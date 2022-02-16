Stream of Consciousness
Блог

«Вы ищете гадости, у нас дружная команда». Большунов не встретил Терентьева после спринта на Олимпиаде-2022 – и Вяльбе вскипела

Елена Вяльбе Елена Вяльбе
Ииво Нисканен Ииво Нисканен
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Александр Терентьев Александр Терентьев
Йони Мяки
лыжные гонки
Эрик Валнес Эрик Валнес
сборная Норвегии сборная Норвегии
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
Александр Большунов Александр Большунов
Глеб Ретивых Глеб Ретивых
Йоханнес Клэбо Йоханнес Клэбо
сборная Финляндии сборная Финляндии
Лыжи Лыжи

Подробности из Пекина.

Командный спринт – пожалуй, главный экшн в лыжах. И единственная дисциплина, где наши лыжники пока не побеждали на Олимпийских играх. Сегодня тоже не получилось, хотя шансы были отличными. Особенно у парней, где бежали сильные классисты, два Александра – Большунов и Терентьев.

Вот все медали, которые мы брали до 2022-го:

Турин-2006

🥉 Иван Алыпов, Василий Рочев

Ванкувер-2010

🥉 Ирина Хазова, Наталья Коростелева

🥉 Николай Морилов, Алексей Петухов

Сочи-2014

🥈 Максим Вылегжанин, Никита Крюков

Пхенчхан-2018

🥈 Денис Спицов, Александр Большунов

И если Юлия Ступак и Наталья Непряева явно радовались бронзе (все-таки два ЧМ подряд финишировали на обидном 4-м месте), то Александр Большунов и Александр Терентьев расстроились.

Перед гонкой Большунов и Терентьев настраивались на победу – оба в отличной форме, а у норвежцев состав казался не идеальным: да, есть Йоханнес Клэбо, но все-таки Эрик Валнес в Пекине ничего не показал, а на ЧМ-2021 в том же командном спринте Большунов от него убежал.

Впрочем, все пошло не по плану уже в полуфинале – нашим не хватало резкости, оба часто проваливались внутрь группы, а Терентьев еще и потерял 6 секунд после падения. В финал отобрались, но лаки-лузерами – с пятого места. Важное замечание: норвежцы, французы и финны бежали в первом забеге и имели лишние 20-25 минут на восстановление перед финалом.

Там Большунов повторил прошлогоднюю тактику – мощно натягивал на своих этапах, но вышло совсем не так, как на прошлом ЧМ. Валнес не только не отвалился, но еще и опередил нашего чемпиона вместе с Нисканеном.

Свой последний этап Александр закончил третьим. От Валнеса и Нисканена не отстал, но главное – не привез преимущества Терентьеву, которому было невероятно сложно уехать в подъем перед стадионом. Дистанционная скорость – не его конек.

Терентьев, Клэбо и Йони Мяки начали заключительный этап спокойно. Все решилось на финальной горке – Терентьев попытался исполнить фирменный забег из начала сезона (когда он выкосил гору на первом этапе Кубка мира, оставив позади Клэбо), но мощи не хватило – Клэбо убежал вперед, Мяки не отстал.

На финише финн еще и накатил сильнее, так что Терентьеву с Большуновым досталась бронза.

Хороший результат, но оба Александра точно хотели не этого.

Терентьев после финиша сильно расстроился – даже закрылся курткой от камер. А Большунов не вышел встречать партнера. Точно так же, как на ЧМ-2021, когда Глеб Ретивых в командном спринте проиграл финиш Клэбо и Мяки.

«Пустота, бешенство, нет слов». Обидный день наших лыжников на чемпионате мира

Тогда обида Большунова была понятна – он привез Глебу комфортный отрыв, который Ретивых не удержал. Сейчас, вероятно, кроме расстройства в дело вмешался мороз. В горах Чжанцзякоу, где проходят лыжные старты, резко похолодало – спринты перенесли на два часа раньше. Возможно, Большунов просто не успел переодеться.

