Лаурентис Аурелио Де Лаурентис
Футбол Футбол

Выкатили уже 9 комплектов – веселье продолжается.

3-4 дизайна формы на сезон – скукота, уже давно считают «Наполи» и бренд Джорджо Армани EA7. В прошлом сезоне клуб представил больше 10 комплектов, в текущем неаполитанцы не отстают. Президент Аурелио Де Лаурентис предупредил об этом еще летом:

«В прошлом сезоне у нас было 12-13 футболок. В этом, возможно, будет то же самое».

Пока неаполитанцы идут по графику. Ко Дню святого Валентина клуб выпустил уже девятый комплект в этом сезоне – три для Серии А, три под еврокубки и вот теперь третий праздничный.

С огромными красными губами на футболке команда Лучано Спалетти неожиданно вылетела из Кубка (2:2, 4:5 по пенальти с «Кремонезе»).

Если судить по публичной реакции, то болельщики явно не в восторге от таких экспериментов возможно, «Наполи от фанатского гнева спасает только первое место в таблице.

Или фаны еще не отошли от предыдущей праздничной футболки клуба – с рождественским оленем!

Нет, это не просто мерч, команда реально сыграла в этой форме на сборах. Осталось дождаться дебюта комплекта в Серии А, что точно не исключено.

Форма к Хэллоуину для «Наполи» уже традиция: если в прошлом сезоне на форму наносили паутину, то в этом – летучих мышей. Страшно?

Устрашающий комплект успешно выгуляли против «Торино» (3:1).

Форму троллят болельщики (ждут 10-й комплект к Пасхе) и даже сами игроки. Возможно, клуб вернется к Umbro

«Наполи» сам отвечает за производство и распространение формы, пользуясь только дизайном от EA7. Это эксперимент клуба по заработку на продажах футболок. Однако в твиттере обратили внимание, что дизайнеры не очень-то трудились над тем же рождественским комплектом.

Достаточно вбить в гугле reindeer.png («северный олень» ), чтобы в первой же выдаче получить те самые картинки. Осталось только их совместить, добавить на футболку и продавать по 125 евро.

Игроки и болельщики веселятся как могут.

После дебюта формы Виктор Осимхен потроллил одноклубника Марио Руя, залив его отредактированное фото с подписью: «Кто сделал это с моим братом?»

Фанаты уже прогнозируют, чем может удивить «Наполи» в следующий раз. С некоторой опаской они ждут приближения Пасхи, делясь шуточными идеями.

Впрочем, сайт про формы Footy Headlines со ссылкой на инсайдера о комплектах «Наполи» сообщил, что пасхальная футболка в планы клуба на этот сезон не входит.

А итальянское издание NSS Magazine даже сообщило, что со следующего сезона «Наполи» может воссоединиться с Umbro, с которым клуб сотрудничал с 1991 по 1994 годы. У фанатов и коллекционеров редкие, но запомнившиеся майки того периода пользуются спросом.

Umbro сейчас не представлен ни в Серии А, ни в Серии Б. Ждем возвращения англичан на итальянский рынок или все же за экспериментами EA7 наблюдать веселее?

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Antonio Balasco, Alessandro Garofalo, IMAGO/Antonio Balasco, IMAGO/www.imagephotoagency.it; sscnapoli.it

8 комментариев

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Дмитрий
Ответ Jack Slater
Диего такой молодой...
И юный октябрь впереди!
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Егор Чалов
Ответ JBa
Ой, эксперты подъехали А ничего, что на таком маленьком пространстве не разгуляешься? И первоочередная задача - чтобы новый дизайн смогли разглядеть люди на своих экранах Изначальный дизайн футболок Наполи тоже не торт, поэтому такой немного печальный итог
Ну как раз задача дизайнера разгуляться:) вот например форма к Хеллуину с летучими мышами очень даже хорошо получилась, а дешевый принт с оленем из интернета - нет и в прямом смысле слова не к месту вышел имхо. В любом случае задумка крутая, но вот пока что точечных попаданий немного (
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TaR
Ответ Schiaff1no
Реализация конечно оставляет желать лучшего, но задумка то клевая. Осталось штатного дизайнера нанять, а то будто челы с биржи фриланса за 20$ делали
И делать он садится за 5 минут до дедлайна))
+1
0
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Jack Slater
Диего такой молодой...
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-1
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Федя-гол
С мышами хорошо получилось же
+17
0
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Schiaff1no
Ответ JBa
Ой, эксперты подъехали А ничего, что на таком маленьком пространстве не разгуляешься? И первоочередная задача - чтобы новый дизайн смогли разглядеть люди на своих экранах Изначальный дизайн футболок Наполи тоже не торт, поэтому такой немного печальный итог
И как это моему тезису противоречит, эксперт по экспертам? :)
Дизайнеры для того и существуют, чтобы и стилистически обыграть, и понятным сделать, и основной концепт не потерять. На футболке Баварии это так же странно бы смотрелось.
Что не отменяет отличной задумки даже в существующем виде
+6
0
+6
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JBa
Ответ Schiaff1no
Реализация конечно оставляет желать лучшего, но задумка то клевая. Осталось штатного дизайнера нанять, а то будто челы с биржи фриланса за 20$ делали
Ой, эксперты подъехали

А ничего, что на таком маленьком пространстве не разгуляешься? И первоочередная задача - чтобы новый дизайн смогли разглядеть люди на своих экранах

Изначальный дизайн футболок Наполи тоже не торт, поэтому такой немного печальный итог
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Schiaff1no
Реализация конечно оставляет желать лучшего, но задумка то клевая.
Осталось штатного дизайнера нанять, а то будто челы с биржи фриланса за 20$ делали
+35
-1
+34
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