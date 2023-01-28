Огромные губы, летучие мыши и рождественский олень. Да, «Наполи» и правда играет в этих футболках

Выкатили уже 9 комплектов – веселье продолжается.

3-4 дизайна формы на сезон – скукота, уже давно считают «Наполи» и бренд Джорджо Армани EA7. В прошлом сезоне клуб представил больше 10 комплектов, в текущем неаполитанцы не отстают. Президент Аурелио Де Лаурентис предупредил об этом еще летом:

«В прошлом сезоне у нас было 12-13 футболок. В этом, возможно, будет то же самое».

Пока неаполитанцы идут по графику. Ко Дню святого Валентина клуб выпустил уже девятый комплект в этом сезоне – три для Серии А, три под еврокубки и вот теперь третий праздничный.

С огромными красными губами на футболке команда Лучано Спалетти неожиданно вылетела из Кубка (2:2, 4:5 по пенальти с «Кремонезе»).

Если судить по публичной реакции, то болельщики явно не в восторге от таких экспериментов – возможно, «Наполи от фанатского гнева спасает только первое место в таблице.

Или фаны еще не отошли от предыдущей праздничной футболки клуба – с рождественским оленем!

Нет, это не просто мерч, команда реально сыграла в этой форме на сборах. Осталось дождаться дебюта комплекта в Серии А, что точно не исключено.

Форма к Хэллоуину для «Наполи» уже традиция: если в прошлом сезоне на форму наносили паутину, то в этом – летучих мышей. Страшно?

Устрашающий комплект успешно выгуляли против «Торино» (3:1).

Форму троллят болельщики (ждут 10-й комплект к Пасхе) и даже сами игроки. Возможно, клуб вернется к Umbro

«Наполи» сам отвечает за производство и распространение формы, пользуясь только дизайном от EA7. Это эксперимент клуба по заработку на продажах футболок. Однако в твиттере обратили внимание, что дизайнеры не очень-то трудились над тем же рождественским комплектом.

Достаточно вбить в гугле reindeer.png («северный олень» ), чтобы в первой же выдаче получить те самые картинки. Осталось только их совместить, добавить на футболку и продавать по 125 евро.

Игроки и болельщики веселятся как могут.

После дебюта формы Виктор Осимхен потроллил одноклубника Марио Руя, залив его отредактированное фото с подписью: «Кто сделал это с моим братом?»

Фанаты уже прогнозируют, чем может удивить «Наполи» в следующий раз. С некоторой опаской они ждут приближения Пасхи, делясь шуточными идеями.

Впрочем, сайт про формы Footy Headlines со ссылкой на инсайдера о комплектах «Наполи» сообщил, что пасхальная футболка в планы клуба на этот сезон не входит.

А итальянское издание NSS Magazine даже сообщило, что со следующего сезона «Наполи» может воссоединиться с Umbro, с которым клуб сотрудничал с 1991 по 1994 годы. У фанатов и коллекционеров редкие, но запомнившиеся майки того периода пользуются спросом.

Umbro сейчас не представлен ни в Серии А, ни в Серии Б. Ждем возвращения англичан на итальянский рынок или все же за экспериментами EA7 наблюдать веселее?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Antonio Balasco, Alessandro Garofalo, IMAGO/Antonio Balasco, IMAGO/www.imagephotoagency.it; sscnapoli.it