На награждение оба вышли с улыбками:

Чтобы снять последние домыслы и напряжение, Большунов оперативно опубликовал фото с Терентьевым в инстаграме – еще не доходя до журналистов. Подписал просто: «Сегодня только бронза».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)

В микст-зоне говорил только Терентьев:

– Боролись за золото, но бронзе тоже рады.

– Чего не хватило на последнем круге, чтобы зацепиться за Клэбо?

– Сыграло злую роль, что мы бежали во втором полуфинале, мало времени на восстановление. На финишной прямой меня уже не хватило, мышцы сильно закислились.

– Падение прошло без последствий?

– Без последствий, все хорошо.

– Сейчас больше радости или разочарования?

– Ну среднее такое чувство. Хотелось бы лучше, но и третье место очень хорошее.

Большунов явно на что-то или кого-то обиделся:

– С тобой вот только могу потом поговорить (видимо, речь шла про корреспондента «Спорт-Экспресса» Владимира Иванова – Sports.ru), а другие – все, до свидания.

В телеграме коллеги Иванова чуть позже появилось сообщение от Большунова:

– Привет! Я сел и накрылся курткой, потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я шел только к финишу. Поэтому если я в камеру не попал сразу, то не надо из этого делать выводы. Сегодня -22. И если не одеться, то ты сразу замерзаешь. После финиша я подошёл! И мы поблагодарили друг друга, и поздравили. Мы команда и этим все сказано.

***

За Большунова отдувалась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе:

– Вы больше расстроены или рады медалям?

– А почему нужно расстраиваться? У нас есть медали – зачем огорчаться? Я счастлива, я горда.

– Многие думали, что сегодня у парней чуть ли не самый реальный шанс на золото в командном спринте.

– Серьезно? Ну, может быть, если бы мы бежали в первом забеге, то можно было об этом подумать. Но когда я увидела вторые забеги – это нереально. 20 минут – невозможно, чтобы восстановиться.

– Падение Терентьева в полуфинале сыграло решающую роль?

– Никакой роли не сыграло. Забудьте про это падение, Господи. Там в принципе нехороший забег был – какие-то, извините, дураки молотили как сумасшедшие. Они и выиграли в итоге у первого полуфинала 18 (на самом деле 11 – Sports.ru) секунд. Это же ненормально. Люди, которые дергали, никуда не попали, зато остальные «нажрались» раньше времени.

– Саня Большунов сегодня не подошел на финиш к Терентьеву, то же самое было на ЧМ-2021 с Глебом Ретивых. Стоит ли на это обращать внимание?

– Вообще не стоит. Они дружат – и с Глебом у него хорошие отношения, и с Сашей (Терентьевым). Если мороз такой, а Саша (Большунов) еще не переоделся и сразу ушел переодеваться, то правильно сделал. Я считаю, что вы все ищете гадости. У нас хорошая дружная команда – и не нужно делать из того, чего нет, какую-то сенсацию.

Тренер Юрий Бородавко, которого цитирует «Р-Спорт», тоже не видит проблемы в том, что два Александра не встретились на финише:

– Я не знаю, в чем история. Почему он не подошел? Может быть, он недоволен был собой, может, недоволен Терентьевым. Поговорим, узнаем. Зная максимализм Большунова, наверное, он хотел победы. Нужно радоваться и этой бронзе, она действительно заслуженная.

***

Между парнями – по крайней мере, внешне – нет никаких проблем. Вероятно, Большунов не вышел на финиш, потому что а) замерз и переодевался, б) не сильно рад бронзе, как, собственно, и Терентьев. Но вспоминая историю из Оберстдорфа, где проходил ЧМ-2021 и там Большунов тоже не встретил партнера, журналисты вправе были задать вопросы и самому лыжнику, и Вяльбе. Это не повод найти сенсацию, это лишь желание разобраться.

Вроде разобрались.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

Финал

1. Эрик Валнес – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 19.22,9

2. Ииво Нисканен – Йони Мяки (Финляндия) – 2,5

3. Александр Большунов – Александр Терентьев (Россия) – 4,3

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson; РИА Новости/Павел Бедняков; eurosport.ru/скриншоты трансляции

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные