Камерун показал форму к ЧМ-2022 – с новым экипировщиком. Но есть проблема: суд не признал разрыв контракта со старым

Самюэль Это’О всех запутал.

Сборная Камеруна и компания One All Sports представили форму, в которой команда планирует сыграть на чемпионате мира в Катаре. Во всех трех комплектах используется один и тот же шаблон, различаются только цвета: домашняя – зеленая, выездная – белая и третья – красная.

Но есть вопросы к перспективе этих форм оказаться на ЧМ, ведь буквально в этот четверг парижский суд не признал разрыв Камеруна с предыдущим экипировщиком:

«Суд распорядился о сохранении договорных отношений между Le Coq Sportif International и Камерунской федерацией футбола в соответствии с контрактом, заключенным 10 января 2020 года, с продлением срока действия до 31 декабря 2023 года».

В теории это означает, что Камерун должен поехать на ЧМ с Le Coq Sportif. Однако стремительно последовавший за решением суда выпуск формы с другим поставщиком говорит о том, что камерунцы всерьез настроены на разрыв – и их не пугают финансовые издержки.

Федерация обжаловала решение суда, ФИФА же еще до судебного постановления одобрила One All Sports в качестве нового экипировщика сборной.

Вся эта путаница – результат работы Самюэля Это’О во главе камерунский федерации футбола, которую он возглавил в конце прошлого года. Звездный экс-футболист пришел в руководство с перефразированным трамповским лозунгом: «Вернем камерунскому футболу его величие». И за прошедшее время отметился рядом резких решений.

Жаркие споры из-за экипировщика разгорелись еще летом

Мы уже рассказывали о том, как зарождалась эта история.

В середине августа федерация футбола Камеруна объявила, что в течение следующих трех лет команду будет одевать американская компания. Нет, не Nike или New Balance, а дистрибьютор One All Sports, у которого нет никакого опыта в футболе.

В инстаграме у компании 3,5 тысячи подписчиков, а сам аккаунт на момент объявления сделки не обновлялся с января 2019-го. Страничка в твиттере заблокирована – за нарушение правил соцсети. У фирмы есть еще фейсбук, который ради объявления о контракте с Камеруном прервал тишину с сентября прошлого года.

В такие эксперименты перед стартом ЧМ Это’О поддался сразу после того как неожиданно разорвал контракт с Le Coq Sportif – за полтора года до его завершения.

Камерунская федерация обвинила Le Coq Sportif в несоблюдении обязательств. Бренд все отрицает – судится с федерацией и грозит судом новому экипировщику

Камерун и Le Coq Sportif сотрудничали с 2019 года. После того как камерунцы на последних секундах забрали путевку на ЧМ-2022, французский бренд не сомневался, что будет представлен в Катаре. Камерун был единственной сборной Le Coq Sportif, которая отобралась на чемпионат мира. Однако Это’О приготовил неприятный сюрприз. Он дождался старта женского Кубка Африки (2 июля), после чего объявил о досрочном расторжении контракта по завершению турнира.

Заявление получилось жестким: «Президент Fecafoot (федерация футбола Камеруна) намерен как можно скорее изучить возможности нового и улучшенного партнерства с производителем экипировки, который уважает обязательства и гордится тем, что ассоциирует свой имидж с эмблемой камерунской сборной».

Французы выступили с ответным заявлением: «Le Coq Sportif выражает огромное удивление и изумление, прочитав пресс-релиз Fecafoot о прекращении сотрудничества с нашим брендом по окончании женского КАН. Это одностороннее и жестокое решение было принято в то время, когда Le Coq Sportif выполнял все договорные обязательства в течение более трех лет, поддерживая Fecafoot с женского ЧМ-2019, а совсем недавно – на мужском КАН-2022.

Кроме того, Fecafoot уже утвердил продукцию, разработанную Le Coq Sportif для следующего чемпионата мира в Катаре, а дизайн экипировки одобрен ФИФА. Мы связались с федерацией и ее президентом Самюэлем Это’О, чтобы начать необходимые обсуждения в конструктивном духе и при соблюдении взаимных обязательств. Не сомневаемся, что этот обмен позволит спокойно продолжить наше сотрудничество».

Однако Это’О уже все решил – камерунцы объявили прием заявок на замену Le Coq Sportif. Французская компания в ответ пригрозила судом федерации, а также любому бренду, который пойдет на сотрудничество с Fecafoot. Письмо с таким предупреждением босс Le Coq Sportif Марк-Анри Бозир направил Это’О, Министерству спорта Камеруна, Африканской конфедерации футбола и ФИФА. В начале августа Бозин подтвердил, что компания подала в суд на федерацию.

Долгое время были непонятны причины такого резкого решения Fecafoot. Представитель федерации Ме Флориан Мбайен-Хегба прояснил ситуацию только в августе, когда в сеть утекла часть их контракта с Le Coq Sportif. Он полагает, что контракт слила французская компания:

«Fecafoot удивлен тем, что бывший производитель экипировки решил подать в суд, потворствуя очернению федерации и распространению конфиденциальной информации вопреки договорным обязательствам, взятым на себя двумя сторонами. Поэтому Fecafoot пользуется этой возможностью, чтобы напомнить, что расторгнутый контракт предусматривал строгие обязательства и сроки оплаты. И что именно несоблюдение этих обязательств вынудило Fecafoot прекратить сотрудничество».

Босс Le Coq Sportif настаивает, что компания не нарушила ни одно из обязательств и не имеет долгов перед Fecafoot.

Le Coq Sportif пытался переубедить через президента Макрона, ходили слухи о возвращении Puma, но Это’О всех удивил

Не так давно президент Франции Эммануэль Макрон уже повлиял на то, что Мбаппе остался в Лиге 1. В Le Coq Sportif тоже попытались решить вопрос через президента, когда тот в конце июля совершил визит в Камерун. По данным камерунских медиа, в роли лоббиста выступил известный французский теннисист и певец Янник Ноа, представленный как один из акционеров бренда.

Поговаривают, что именно Ноа в 2019-м свел Камерун и Le Coq Sportif. У него идеальная биография для таких операций: он родился во Франции в семье камерунского футболиста Закари Ноа (обладатель Кубка Франции-1960/61), с трех до 12 лет жил в Камеруне, затем переехал во Францию (победитель «Ролан Гаррос»-1983), а сейчас у него резиденция в пригороде Яунде (столица Камеруна), где он проводит больше шести месяцев в году.

Все известные французы, приезжающие в Яунде, обязательно заезжают в деревню Ноа. И Макрон не стал исключением – он встретился там с президентом Камеруна Полем Бийя, который правит страной уже 40 лет. Раньше это была обычная деревушка, где в детстве с отцом жил Ноа, а теперь в его владении 10 бунгало, три теннисных корта, бассейн, бар, сцена для шоу и...магазин Le Coq Sportif. Предполагалось, что в такой обстановке вопрос французского бренда обязательно поднимут. Если это и случилось – Это’О своего решения не изменил.

Известный в Камеруне журналист и исследователь коррупции Борис Бертольт считает, что Это’О вытеснил Le Coq Sportif при поддержке Бийя: «Он никогда бы не совершил этот поступок, если бы не был уполномочен президентом республики. Поэтому визит Макрона в деревню Ноа ничего бы не изменил. Президент Камеруна утвердил решение Fecafoot покинуть французского производителя».

Еще одним предположением было, что камерунцы все это затеяли ради возвращения Puma, в форме которой привык играть сам Это’О. Этот бренд традиционно силен в Африке: на ЧМ-2022 он будет одевать три команды из пяти – Сенегал, Гану и Марокко. С камерунским футболом у Puma давние связи – именно на этой сборной немцы 20 лет обкатывали самые дерзкие идеи.

Джерси без рукавов, невероятные футбольные комбинезоны – вы точно их помните.

