Огромные губы, летучие мыши и рождественский олень. Да, «Наполи» и правда играет в этих футболках
Выкатили уже 9 комплектов – веселье продолжается.
3-4 дизайна формы на сезон – скукота, уже давно считают «Наполи» и бренд Джорджо Армани EA7. В прошлом сезоне клуб представил больше 10 комплектов, в текущем неаполитанцы не отстают. Президент Аурелио Де Лаурентис предупредил об этом еще летом:
«В прошлом сезоне у нас было 12-13 футболок. В этом, возможно, будет то же самое».
Пока неаполитанцы идут по графику. Ко Дню святого Валентина клуб выпустил уже девятый комплект в этом сезоне – три для Серии А, три под еврокубки и вот теперь третий праздничный.
С огромными красными губами на футболке команда Лучано Спалетти неожиданно вылетела из Кубка (2:2, 4:5 по пенальти с «Кремонезе»).
Если судить по публичной реакции, то болельщики явно не в восторге от таких экспериментов – возможно, «Наполи от фанатского гнева спасает только первое место в таблице.
Или фаны еще не отошли от предыдущей праздничной футболки клуба – с рождественским оленем!
Нет, это не просто мерч, команда реально сыграла в этой форме на сборах. Осталось дождаться дебюта комплекта в Серии А, что точно не исключено.
Форма к Хэллоуину для «Наполи» уже традиция: если в прошлом сезоне на форму наносили паутину, то в этом – летучих мышей. Страшно?
Устрашающий комплект успешно выгуляли против «Торино» (3:1).
Форму троллят болельщики (ждут 10-й комплект к Пасхе) и даже сами игроки. Возможно, клуб вернется к Umbro
«Наполи» сам отвечает за производство и распространение формы, пользуясь только дизайном от EA7. Это эксперимент клуба по заработку на продажах футболок. Однако в твиттере обратили внимание, что дизайнеры не очень-то трудились над тем же рождественским комплектом.
Достаточно вбить в гугле reindeer.png («северный олень» ), чтобы в первой же выдаче получить те самые картинки. Осталось только их совместить, добавить на футболку и продавать по 125 евро.
Игроки и болельщики веселятся как могут.
После дебюта формы Виктор Осимхен потроллил одноклубника Марио Руя, залив его отредактированное фото с подписью: «Кто сделал это с моим братом?»
Фанаты уже прогнозируют, чем может удивить «Наполи» в следующий раз. С некоторой опаской они ждут приближения Пасхи, делясь шуточными идеями.
Впрочем, сайт про формы Footy Headlines со ссылкой на инсайдера о комплектах «Наполи» сообщил, что пасхальная футболка в планы клуба на этот сезон не входит.
А итальянское издание NSS Magazine даже сообщило, что со следующего сезона «Наполи» может воссоединиться с Umbro, с которым клуб сотрудничал с 1991 по 1994 годы. У фанатов и коллекционеров редкие, но запомнившиеся майки того периода пользуются спросом.
Umbro сейчас не представлен ни в Серии А, ни в Серии Б. Ждем возвращения англичан на итальянский рынок или все же за экспериментами EA7 наблюдать веселее?
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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Antonio Balasco, Alessandro Garofalo, IMAGO/Antonio Balasco, IMAGO/www.imagephotoagency.it; sscnapoli.it
Дизайнеры для того и существуют, чтобы и стилистически обыграть, и понятным сделать, и основной концепт не потерять. На футболке Баварии это так же странно бы смотрелось.
Что не отменяет отличной задумки даже в существующем виде
А ничего, что на таком маленьком пространстве не разгуляешься? И первоочередная задача - чтобы новый дизайн смогли разглядеть люди на своих экранах
Изначальный дизайн футболок Наполи тоже не торт, поэтому такой немного печальный итог
Осталось штатного дизайнера нанять, а то будто челы с биржи фриланса за 20$ делали