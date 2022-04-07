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Говорят, отстранение России противоречит олимпийской хартии. Мы проверили – похоже, все по правилам

Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
FIS FIS
ISU ISU
IBU IBU
Пьер де Кубертен
Политика
МОК МОК
Дмитрий Чернышенко Дмитрий Чернышенко
Прочие Прочие

Россия, которую по рекомендации МОК отстранили почти от всех международных соревнований, завалила исками Спортивный арбитраж (CAS): документы в суд подали не только федерации, но и некоторые атлеты.

Один из аргументов в нашу защиту: отстранение по национальному признаку противоречит Олимпийской хартии.

Например, на это напирал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: «Международный спорт стал мощнейшим инструментом политической борьбы, когда нарушены все базовые принципы и идеалы, на которые мы привыкли равняться, выросли — это Олимпиада, олимпизм. Попрана Олимпийская хартия. Теми, кто ее не писал».

Так что же говорится в Олимпийской хартии? И правда ли МОК ее нарушил?

В хартии есть пункты о политике, недопустимости любой дискриминации – но остается лазейка, которой, видимо, и воспользовался Бах

Оригинальную Олимпийскую хартию составил еще изобретатель современных Олимпиад Пьер де Кубертен: первая версия вышла в 1908 году, хотя часть принципов барон собрал за 10 лет до этого. Изначально это был свод правил, а слово «хартия» появилось в его заголовке только в 1978-м.

Дальше хартия неоднократно редактировалась, актуальная версия – от 8 августа 2021 года. В основе хартии – 7 главных принципов олимпизма:

1. Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответственности и уважении к всеобщим основным этическим принципам.

2. Цель Олимпизма – поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.

3. Олимпийское движение представляет собой согласованную, организованную, универсальную и постоянную деятельность всех лиц и организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, осуществляемую под руководством МОК.

Эта деятельность охватывает пять континентов. Ее вершина: объединение спортсменов всего мира на великом спортивном празднике – Олимпийских играх. Символ олимпийского движения – пять переплетенных колец.

4. Занятия спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации, в духе Олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры.

5. Понимая, что спорт функционирует в рамках общества, спортивные организации внутри Олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет.

Они обладают правами и обязательствами, свойственными автономным организациям, что включает независимое создание спортивных правил и контроль над ними, определение структуры и руководство своими организациями, соблюдение права на проведение выборов, свободных от любого внешнего воздействия, а также ответственность за обеспечение принципов добросовестного руководства.

6. Осуществление прав и свобод, предусматриваемых Олимпийской хартией, должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации – расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса.

7. Принадлежность к Олимпийскому движению требует соблюдения Олимпийской хартии и признания Международным олимпийским комитетом.

Можно сказать, что отстранение отдельной страны из-за политической ситуации противоречит сразу нескольким пунктам (4, 5, 6), но все сформулировано очень размыто.

При этом дальше в хартии есть пункт, по которому МОК все-таки имеет право отстранить олимпийский комитет какой-либо страны по политическим причинам: исполком МОК может принимать любые решения, необходимые для защиты Олимпийского движения в стране НОК, в частности, о приостановке или лишении признания такого НОК, если конституция, законодательство или другие нормативные акты, действующие в этой стране, или любой акт правительственного или иного органа препятствуют деятельности НОК или формированию и выражению его воли.

Этот пункт тоже размыт, но все же Томас Бах теоретически мог опираться на него в ситуации с Россией.

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Все это только догадки. Важно помнить, что по формальным признакам МОК вообще ничего не нарушил – только рекомендовал отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований, а решение принимали (или не принимали) международные федерации.

А федерации имеют право отстранять по национальному признаку?

Обычно рекомендации МОК приравниваются к законам, но по факту они не обязательны к исполнению: например, федерации водных видов (FINA) и дзюдо (IJF) не заблокировали нашим международные старты.

Но есть ли у федераций законные основания отстранять целую страну? Давайте посмотрим на примере биатлона, лыжных гонок и фигурного катания.