Однако федерация неожиданно представила One All Sports.

«Новый экипировщик обязуется платить Fecafoot ежегодную сумму, намного превышающую ту, что предложили другие претенденты, – говорит федерация без деталей, ссылаясь на пункт о конфиденциальности. – Партнерство предусматривает поставку роскошного VIP-автобуса, а также продукции по разумной цене для болельщиков».

Популярный ганский журналист Саддик Адамс, специализирующийся на африканском футболе, отреагировал в твиттере: «Я знаю, что Puma пыталась завести новые отношения с Камеруном. Какова репутация нового поставщика, с кем они сотрудничали и как это случилось? Это’О говорит, что это лучшее, что они могли получить. Насколько лучше? Как обычно, все конфиденциально».

«Мы не идиоты». В Камеруне недовольны: смущает непрозрачность сделки и неизвестность нового экипировщика

После скандального развода с Le Coq Sportif федерация представила план. Он выглядел так:

• До 19 июля заинтересовавшиеся компании должны в электронном виде отправить предложения в штаб-квартиру федерации.

• 25 июля планировалось создать специальную комиссию для оценки предложений, которая не позднее 30 июля представит три лучших варианта исполнительному комитету федерации. Там должно состояться обсуждение, по итогом которого и будет выбран новый поставщик экипировки.

Однако на деле все вышло не совсем так. Или совсем не так.

«Я не знаю вас. Но я точно знаю, что терпеть не могу, когда меня принимают за идиота, – обратился к Это’О журналист Борис Бертольт. – С самого начала я говорил, что мы могли бы подождать год и оформить уход Le Coq Sportif правильно. В итоге что мы имеем:

1) Федерация Самюэля Это’О однажды утром объявляет о расторжении контракта. Информации о причинах разрыва нет.

2) Le Coq Sportif призывает к переговорам.

3) Юрист федерации объясняет, что Le Coq Sportif нарушила договор, задержав платежи.

4) 1 августа генеральный секретарь федерации указывает, что по итогам тендера, который так и не был обнародован, выбраны три производителя – тоже без упоминания их названий. Он уточнил, что новый экипировщик будет известен после проведения засдения исполнительного комитета.

5) 10 августа федерация объявляет о проведении заседания исполкома и общего собрания 26 и 27 августа.

6) Но уже 12 августа федерация называет нового поставщика экипировки One All Sports (который никогда не одевал ни одну футбольную команду в мире), что указывает на то, что компания якобы была одобрена исполнительным комитетом.

Господа, подождите, мы не идиоты. Какое заседание исполнительного комитета? Когда оно проводилось? Где? С кем? Вот что предусмотрено пунктом 8 статьи 39 Устава федерации: «Приглашения на очередное заседание исполнительного комитета должны быть разосланы всем членам за 8 дней».

Мало того, что повестку не отправили. Но вдобавок не было никакого заседания».

Член того самого исполкома Гуибаи Гатама подтвердил, что не был проинформирован о проведении заседания по выбору нового экипировщика и ничего о нем не знает.

Часть болельщиков тоже возмущена: им не нравится непрозрачность сделки (Это’О заключал контракты с пунктом о конфиденциальности и с другими партнерами – MTN Cameroon, Orange Cameroon, Brasseries du Cameroun, Tangu), а также неизвестность нового экипировщика.

Камерунская писательница Марта-Сесиль Микка называет One All Sports не производителем экипировки, а дистрибьютором: «One All Sports специализируется на продаже аксессуаров для автоспорта. И даже там они делают аксессуары для болельщиков.

Если Камеруну и нужно искать нового экипировщника, то это должен быть хорошо зарекомендовавший себя производитель – по качеству и по платформе дистрибуции. Покажите нам магазины One All Sports…что такое One All Sports? Какова их история в командных видах спорта высокого уровня? Из какой они страны? Каково содержание их контракта с нашей сборной, отправляющейся на чемпионат мира?

Самюэль Это’О – спортсмен очень высокого уровня. Он прекрасно знает, что One All Sports не поставщик оборудования, а скорее дистрибьютор аксессуаров. Это тем более тревожно, ведь Это’О мог добиться большего. Почему Это’О и его команда, которые критиковали непрозрачность предыдущего руководства федерации, подражают им, когда дело доходит до собственной прозрачности? Почему они не могут привести цифры для абсолютной ясности и справедливого понимания мнений?

Я хотела бы напомнить камерунскому народу, что Fecafoot – собственность государства Камерун. В этой истории смущает то, что нас заставили поверить, что One All Sports поставщик экипировки, когда это всего лишь простой онлайн-дистрибьютор аксессуаров для автоспорта. Это ложь, которую камерунская общественность не приемлет».

О новом экипировщике сборной Камеруна и правда очень мало информации.

Вот как компания позиционирует себя на официальном сайте: «One All Sports создан благодаря 20-летнему опыту работы в индустрии спортивной одежды и аксессуаров. Благодаря этому мы запустили нашу онлайн-платформу электронной коммерции, чтобы предоставлять мультибрендовые продукты для автоспорта во все уголки земного шара. Мы рады объявить о том, что благодаря стратегическому маркетингу и спонсорству, такому как Panasonic Jaguar Racing FE и Jaguar I-PACE eTrophy, мы сможем повысить нашу известность и доверие».

Вам о чем-то говорят эти названия? Похоже, даже в автоспорте компания не наносит свое лого на продукцию, поэтому не особо известна широкой аудитории. На сайте в числе партнеров указаны «НИО 333», «Ягуар», «Верджин» и «Махиндра» (это все «Формула Е»), виртуальная команда «Уильямс» и совсем недолго просуществовавшая «Маруся».

Редакция автораздела Sports.ru рассказала об уровне этих команд: «Половина пелотона «Формулы Е» – это весьма прилично (если правда), потому что по бюджетам это сейчас вторая формульная серия мира. Но в тот момент, когда они могли заключать контракты, серия еще не была топовой. О качестве продукции ничего сказать нельзя, кроме того, что никто не жаловался».

А как вообще Это’О на посту президента? Сравнил игру с войной (через несколько дней после давки на стадионе), устроил разнос в раздевалке и проиграл несколько судов

Самюэля избрали главой федерации в декабре 2021-го – на четыре года. С тех пор он так или иначе заставляет говорить о себе.

• Первым испытанем для Это’О стал домашний Кубок Африки в начале этого года. На старте плей-офф случилась трагедия: во время матча местной сборной произошла давка возле стадиона – погибло 8 человек, пострадало около 50.

Это’О странно отреагировал на произошедшее: сначала пригласил семьи погибших и пострадавших на тренировку сборной, а затем не самым подходящим способом мотивировал команду на полуфинал с Египтом. «У нас есть одна цель – это следующая игра в четверг. Вам нужно использовать эту возможность. Готовьтесь, потому что это будет война», – сказал Самюэль.

Главному тренеру сборной Египта Карлушу Кейрушу такое заявление не понравилось:

«Это очень плохое послание народу Камеруна. Думаю, он забыл, что камерунцы погибли на стадионе несколько дней назад, поэтому объявление войны перед одной игрой показывает, что он ничему не научился за время, проведенное в профессиональном футболе. Это был очень неудачный комментарий, потому что футбол – это не война. Это праздник, радость и счастье. На войну мы ответим футболом. Мы здесь, чтобы радовать людей, не заставлять людей умирать, а чтобы доставить им удовольствие и немного радости».

Египет в итоге победил и вышел в финал.

• После Кубка Африки Это’О уволил главного тренера Антониу Консейсау. Тренера поддерживал министр спорта, а у Самюэля с ним плохие отношеня. Однако за увольнение пришлось заплатить: португалец обратился в ФИФА – и организация постановила, что федерация должна выплатить тренеру компенсацию в 1,5 млн евро.

