Розовый «Арсенал», кислотный «Ман Сити», золото «Венеции». Клубы развлекаются с третьими формами

И «саудовский» комплект «Ньюкасла».
Показав основные формы на сезон-2022/23, футбольные клубы постепенно презентуют третьи комплекты – здесь экипировщики традиционно отрываются.
Сначала пройдемся по официально представленным формам.
«Ньюкасл»
Пожалуй, самая шумная обновка – она подозрительно похожа на форму сборной Саудовской Аравии, откуда новые владельцы «Ньюкасла». За это сходство клуб подвергся критике после появления фотографий футболок в соцсетях в мае.
Правозащитная организация Amnesty International выступала с заявлением, что такой выбор формы указывает на попытку Саудовской Аравии улучшить свой имидж за счет спорта.
В Англии переругались из-за новой формы «Ньюкасла». Она сделана в цветах Саудовской Аравии
Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау объяснялся: «Я знаю об этой критике. Думаю, у меня нет какого-либо контроля над этим вопросом. Во время поездки в Саудовскую Аравию мы поняли, что интерес к «Ньюкаслу» там огромен.
Это мое предположение, но, возможно, производители нашей формы заметили это. Поэтому так и получилось».
«Арсенал»
Лондонский клуб впервые в истории будет играть в розовом. Комплект adidas посвящен творческой части местного сообщества – наиболее креативным фанатам «Арсенала». Светло-розовую футболку в этом комплекте дополнят темно-синие шорты и гетры.
Презентацию забавно прокомментировал Гари Линекер: «Срочные новости! В следующем сезоне «Арсенал» будет играть в брюках. Немного неожиданно».
Лондонцы сыграли в новой форме в первом туре АПЛ. Удалось победить «Кристал Пэлас» – 2:0.
«Манчестер Сити»
Клуб из Манчестера представил третью форму в компьютерной игре Roblox – так «Ман Сити» развивает собственную метавселенную. Экипировка от Puma выполнена в светло-зеленом и темно-синем цветах. Широкие горизонтальные полосы этих цветов составляют паттерн на футболке.
В клубе отмечают, что новая форма прославляет творческую сторону Манчестера, а детали комплекта вдохновлены уличным искусством города. Как и «Арсенал», «Ман Сити» уже опробовал новый комплект в действии – именно в нем Эрлинг Холанд сделал дубль в ворота «Вест Хэма».
«Монако»
Новая форма монегасков от компании Kappa выполнена в фиолетовом цвете – в ней «Монако» сыграет в матче третьего тура Лиги 1 с «Лансом» 20 августа.
«Лестер»
Бордовый логотип и полосы на плечах, золотые рукава и белая основа – так выглядит третий комплект «Лестера» от adidas.
«Наполи»
Дизайн третьей формы «Наполи», выполненный EA7, включает в себя темно-синие футболки с графикой на передней части – ранее такой же узор можно было видеть на форме голкиперов неаполитанцев.
«Венеция»
Короли стиля из «Венеции» показали все три комплекта на следующий сезон. Минималистичный черный будет домашним, белая футболка с зелеными и оранжевыми полосками – гостевой. А третий – золото.
И форма, и фотосессия – роскошь! Разве могли быть сомнения?
Третья форма «Венеции» – чистое золото. Посвящена городской любви к богатству и роскоши
Представлила новинку греческая модель Теописти Пурлиотопулу – в золотой футболке она позавтракала на берегу канала, посидела в уличном кафе и покаталась на гондоле.
ЦСКА
«В футбольном мире уже давно принято, что третий комплект получается необычным. Мы решили поэкспериментировать и разбавили темно-синий цвет интересным и броским дизайном», – так ЦСКА прокомментировал релиз третьей формы.
«Ноттингем Форрест»
Новичок АПЛ представил довольно интересный третий комплект в темно-синем цвете. Узор футболки напоминает сиденья в автобусе (простите), а синий воротник с круглым вырезом и синие манжеты на рукавах с бело-голубой окантовкой хорошо дополняют эффектный образ.
«Селтик»
Третий комплект шотландского клуба отсылает к домашнему стадиону – манжеты демонстрируют геометрические очертания арены «Селтика». Сама футболка выполнена в светло-серых тонах с вкраплениями черного и ярко-желтого цветов.
Переходим к слитым комплектам.
«Реал Мадрид»
Третью форму мадридского клуба еще не представили официально, но ее фотографии уже гуляют по сети. Джерси будет черного цвета с лимонно-желтыми деталями и горизонтальными полосками. Паттерн на футболке вдохновлен внешним видом обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу».
«Манчестер Юнайтед»
По сообщениям инсайдеров, третью форму «МЮ» представят незадолго до матча с «Брентфордом» во втором туре. У джерси будет зигзагообразный дизайн и ярко выраженный кислотный оттенок.
«Бавария»
Ожидается, что новую форму мюнхенского клуба продемонстрируют 11 августа. Она будет в черном цвете с многочисленными красными вставками.
«ПСЖ»
Дата релиза третьего комплекта «ПСЖ» пока неизвестна, но, видимо, дизайн будет довольно минималистичным. Его основа – белая футболка с сине-красными вставками на передней части джерси.
Какие комплекты понравились больше всего?
Новые формы топ-клубов: «Реал» удивляет шрифтом, «МЮ» возвращает воротник эпохи Кантона
«Только две майки есть». У «Спартака» дефицит формы: нельзя меняться с соперниками или дарить фанатам
Фото: twitter.com/ArsenalFC_fl ; twitter.com/NUFC ; twitter.com/LCFC ; twitter.com/VeneziaFC_EN ; twitter.com/NFFC ; pfc-cska.com ; footyheadlines.com
Комментарии