• Международный союз биатлонистов (IBU) не пустил наших на соревнования одним из первых. А немного переждав, еще и приостановил членство СБР с многозначительной формулировкой: «Нарушение гуманитарных обязательств федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU».

Кажется, с юридической точки зрения у СБР мало шансов развернуть расклад. Вот что говорится в конституции IBU: «Конгресс исключает любого члена при неоднократном серьезном нарушении со стороны члена положений конституции IBU, особенно при действиях члена, идущих вразрез с целями и принципами IBU, изложенными в Статье 1 конституции IBU».

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Одна из целей IBU – «содействие развитию биатлона на мировом уровне в свете его объединяющих, образовательных, культурных и гуманитарных ценностей». Если СБР и правда, по мнению IBU, нарушил гуманитарные обязательства, то отстранение оправдано. Другое дело в том, как доказать это нарушение? А как доказать отсутствие нарушения? По сути, именно это и предстоит СБР.

Кстати, олимпийскую хартию IBU тоже не нарушал – просто потому, что не обязан ей следовать. Тут правило одно – конституция IBU не должна противоречить хартии.

К тому же в конституции IBU прописано еще одно правило, которое потенциально мог нарушить СБР: «Не делать ничего (путем действия или бездействия), что нанесет ущерб репутации биатлона или IBU или противоречит целостности и наилучшим интересам биатлона или IBU».

• Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов без указания конкретных причин: «Ради сохранения целостности спорта и безопасности спортсменов».

В конституции ISU нет правил, в соответствии с которыми отстраняют всю сборную. Национальную федерацию могут лишить членства в ISU, но только после того, как самой федерации подробно объяснят, что именно она нарушила, а также предоставят доказательства нарушения.

Но в заявлении об отстранении России ISU ссылается на пункт конституции 17.1 q (i), в котором сказано: совет ISU в чрезвычайной ситуации может поменять любое свое правило. Проще говоря, совету разрешено делать все, что захочется – нужно только признать ситуацию особо важной и исключительной (а сейчас это нетрудно).

Помимо этого ISU на ближайшем заседании совета (в конце апреля) наверняка введет новое правило. Оно разрешит приостанавливать членство национальной федерации в чрезвычайной ситуации, если федерация или страна, которую она представляет, вызвала эту исключительную ситуацию или вовлечена в нее.

Выходит, что и ISU пока все делает по собственному закону. А если новое правило примут, то у Союза будут бетонные основания для отстранения любой страны.

• Международная федерация лыжных видов (FIS) в решении об отстранении российских атлетов ссылалась только на рекомендацию МОК.

Правила FIS, пожалуй, самые невнятные. Национальную федерацию могут временно лишить членства в случае серьезного нарушения устава FIS. Каждая федерация, как и в случае с IBU и ISU, обязана следовать целям FIS и не вредить репутации организации.

При этом сама FIS обязана оставаться политически нейтральной, как и сказано в олимпийской хартии.

Может показаться, что международные федерации все-таки нарушают принцип о политическом нейтралитете и недопустимости дискриминации, прописанный в хартии МОК. Но понятно, что любую ситуацию можно рассматривать по-разному – формулировки оставляют простор более-менее для любых решений.

Сейчас МОК и международные федерации считают, что участие России в соревнованиях вредит целостности спорта и ставит под вопрос безопасность спортсменов (и не в последнюю очередь – как раз российских). То есть речь о политике и дискриминации не идет – а значит, и олимпийская хартия не нарушается.

Да и сами принципы олимпизма в хартии давно стали скорее традицией и лозунгами, чем четким сводом правил – все равно все решения принимаются в соответствии с законами отдельных федераций.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Крис Бэрри; globallookpress.com/ZHX/XinHua, Li Yibo/XinHua; East News/ANDREJ ISAKOVIC/AFP, Ben STANSALL / AFP, Hendrik Schmidt/dpa, AP Photo/Jae C. Hong

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