Нарушения контрактов, задолженности по зарплате, скандальные увольнения – черта не персонально Это’О, а всего камерунского футбола. За 7 последних лет в ФИФА обратились 4 уволенных главных тренера (Фолькер Финке, Уго Брос, Кларенс Зеедорф и его не менее звездный помощник Патрик Клюйверт, теперь и Консейсау) – федерацию заставили выплатить в сумме почти 3 млн евро.

Теперь еще наверняка предстоит раскошелиться на неустойку Le Coq Sportif.

• Это’О назначил новым главным тренером Ригобера Сонга, когда до стыков за выход на ЧМ оставалось меньше месяца. Ригобер – тот самый мужчина, который любил красить волосы и бороду в белый цвет. Получалось эффектно:

Тренерский опыт у Сонга не слишком богатый – был помощником в основной команде и рулил в олимпийской. Но решение себя оправдало – гол на 124-й минуте вытащил камерунцев на ЧМ.

Однако иногда режим тренера включает Это’О – при рядом стоящем Сонге. В июне Камерун обыграл Бурунди (1:0) в квалификации КАН. Победа с минимальным счетом не устроила Самюэля, поэтому после матча он ворвался в раздевалку и устроил игрокам разнос с элементами мотивационной речи.

Подозрительно качественно отснятое видео затем появилось в соцсетях федерации.

Давайте проникнемся речью Это’О вместе: «Я недоволен, мне все равно, против кого вы играете, вы представляете Камерун! Я совсем не счастлив. В свое время я пропустил чемпионат мира из-за проблем в нашей сборной. Эти проблемы не повторятся, пока я буду президентом.

Я был там же, где и вы, много лет назад. Я знаю, что некоторые из вас думают: «Он глупый». Но я скажу вам, что я был лучшим. Я отдам вам все, даже свою жизнь, чтобы вы были в лучшем состоянии. Вы сидите здесь и понятия не имеете о битвах, которые я веду за вас.

Если вы хотите принять участие в этом путешествии (ЧМ – Sports.ru), вы должны работать. Мне нужно больше, потому что я мечтаю выиграть чемпионат мира. Все проблемы, которые у меня были как у игрока, больше не повторятся. Я потерпел неудачу, потому что у нас была плохая атмосфера в раздевалке, хотя были отличные игроки. Когда мы будем счастливы все вместе, мы победим».

Многие камерунские болельщики высоко оценили речь, однако есть и другое мнение. Источник французской газеты Le Monde (бывший футболист) считает, что Это’О чрезмерно контролирует раздевалку: «Это потрясло камерунцев. Тренер не сказал ни слова, это было сюрреалистично. Я, как и другие, думаю, что Самюэль назначил Сонга, у которого очень плохое тренерское резюме, чтобы иметь больший контроль над выбором состава, чего Консейсау не принял бы».

Журналист Жан-Бруно Тане, который возглавлял предвыборную кампанию Это’О, а затем дистанцировался от нового президента, отмечает определенные успехи: «Самюэль очень хорошо разбирается в футболе, он умный человек, у него есть хорошие идеи. Не будем забывать, что за заменой тренера в феврале последовало попадание на чемпионат мира. Это принесет федерации не менее 8 миллионов евро за счет бонусов, выплачиваемых ФИФА.

Но в целом я разочарован. Fecafoot производит впечатление организации, которой управляют очень персонализированно. Его недоброжелатели особенно нападают на то, что он не привлек новых крупных спонсоров, как говорил во время кампании. При таких темпах возникает вопрос, продержится ли он до конца срока».

• В июне Это′О отказал Жоэлю Матипу, захотевшему вернуться в сборную. Защитник не играл за команду с 2015 года, когда подверг ее руководство критике и отказался от вызова на Кубок Африки. «Это национальная команда. Мы не терпим людей, которые считают себя особенными», – приводит слова президента федерации журналист Эрик Нжиру.

В июле Это′О уволил Билла Чато, который занимал должность координатора сборных с января 2013 года. На его место пришел хорошо знакомый российским болельщикам Бенуа Ангбва – экс-партнер Самюэля по «Анжи» и сборной Камеруна.

