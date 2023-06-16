Мужчины и спорт: Григорий Туманов об умении пропускать в челюсть, рубашках в цветочек и работе головой в подкасте «Стык в стык»

Мы с Гришей знакомы задолго до появления канала и подкаста «Мужчина, вы куда?», поэтому всегда удивлялся, как ему удается совмещать то, что стереотипно кажется несовместимым.

Гриша рассказал, как начал заниматься спортом и превратился в «тумбочку», потом перешел в тайский бокс, но не перестал носить рубашки в цветочек, вести подкаст, стильно одеваться и со вкусом эпатировать публику.

Где еще можно послушать подкаст: