Кубок был не за горами. Горы было не свернуть

Очень может быть, что 27 февраля 2018 года – это самый грустный день в почти 25-летней истории «Амкара». Во-первых, ведь вот оно все было рядом – полная ожиданий весна, Волгоград на горизонте, а может, и не только он. А еще, и, наверное, это даже важнее –посмотрим теперь, чем аукнется команде это поражение и как быстро она сумеет от него отойти.

Очень, очень жаль, что так получилось. Но, положа руку на сердце, стоит признать: этот результат – не такая уж и неожиданность. Во всяком случае, все расклады из вчерашнего превью оказались абсолютно точными. Увы…

Сейчас многие сравнивают игру с «Авангардом» и кубковый полуфинал двухлетней давности с «Зенитом», который «Амкар» тоже проиграл дома по пенальти. Но это сравнение едва ли уместно. Все-таки тогда был апрель, а не февраль, и поэтому был футбол. К тому же с тем «Зенитом», как ни странно, нашей команде играть было сподручнее, чем с нынешним «Авангардом». Только вспомните, сколько фирменных контратак мы провели тогда и сколько нам позволили провести сейчас?

Вчера Курск выиграл так, как очень часто побеждал «Амкар». Играя спокойненько от обороны, приводя в бешенство соперника, тратившего массу усилий, но представления не имеющего, как пробиться хотя бы в штрафную… Только в этом сезоне именно в таком стиле были обыграны «Арсенал», «Локомотив» и «Рубин» и чуть не был повержен «Спартак». Их болельщики тоже негодовали по поводу своих, а еще и возмущались на предмет амкаровского автобуса. Хорошо хоть, нынешняя волна праведного пермского гнева не задела ни в чем не повинных авангардовцев…

Погодные условия сделали задачу «Амкара» еще более сложной – они почти уравняли разницу в мастерстве соперников. Разницу, которую, хочется заметить, мы и так изрядно переоцениваем, потому что многие игроки «Амкара» - ровно оттуда же, откуда и весь «Авангард». А почти все наши легионеры – примерно из таких же команд и лиг.

На данный момент и 16 команд премьер-лиги в кубковом строю остались только две – «Спартак» и «Тосно». Причем почти все остальные пали в неравном бою с соперниками, уступающими им в классе. Принято считать, что причина – в наплевательском отношении старших по рангу к кубковому турниру. Но я очень сомневаюсь, что это действительно так.

С одной стороны, некоторые, действительно, слились по собственной инициативе – «Урал» или «Ахмат», например, или ЦСКА, отправивший, нам на беду, в Курск резервистов. Но большинство команд премьер-лиги играли кубковые матчи основными составами, и в их планы явно входила борьба за хрустальную чашу, а не потребление ушата с дерьмом от своих фанатов. И, тем не менее, они проигрывали – и «Зенит», и признанный кубковый боец «Локомотив», и «Рубин», который о-о-очень искал кратчайший путь в Европу…

Почему? Да потому, что это – кубок. «Амкар» в прежние времена сам был ниспровергателем авторитетов, и он на собственном опыте знает, как можно настроиться на одну игру с самым сильным соперником. Одному из таких матчей, кстати, в этом году исполняется аккурат двадцать лет. Вот бы найти и почитать комментарии немногочисленных болельщиков «Спартака», которые в то время уже имели доступ в интернет…

Добро вообще всегда ходит по кругу и выравнивает температуру по больнице. Скажем, девять лет тому назад «Амкар» и «Авангард» проводили свой кубковый матч в дикую жару – теперь им довелось сыграть в лютый мороз. В Ростове пару месяцев тому назад была затяжная победная серия пенальти – сейчас выдалась чуть более короткая неудачная. Что делать – лишь бы только как говорится, эта полоса нам в дальнейшем не оказалась белой…

А вообще, «Амкар» уже пять раз подряд вылетал из кубкового турнира после серий пенальти – хотя на тренировках этому уделяется огромное внимание. Рекорд, наверное. Значит, будем надеяться, когда-нибудь этот маятник качнется в другую сторону. И кошке отольются мышкины слезки…