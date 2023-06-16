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Мужчины и спорт: Григорий Туманов об умении пропускать в челюсть, рубашках в цветочек и работе головой в подкасте «Стык в стык»
Мы с Гришей знакомы задолго до появления канала и подкаста «Мужчина, вы куда?», поэтому всегда удивлялся, как ему удается совмещать то, что стереотипно кажется несовместимым.
Гриша рассказал, как начал заниматься спортом и превратился в «тумбочку», потом перешел в тайский бокс, но не перестал носить рубашки в цветочек, вести подкаст, стильно одеваться и со вкусом эпатировать публику.
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