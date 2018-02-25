Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог Гордость Урала

    Кубок был не за горами. Горы было не свернуть

    Теги Кубок России Амкар Авангард Курск

    Очень может быть, что 27 февраля 2018 года – это самый грустный день в почти 25-летней истории «Амкара». Во-первых, ведь вот оно все было рядом – полная ожиданий весна, Волгоград на горизонте, а может, и не только он. А еще, и, наверное, это даже важнее –посмотрим теперь, чем аукнется команде это поражение и как быстро она сумеет от него отойти.

    Очень, очень жаль, что так получилось. Но, положа руку на сердце, стоит признать: этот результат – не такая уж и неожиданность. Во всяком случае, все расклады из вчерашнего превью оказались абсолютно точными. Увы…

    Сейчас многие сравнивают игру с «Авангардом» и кубковый полуфинал двухлетней давности с «Зенитом», который «Амкар» тоже проиграл дома по пенальти. Но это сравнение едва ли уместно. Все-таки тогда был апрель, а не февраль, и поэтому был футбол. К тому же с тем «Зенитом», как ни странно, нашей команде играть было сподручнее, чем с нынешним «Авангардом». Только вспомните, сколько фирменных контратак мы провели тогда и сколько нам позволили провести сейчас?

    Вчера Курск выиграл так, как очень часто побеждал «Амкар». Играя спокойненько от обороны, приводя в бешенство соперника, тратившего массу усилий, но представления не имеющего, как пробиться хотя бы в штрафную… Только в этом сезоне именно в таком стиле были обыграны «Арсенал», «Локомотив» и «Рубин» и чуть не был повержен «Спартак». Их болельщики тоже негодовали по поводу своих, а еще и возмущались на предмет амкаровского автобуса. Хорошо хоть, нынешняя волна праведного пермского гнева не задела ни в чем не повинных авангардовцев…

    Погодные условия сделали задачу «Амкара» еще более сложной – они почти уравняли разницу в мастерстве соперников. Разницу, которую, хочется заметить, мы и так изрядно переоцениваем, потому что многие игроки «Амкара» - ровно оттуда же, откуда и весь «Авангард». А почти все наши легионеры – примерно из таких же команд и лиг.

    На данный момент и 16 команд премьер-лиги в кубковом строю остались только две – «Спартак» и «Тосно». Причем почти все остальные пали в неравном бою с соперниками, уступающими им в классе. Принято считать, что причина – в наплевательском отношении старших по рангу к кубковому турниру. Но я очень сомневаюсь, что это действительно так.

    С одной стороны, некоторые, действительно, слились по собственной инициативе – «Урал» или «Ахмат», например, или ЦСКА, отправивший, нам на беду, в Курск резервистов. Но большинство команд премьер-лиги играли кубковые матчи основными составами, и в их планы явно входила борьба за хрустальную чашу, а не потребление ушата с дерьмом от своих фанатов. И, тем не менее, они проигрывали – и «Зенит», и признанный кубковый боец «Локомотив», и «Рубин», который о-о-очень искал кратчайший путь в Европу…

    Почему? Да потому, что это – кубок. «Амкар» в прежние времена сам был ниспровергателем авторитетов, и он на собственном опыте знает, как можно настроиться на одну игру с самым сильным соперником. Одному из таких матчей, кстати, в этом году исполняется аккурат двадцать лет. Вот бы найти и почитать комментарии немногочисленных болельщиков «Спартака», которые в то время уже имели доступ в интернет…

    Добро вообще всегда ходит по кругу и выравнивает температуру по больнице. Скажем, девять лет тому назад «Амкар» и «Авангард» проводили свой кубковый матч в дикую жару – теперь им довелось сыграть в лютый мороз. В Ростове пару месяцев тому назад была  затяжная победная серия пенальти – сейчас выдалась чуть более короткая неудачная. Что делать – лишь бы только как говорится, эта полоса нам в дальнейшем не оказалась белой…

    А вообще, «Амкар» уже пять раз подряд вылетал из кубкового турнира после серий пенальти – хотя на тренировках этому уделяется огромное внимание. Рекорд, наверное. Значит, будем надеяться, когда-нибудь этот маятник качнется в другую сторону. И кошке отольются мышкины слезки…

    Автор
    • Struzhok

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться