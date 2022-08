Ого, 14-летняя фигуристка взяла олимпийскую музыку Трусовой – та самая «Круэлла» снова с нами, теперь под смех тренеров

В Новогорске стартовали контрольные прокаты юниорской сборной России – в первый день девушки выступили с новыми короткими программами.

Заметнее всех, пожалуй, была 14-летняя Алина Горбачева, ведь она выбрала музыку из олимпийской произвольной Александры Трусовой.

Горбачева каталась под саундтрек из фильма «Круэлла», причем именно под тот же трек, что и Трусова – Call Me Cruella в исполнении Florence + The Machine.

Правда, у Саши в нарезке следом шли еще The True Story of Cruella’s Birth Николаса Брителла и I Wanna Be Your Dog Джона Маккри.

Да и эффектного платья из газет у Горбачевой, конечно, тоже нет – она выступала в черном тренировочном костюме (обычная история для контрольных прокатов).

Выбор музыки, конечно, удивил: пока что она слишком крепко ассоциируется с Трусовой, ее предстартовым взглядом, красными волосами, как у самой Круэллы, и бронебойным набором (5 четверных прыжков при лучшем раскладе – так было на контрольных прокатах и Олимпиаде).

Сама тема тоже еще не могла остыть – мы слишком привыкли к ней за прошлый сезон, поэтому Горбачева обречена на сравнения с Александрой. Программа еще сырая, костюм не показан (а с ним точно есть где развернуться) – тем любопытнее последить за Алиной по сезону.

Она тренируется у Софьи Федченко в академии фигурного катания «Триумф». В прошлом сезоне она одержала две победы на этапах Кубка России в соревнованиях кандидатов в мастера спорта.

В прошлом ноябре она сделала четверной сальхов на тренировке, а позже повторила и на соревнованиях – в финале Кубка России.

Сегодня Горбачева чисто откатала программу – исполнила двойной аксель (тройной разрешался только в каскаде, не соло), тройной риттбергер, тройной лутц и тройной тулуп.

Тренеры (Федченко – справа на фото) после проката явно были очень довольны и без стеснений смеялись, что отметил даже комментирующий эти прокаты Александр Гришин.

«Почему-то не часто увидишь в нашей стране такое, есть негласно принятое правило, что даже после успешных прокатов нужно держать лицо, серьезную мину... Ну нет! Когда твой спортсмен катается хорошо – ну зачем делать вид, что так и нужно? Нужно порадоваться за него», – размышлял Гришин в эфире.

Горбачева не попала в основной состав юниорской сборной России на новый сезон, ее включили только в резерв. Алина тоже грезит об Олимпиаде: «Я очень хочу заниматься фигурным катанием и мечтаю стать олимпийской чемпионкой».

Может, музыка из олимпийской программы Трусовой поможет ей запрыгнуть повыше?