• Скандалы сопровождают Это′О не только на посту президента, но и как гражданина.

В феврале его признали отцом 22-летней девушки из Мадрида. Самюэль отказывался признавать отцовство. Теперь суд обязал его выплатить дочери алименты в размере 1400 евро за каждый месяц с момента подачи иска, то есть с 2018 года.

В июне испанский суд приговорил экс-футболиста к 22 месяцам условно и оштрафовал на 1,8 млн евро за налоговые преступления. События, которые рассматривались судом, произошли в период с 2006 по 2009 год, когда камерунец получил значительный доход от передачи имиджевых прав «Барселоне» и компании Puma. Это’О не отчитался об этих доходах в налоговой декларации.

В теории этот срок может стоить Самюэлю должности.

Бунт в федерации против Это′О – ушел генеральный секретарь. Самюэль не реагирует – он уверен, что творит историю

Помните члена исполкома федерации Гуибаи Гатаму, который признался, что не получал приглашения на заседание по смене экипировщика? Он также президент любительского клуба «Мокола» – и Гатама считает, что Это′О должен уйти в отставку:

«В июне он был приговорен испанским судом к 22 месяцам. Однако статья 36 нашего Устава напоминает, что кандидат не соответствует требованиям с момента осуждения его в виде лишения свободы или условного наказания больше шести месяцев. Поэтому я не прошу ничего, кроме применения и соблюдения правил. У федерации больше нет законного президента».

Гатама также критикует главу федерации за то, что он назначает или увольняет по своему усмотрению, не всегда соблюдая устав. Источник Le Monde, близкий к исполкому уверяет, что другие члены думают так же, как Гатама, но не смеют говорить об этом публично.

Уже был неприятный прецедент. В мае Бенджамин Бэнлок, генеральный секретарь Fecafoot, подал в отставку, осудив методы руководства Это’О. Сразу после этого Бэнлоку запретили покидать территорию страны из-за оперативно возникших судебных разбирательств.

В медиа Это’О практически не реагирует на критику, но не так давно заявил: «Я один из тех, кто пишет историю. Не люблю комментировать. Я пишу свою историю, другие ее комментируют».

Журналист Борис Бертольт, который раскритиковал смену экипировщика перед чемпионатом мира, ответил и на это заявление президента федерации:

«Некоторым может показаться, что слова Самюэля Это’О граничат с презрением и высокомерием. Я так не думаю. Он абсолютно прав: есть люди, которые творят историю, а есть те, кто комментирует и анализирует их действия. Более того, это как раз и есть работа журналистов – раскрывать закулисье, комментировать сомнительные ситуации, разоблачать скандалы.

Проблема в том, что история бывает не только положительной, но и отрицательной. И каждый сам выбирает, какую траекторию дать своей истории. Менее двух месяцев назад Самюэль Это’О был осужден в Испании за уклонение от уплаты налогов. 22 месяца условного тюремного заключения и штраф в размере 1,8 миллиона евро. Это тоже история. И это его история.

Когда Это’О приводит в Камерун One All Sports, что издалека попахивает отмыванием денег, он должен знать, что он также пишет свою историю. Наша работа, работа комментаторов, состоит в том, чтобы напомнить ему об этом. Чтобы завтра он не пришел к нам и не сказал, что он был молод, что это его друзья или адвокаты обманули его, как в Испании.

Каждый сам выбирает, как написать свою историю. Есть те, кто пишет, чтобы войти через парадную дверь: Мандела, Дидье Дрогба, Санкара. А есть и другие, которые тоже пишут историю, чтобы войти в нее через черный ход, как Мобуту (конголезский диктатор, прославившийся коррупцией и любовью к роскоши – Sports.ru) или Донасьен Коанье (камерунский фальшивомонетчик). Самюэлю Это’О решать, как он выйдет из этой истории – а мы прокомментируем его выход».

