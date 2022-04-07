Говорят, отстранение России противоречит олимпийской хартии. Мы проверили – похоже, все по правилам

Россия, которую по рекомендации МОК отстранили почти от всех международных соревнований, завалила исками Спортивный арбитраж (CAS): документы в суд подали не только федерации, но и некоторые атлеты.

Один из аргументов в нашу защиту: отстранение по национальному признаку противоречит Олимпийской хартии.

Например, на это напирал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: «Международный спорт стал мощнейшим инструментом политической борьбы, когда нарушены все базовые принципы и идеалы, на которые мы привыкли равняться, выросли — это Олимпиада, олимпизм. Попрана Олимпийская хартия. Теми, кто ее не писал».

Так что же говорится в Олимпийской хартии? И правда ли МОК ее нарушил?

В хартии есть пункты о политике, недопустимости любой дискриминации – но остается лазейка, которой, видимо, и воспользовался Бах

Оригинальную Олимпийскую хартию составил еще изобретатель современных Олимпиад Пьер де Кубертен: первая версия вышла в 1908 году, хотя часть принципов барон собрал за 10 лет до этого. Изначально это был свод правил, а слово «хартия» появилось в его заголовке только в 1978-м.

Дальше хартия неоднократно редактировалась, актуальная версия – от 8 августа 2021 года. В основе хартии – 7 главных принципов олимпизма:

1. Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответственности и уважении к всеобщим основным этическим принципам.

2. Цель Олимпизма – поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.

3. Олимпийское движение представляет собой согласованную, организованную, универсальную и постоянную деятельность всех лиц и организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, осуществляемую под руководством МОК.

Эта деятельность охватывает пять континентов. Ее вершина: объединение спортсменов всего мира на великом спортивном празднике – Олимпийских играх. Символ олимпийского движения – пять переплетенных колец.

4. Занятия спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации , в духе Олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры.

5. Понимая, что спорт функционирует в рамках общества, спортивные организации внутри Олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет .

Они обладают правами и обязательствами, свойственными автономным организациям, что включает независимое создание спортивных правил и контроль над ними, определение структуры и руководство своими организациями, соблюдение права на проведение выборов, свободных от любого внешнего воздействия, а также ответственность за обеспечение принципов добросовестного руководства.

6. Осуществление прав и свобод, предусматриваемых Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации – расового, языкового, религиозного, политического характера , по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса.

7. Принадлежность к Олимпийскому движению требует соблюдения Олимпийской хартии и признания Международным олимпийским комитетом.

Можно сказать, что отстранение отдельной страны из-за политической ситуации противоречит сразу нескольким пунктам (4, 5, 6), но все сформулировано очень размыто.

При этом дальше в хартии есть пункт, по которому МОК все-таки имеет право отстранить олимпийский комитет какой-либо страны по политическим причинам: исполком МОК может принимать любые решения, необходимые для защиты Олимпийского движения в стране НОК, в частности, о приостановке или лишении признания такого НОК, если конституция, законодательство или другие нормативные акты, действующие в этой стране, или любой акт правительственного или иного органа препятствуют деятельности НОК или формированию и выражению его воли.

Этот пункт тоже размыт, но все же Томас Бах теоретически мог опираться на него в ситуации с Россией.

Все это только догадки. Важно помнить, что по формальным признакам МОК вообще ничего не нарушил – только рекомендовал отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований , а решение принимали (или не принимали) международные федерации.

А федерации имеют право отстранять по национальному признаку?

Обычно рекомендации МОК приравниваются к законам, но по факту они не обязательны к исполнению: например, федерации водных видов (FINA) и дзюдо (IJF) не заблокировали нашим международные старты.

Но есть ли у федераций законные основания отстранять целую страну? Давайте посмотрим на примере биатлона, лыжных гонок и фигурного катания.

• Международный союз биатлонистов (IBU) не пустил наших на соревнования одним из первых. А немного переждав, еще и приостановил членство СБР с многозначительной формулировкой: «Нарушение гуманитарных обязательств федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU».

Кажется, с юридической точки зрения у СБР мало шансов развернуть расклад. Вот что говорится в конституции IBU: «Конгресс исключает любого члена при неоднократном серьезном нарушении со стороны члена положений конституции IBU, особенно при действиях члена, идущих вразрез с целями и принципами IBU, изложенными в Статье 1 конституции IBU».

Одна из целей IBU – «содействие развитию биатлона на мировом уровне в свете его объединяющих, образовательных, культурных и гуманитарных ценностей». Если СБР и правда, по мнению IBU, нарушил гуманитарные обязательства, то отстранение оправдано . Другое дело в том, как доказать это нарушение? А как доказать отсутствие нарушения? По сути, именно это и предстоит СБР.

Кстати, олимпийскую хартию IBU тоже не нарушал – просто потому, что не обязан ей следовать. Тут правило одно – конституция IBU не должна противоречить хартии .

К тому же в конституции IBU прописано еще одно правило, которое потенциально мог нарушить СБР: «Не делать ничего (путем действия или бездействия ), что нанесет ущерб репутации биатлона или IBU или противоречит целостности и наилучшим интересам биатлона или IBU».

• Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов без указания конкретных причин: «Ради сохранения целостности спорта и безопасности спортсменов».

В конституции ISU нет правил, в соответствии с которыми отстраняют всю сборную. Национальную федерацию могут лишить членства в ISU, но только после того, как самой федерации подробно объяснят, что именно она нарушила, а также предоставят доказательства нарушения.

Но в заявлении об отстранении России ISU ссылается на пункт конституции 17.1 q (i), в котором сказано: совет ISU в чрезвычайной ситуации может поменять любое свое правило. Проще говоря, совету разрешено делать все, что захочется – нужно только признать ситуацию особо важной и исключительной (а сейчас это нетрудно).

Помимо этого ISU на ближайшем заседании совета (в конце апреля) наверняка введет новое правило. Оно разрешит приостанавливать членство национальной федерации в чрезвычайной ситуации, если федерация или страна, которую она представляет, вызвала эту исключительную ситуацию или вовлечена в нее.

Выходит, что и ISU пока все делает по собственному закону. А если новое правило примут, то у Союза будут бетонные основания для отстранения любой страны .

• Международная федерация лыжных видов (FIS) в решении об отстранении российских атлетов ссылалась только на рекомендацию МОК.

Правила FIS, пожалуй, самые невнятные. Национальную федерацию могут временно лишить членства в случае серьезного нарушения устава FIS. Каждая федерация, как и в случае с IBU и ISU, обязана следовать целям FIS и не вредить репутации организации.

При этом сама FIS обязана оставаться политически нейтральной, как и сказано в олимпийской хартии.

Может показаться, что международные федерации все-таки нарушают принцип о политическом нейтралитете и недопустимости дискриминации, прописанный в хартии МОК. Но понятно, что любую ситуацию можно рассматривать по-разному – формулировки оставляют простор более-менее для любых решений.

Сейчас МОК и международные федерации считают, что участие России в соревнованиях вредит целостности спорта и ставит под вопрос безопасность спортсменов (и не в последнюю очередь – как раз российских). То есть речь о политике и дискриминации не идет – а значит, и олимпийская хартия не нарушается.

Да и сами принципы олимпизма в хартии давно стали скорее традицией и лозунгами, чем четким сводом правил – все равно все решения принимаются в соответствии с законами отдельных федераций.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Крис Бэрри; globallookpress.com/ZHX/XinHua, Li Yibo/XinHua; East News/ANDREJ ISAKOVIC/AFP, Ben STANSALL / AFP, Hendrik Schmidt/dpa, AP Photo/Jae C. Hong