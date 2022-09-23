И даже нанес изображение аргентинца на автобус.

У «Наполи» особая связь с Диего Марадоной – в честь него назван стадион, открываются памятники, выпускаются формы, но теперь клуб не сможет использовать образ аргентинца в коммерческих целях.

Наследники футболиста выписали клубу запрет через суд.

Напомним: в прошлом сезоне «Наполи» и бренд Джорджо Армани EA7 так плотно сотрудничали, что выпустили аж больше 10 форм. Среди них – специальные комплекты к годовщине смерти Марадоны. Уникальную форму выпустили в трех цветах и ограниченным тиражом. «Наполи» провел в разных вариациях этой формы весь ноябрь 2021-го.

На футболках лицо Диего встроено в отпечаток пальца. Смысл – наследие Диего в генах каждого фаната команды. Дебютировали в такой форме в матче против «Вероны».

Продолжили против «Интера».

И завершили марафон памяти игрой против «Лацио».

На этом не остановились – в марте 2022-го вышел еще и красный вариант.

А в чем проблема?

Насчет прав «Наполи» не переживал – клуб договорился с бизнесменом Стефано Чечи, который подписал контракт с Марадоной всего за несколько месяцев до его смерти. Диего полагалось 50% прибыли, полученной от продажи его прав на образ. Правда, Чечи заключил сделку с «Наполи» всего за 22 500 евро. Клуб же затем заработал на продаже шести тысяч футболок 900 тысяч евро. Семья Марадоны не оценила трибьют-футболки еще в прошлом году. Детям легенды не понравилось, что с ними никто не связался, а Чечи продал права за очень заниженную сумму.

«Футболка в честь моего отца – предмет гордости, но я разочарован отсутствием внимания со стороны «Наполи», – возмущался Диего Армандо Марадона-младший в ноябре 2021-го. – Мы, законные наследники, не участвовали и никогда не давали согласия на эту операцию. Разрешение было подписано Стефано Чечи, менеджером моего отца. Мы, наследники – единственные, кто может подписать такое разрешение».

Семья требовала в суде 450 тысяч евро – половину от тех самых 900 тысяч, которые клуб заработал на футболках. Суд Неаполя в итоге взыскал с Чечи 150 тысяч евро за решение, нанесшее ущерб интересам наследников Марадоны. Теперь Чечи должен запрашивать согласие семьи футболиста, прежде чем согласовывать какие-либо сделки по правам на образ.

«Наполи» тоже пострадал, нарвавшись на запрет использовать изображение Марадоны на всех продуктах. Прошлогодняя коллекция давно распродана, но клуб ранее уже анонсировал, что хотел бы и в этом сезоне сделать форму с Диего. Похоже, теперь от планов придется отказаться.

Либо неаполитанцы все же договорятся с семьей аргентинца. Тем более, что их прошлогодний дизайн все еще используется на клубном автобусе.

«Наполи» слишком связан с образом Марадоны, чтобы так просто от него отказываться.

Фото: globallookpress.com/Matteo Bazzi, Alessandro Garofalo