Розовый «Арсенал», кислотный «Ман Сити», золото «Венеции». Клубы развлекаются с третьими формами

И «саудовский» комплект «Ньюкасла».

Показав основные формы на сезон-2022/23, футбольные клубы постепенно презентуют третьи комплекты – здесь экипировщики традиционно отрываются.

Сначала пройдемся по официально представленным формам.

«Ньюкасл»

Пожалуй, самая шумная обновка – она подозрительно похожа на форму сборной Саудовской Аравии, откуда новые владельцы «Ньюкасла». За это сходство клуб подвергся критике после появления фотографий футболок в соцсетях в мае.

Правозащитная организация Amnesty International выступала с заявлением, что такой выбор формы указывает на попытку Саудовской Аравии улучшить свой имидж за счет спорта.

В Англии переругались из-за новой формы «Ньюкасла». Она сделана в цветах Саудовской Аравии

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау объяснялся: «Я знаю об этой критике. Думаю, у меня нет какого-либо контроля над этим вопросом. Во время поездки в Саудовскую Аравию мы поняли, что интерес к «Ньюкаслу» там огромен.

Это мое предположение, но, возможно, производители нашей формы заметили это. Поэтому так и получилось».

«Арсенал»

Лондонский клуб впервые в истории будет играть в розовом. Комплект adidas посвящен творческой части местного сообщества – наиболее креативным фанатам «Арсенала». Светло-розовую футболку в этом комплекте дополнят темно-синие шорты и гетры.

Презентацию забавно прокомментировал Гари Линекер: «Срочные новости! В следующем сезоне «Арсенал» будет играть в брюках. Немного неожиданно».

Лондонцы сыграли в новой форме в первом туре АПЛ. Удалось победить «Кристал Пэлас» – 2:0.

«Манчестер Сити»

Клуб из Манчестера представил третью форму в компьютерной игре Roblox – так «Ман Сити» развивает собственную метавселенную. Экипировка от Puma выполнена в светло-зеленом и темно-синем цветах. Широкие горизонтальные полосы этих цветов составляют паттерн на футболке.

В клубе отмечают, что новая форма прославляет творческую сторону Манчестера, а детали комплекта вдохновлены уличным искусством города. Как и «Арсенал», «Ман Сити» уже опробовал новый комплект в действии – именно в нем Эрлинг Холанд сделал дубль в ворота «Вест Хэма».

«Монако»

Новая форма монегасков от компании Kappa выполнена в фиолетовом цвете – в ней «Монако» сыграет в матче третьего тура Лиги 1 с «Лансом» 20 августа.

«Лестер»

Бордовый логотип и полосы на плечах, золотые рукава и белая основа – так выглядит третий комплект «Лестера» от adidas.

«Наполи»

Дизайн третьей формы «Наполи», выполненный EA7, включает в себя темно-синие футболки с графикой на передней части – ранее такой же узор можно было видеть на форме голкиперов неаполитанцев.

«Венеция»

Короли стиля из «Венеции» показали все три комплекта на следующий сезон. Минималистичный черный будет домашним, белая футболка с зелеными и оранжевыми полосками – гостевой. А третий – золото.

И форма, и фотосессия – роскошь! Разве могли быть сомнения?

Третья форма «Венеции» – чистое золото. Посвящена городской любви к богатству и роскоши

Представлила новинку греческая модель Теописти Пурлиотопулу – в золотой футболке она позавтракала на берегу канала, посидела в уличном кафе и покаталась на гондоле.

ЦСКА

«В футбольном мире уже давно принято, что третий комплект получается необычным. Мы решили поэкспериментировать и разбавили темно-синий цвет интересным и броским дизайном», – так ЦСКА прокомментировал релиз третьей формы.

«Ноттингем Форрест»

Новичок АПЛ представил довольно интересный третий комплект в темно-синем цвете. Узор футболки напоминает сиденья в автобусе (простите), а синий воротник с круглым вырезом и синие манжеты на рукавах с бело-голубой окантовкой хорошо дополняют эффектный образ.

«Селтик»

Третий комплект шотландского клуба отсылает к домашнему стадиону – манжеты демонстрируют геометрические очертания арены «Селтика». Сама футболка выполнена в светло-серых тонах с вкраплениями черного и ярко-желтого цветов.

Переходим к слитым комплектам.

«Реал Мадрид»

Третью форму мадридского клуба еще не представили официально, но ее фотографии уже гуляют по сети. Джерси будет черного цвета с лимонно-желтыми деталями и горизонтальными полосками. Паттерн на футболке вдохновлен внешним видом обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«Манчестер Юнайтед»

По сообщениям инсайдеров, третью форму «МЮ» представят незадолго до матча с «Брентфордом» во втором туре. У джерси будет зигзагообразный дизайн и ярко выраженный кислотный оттенок.

«Бавария»

Ожидается, что новую форму мюнхенского клуба продемонстрируют 11 августа. Она будет в черном цвете с многочисленными красными вставками.

«ПСЖ»

Дата релиза третьего комплекта «ПСЖ» пока неизвестна, но, видимо, дизайн будет довольно минималистичным. Его основа – белая футболка с сине-красными вставками на передней части джерси.

Какие комплекты понравились больше всего?

Фото: twitter.com/ArsenalFC_fl ; twitter.com/NUFC ; twitter.com/LCFC ; twitter.com/VeneziaFC_EN ; twitter.com/NFFC ; pfc-cska.com ; footyheadlines.com