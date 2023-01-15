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0,005 секунды на финише в биатлоне! Разберете по фото, кто впереди?

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В мужском преследовании на Кубке Содружества по биатлону в Раубичах почти не прорезалась интрига борьбе за победу – Эдуард Латыпов оторвался с самого начала и финишировал первым.

Но за второе и третье место зарубились россиянин Даниил Серохвостов и белорус Антон Смольский, выдав нереальный финал – даже по фотофинишу не сразу понятно, кто лучше, а разделили их в итоге пять тысячных (0,005) секунды!

Вот их финиш из эфира Матч! Арена:

• Серохвостов и Смольский провели удивительно синхронную гонку – как стартовали друг за другом, так и держались вместе до самого финиша.

Даже промахивались одинаково – 0-1-2-0 по рубежам. Всю дистанцию рядом с ними был кто-то еще – то Карим Халили, то Никита Поршнев, то Степан Данилов и Александр Поварницын, но после четвертого рубежа из соперников поблизости остался только Карим.

Латыпова было уже не догнать (40 с лишним секунд отставания), но за второе/третье места борьба ожидалась жесткой. Смольский включился сразу после рубежа, отцепив Халили, но Серохвостов удержался. Карим большую часть круга все же маячил недалеко, но на последнем подъеме сдался – сил уже не хватило.

Серохвостов все время висел за спиной Смольского в надежде на финишный рывок. Задумка почти удалась – россиянин доставал белоруса на финише и, казалось, раньше сделал разножку.

Поэтому на табло Даниил появился на втором месте, Антон – на третьем. А когда показали кадр с фотофиниша, то ясности не прибавилось – по ботинкам все настолько близко, и непонятно, кто же все-таки стал вторым?

• Оказалось, Смольский пересек раньше – на 5 тысячных секунды (0,005)!

Похоже, что даже в легендарном фотофинише Уле Эйнара Бьорндалена и Рафаэля Пуаре в марте 2007-го разрыв был больше, хотя норвежец опередил француза всего на 3 сантиметра.

Фотофиниш эпохи в биатлоне: последняя гонка Рафаэля Пуаре, которую случайно испортил Бьорндален

Смольский взял серебро, Серохвостов – бронзу. По протоколу на финише их разделала 1 десятая секунды – просто потому, что меньшие величины в результате не фиксируются.

• Возможно, Серохвостову немного не хватило дистанции – в Раубичах короткая финишная прямая, на которую спортсмены заходят сразу с поворота, а россиянину пришлось обходить белоруса по внешнему радиусу.

Но Даниил сразу поздравил соперника: «Поздравляю – вырвал!»

А потом рассказал, как все было на последнем круге: «Я планировал, что мы втроем доедем до финиша и там разберемся уже. Но Антон сразу начал фигачить – я не знаю, как это еще назвать. Он сразу уехал в точку. Я не успевал подхватывать.

На втором подъеме Антон подсел, и уже я вышел натягивать, потому что Карим уже отцепился, а если мы его до финиша довезем, то он может вторым стать. В первом подъеме решил подсбавить, потому что ждал, что ключевым станет второй. На втором подъеме за пару движений сократил дистанцию и уже сидел за Смольским.

Я знал, что Антон не самый быстрый финишер, но все равно сильный спортсмен. У меня была тактика просидеть за ним и занять внутренний коридор. Но он туда выскочил, поэтому мне пришлось по дальнему радиусу обгонять его. Ну и немного не хватило. Я чувствовал, что его накатываю и знал, что разножка будет решать.

У него ноги длиннее? Каким родился, это к папе и маме уже претензии (рост Серохвостова – 168 см, Смольского – 177 см – Sports.ru)».

• А Смольский признался, что специально подстроил ход под технику Серохвостова, чтобы выиграть финиш: «Всю гонку бежал в синхроне с Серохвостовым? У меня с ним была своя отдельная гонка, независимо от Кубка Содружества!

Думал, что мы пойдем быстро, но пошли в итоге комфортным темпом. Понимали, что проигрывали Латыпову по 20 секунд. В итоге тактика была правильной, силы сохранились до финишного круга.

На последнем круге решил, что Серохвостов и Халили идут медленно, и решил разогнаться. До последнего было непонятно, кто стал вторым. К счастью, удалось половину ботинка выиграть. Я обратил внимание, как Даниил толкается ногами, подобрав шаг, чтобы быть впереди при пересечении черты».

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Гонка преследования

1. Эдуард Латыпов (Россия) – 31.48,6 (3)

2. Антон Смольский (Беларусь) – 18,5 (3)

3. Даниил Серохвостов (Россия) – 18,6 (3)

4. Карим Халили (Россия) – 39,8 (1)

5. Александр Поварницын (Россия) – 51,4 (1)

6. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – 1.07,0 (1)

11 комментариев

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Элси Ринген
"По протоколу на финише их разделала 1 десятая секунды – просто потому, что меньшие величины в результате не фиксируются".
Не поэтому. Просто они все там с ку-ку. Никакие правила не запрещают записывать в протокол одинаковое время.
Тут для примера идти даже далеко не надо. Достаточно протокол сегодняшнего женского пасьюта на ЧЕ посмотреть.
5. Стина Нильссон +56,4
6. Алина Стремоус +56,4
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papadok
Давайте из пальца выдувать интригу. Ну не Бьорндален - Пуаре - уж точно. Я бы скорее вспомнил, как по электронному лучу посадили на пятую точку Шемякина не так давно.
0
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LoRa
Ответ Konstantin Riga
Интересный подход. Я продолжу: вон та спортсменка тоже не виновата, что у неё бюст меньше, чем у соперницы. Так что финишная "ленточка" несправедлива. И вообще, определять победителя надо по нижнему бюсту, а не по верхнему :)
)))
+1
0
+1
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LoRa
Ответ тоторо
а с каких пор по пятке финиш смотрят?)
Это шутка))
+3
0
+3
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Konstantin Riga
Ответ LoRa
А что Серохвостов виноват, что у него ботинки на два размера меньше? Если по пятке смотреть, то он впереди Смольского)))))
Интересный подход. Я продолжу: вон та спортсменка тоже не виновата, что у неё бюст меньше, чем у соперницы. Так что финишная "ленточка" несправедлива. И вообще, определять победителя надо по нижнему бюсту, а не по верхнему :)
+3
0
+3
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тоторо
Ответ LoRa
А что Серохвостов виноват, что у него ботинки на два размера меньше? Если по пятке смотреть, то он впереди Смольского)))))
а с каких пор по пятке финиш смотрят?)
+3
0
+3
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Creker
кому вообще интересны эти соревнования, аля спартакиада
+1
-8
-7
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LoRa
А что Серохвостов виноват, что у него ботинки на два размера меньше? Если по пятке смотреть, то он впереди Смольского)))))
+13
-1
+12
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тоторо
это круто что ребятам в отстуствии КМ удается вот такие моменты в гонках потренировать, пригодится в будущем, в особенности Дане как тактически правильнее проходить финишный
+15
-1
+14
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тоторо
Ответ Марал Курманбаева
Я и без фотофиниша поняла, что Смольский выиграл
ну там чисто визуально был первым так как его лыжи просто длиннее были и первыми пересекли черту, но вот чей ботинок пересек первым - это было спорным моментом
+6
0
+6
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Марал Курманбаева
Я и без фотофиниша поняла, что Смольский выиграл
+5
-5
0
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