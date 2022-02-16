«Вы ищете гадости, у нас дружная команда». Большунов не встретил Терентьева после спринта на Олимпиаде-2022 – и Вяльбе вскипела

Подробности из Пекина.

Командный спринт – пожалуй, главный экшн в лыжах. И единственная дисциплина, где наши лыжники пока не побеждали на Олимпийских играх. Сегодня тоже не получилось, хотя шансы были отличными. Особенно у парней, где бежали сильные классисты, два Александра – Большунов и Терентьев.

Вот все медали, которые мы брали до 2022-го:

Турин-2006

🥉 Иван Алыпов, Василий Рочев

Ванкувер-2010

🥉 Ирина Хазова, Наталья Коростелева

🥉 Николай Морилов, Алексей Петухов

Сочи-2014

🥈 Максим Вылегжанин, Никита Крюков

Пхенчхан-2018

🥈 Денис Спицов, Александр Большунов

И если Юлия Ступак и Наталья Непряева явно радовались бронзе (все-таки два ЧМ подряд финишировали на обидном 4-м месте), то Александр Большунов и Александр Терентьев расстроились.

Перед гонкой Большунов и Терентьев настраивались на победу – оба в отличной форме, а у норвежцев состав казался не идеальным: да, есть Йоханнес Клэбо, но все-таки Эрик Валнес в Пекине ничего не показал, а на ЧМ-2021 в том же командном спринте Большунов от него убежал.

Впрочем, все пошло не по плану уже в полуфинале – нашим не хватало резкости, оба часто проваливались внутрь группы, а Терентьев еще и потерял 6 секунд после падения. В финал отобрались, но лаки-лузерами – с пятого места. Важное замечание: норвежцы, французы и финны бежали в первом забеге и имели лишние 20-25 минут на восстановление перед финалом.

Там Большунов повторил прошлогоднюю тактику – мощно натягивал на своих этапах, но вышло совсем не так, как на прошлом ЧМ. Валнес не только не отвалился, но еще и опередил нашего чемпиона вместе с Нисканеном.

Свой последний этап Александр закончил третьим. От Валнеса и Нисканена не отстал, но главное – не привез преимущества Терентьеву, которому было невероятно сложно уехать в подъем перед стадионом. Дистанционная скорость – не его конек.

Терентьев, Клэбо и Йони Мяки начали заключительный этап спокойно. Все решилось на финальной горке – Терентьев попытался исполнить фирменный забег из начала сезона (когда он выкосил гору на первом этапе Кубка мира, оставив позади Клэбо), но мощи не хватило – Клэбо убежал вперед, Мяки не отстал.

На финише финн еще и накатил сильнее, так что Терентьеву с Большуновым досталась бронза.

Хороший результат, но оба Александра точно хотели не этого.

Терентьев после финиша сильно расстроился – даже закрылся курткой от камер. А Большунов не вышел встречать партнера. Точно так же, как на ЧМ-2021, когда Глеб Ретивых в командном спринте проиграл финиш Клэбо и Мяки.

Тогда обида Большунова была понятна – он привез Глебу комфортный отрыв, который Ретивых не удержал. Сейчас, вероятно, кроме расстройства в дело вмешался мороз. В горах Чжанцзякоу, где проходят лыжные старты, резко похолодало – спринты перенесли на два часа раньше. Возможно, Большунов просто не успел переодеться.

На награждение оба вышли с улыбками:

Чтобы снять последние домыслы и напряжение, Большунов оперативно опубликовал фото с Терентьевым в инстаграме – еще не доходя до журналистов. Подписал просто: «Сегодня только бронза».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)

В микст-зоне говорил только Терентьев:

– Боролись за золото, но бронзе тоже рады.

– Чего не хватило на последнем круге, чтобы зацепиться за Клэбо?

– Сыграло злую роль, что мы бежали во втором полуфинале, мало времени на восстановление. На финишной прямой меня уже не хватило, мышцы сильно закислились.

– Падение прошло без последствий?

– Без последствий, все хорошо.

– Сейчас больше радости или разочарования?

– Ну среднее такое чувство. Хотелось бы лучше, но и третье место очень хорошее.

Большунов явно на что-то или кого-то обиделся:

– С тобой вот только могу потом поговорить (видимо, речь шла про корреспондента «Спорт-Экспресса» Владимира Иванова – Sports.ru), а другие – все, до свидания.

В телеграме коллеги Иванова чуть позже появилось сообщение от Большунова:

– Привет! Я сел и накрылся курткой, потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я шел только к финишу. Поэтому если я в камеру не попал сразу, то не надо из этого делать выводы. Сегодня -22. И если не одеться, то ты сразу замерзаешь. После финиша я подошёл! И мы поблагодарили друг друга, и поздравили. Мы команда и этим все сказано.

***

За Большунова отдувалась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе:

– Вы больше расстроены или рады медалям?

– А почему нужно расстраиваться? У нас есть медали – зачем огорчаться? Я счастлива, я горда.

– Многие думали, что сегодня у парней чуть ли не самый реальный шанс на золото в командном спринте.

– Серьезно? Ну, может быть, если бы мы бежали в первом забеге, то можно было об этом подумать. Но когда я увидела вторые забеги – это нереально. 20 минут – невозможно, чтобы восстановиться.

– Падение Терентьева в полуфинале сыграло решающую роль?

– Никакой роли не сыграло. Забудьте про это падение, Господи. Там в принципе нехороший забег был – какие-то, извините, дураки молотили как сумасшедшие. Они и выиграли в итоге у первого полуфинала 18 (на самом деле 11 – Sports.ru) секунд. Это же ненормально. Люди, которые дергали, никуда не попали, зато остальные «нажрались» раньше времени.

– Саня Большунов сегодня не подошел на финиш к Терентьеву, то же самое было на ЧМ-2021 с Глебом Ретивых. Стоит ли на это обращать внимание?

– Вообще не стоит. Они дружат – и с Глебом у него хорошие отношения, и с Сашей (Терентьевым). Если мороз такой, а Саша (Большунов) еще не переоделся и сразу ушел переодеваться, то правильно сделал. Я считаю, что вы все ищете гадости. У нас хорошая дружная команда – и не нужно делать из того, чего нет, какую-то сенсацию.

Тренер Юрий Бородавко, которого цитирует «Р-Спорт», тоже не видит проблемы в том, что два Александра не встретились на финише:

– Я не знаю, в чем история. Почему он не подошел? Может быть, он недоволен был собой, может, недоволен Терентьевым. Поговорим, узнаем. Зная максимализм Большунова, наверное, он хотел победы. Нужно радоваться и этой бронзе, она действительно заслуженная.

***

Между парнями – по крайней мере, внешне – нет никаких проблем. Вероятно, Большунов не вышел на финиш, потому что а) замерз и переодевался, б) не сильно рад бронзе, как, собственно, и Терентьев. Но вспоминая историю из Оберстдорфа, где проходил ЧМ-2021 и там Большунов тоже не встретил партнера, журналисты вправе были задать вопросы и самому лыжнику, и Вяльбе. Это не повод найти сенсацию, это лишь желание разобраться.

Вроде разобрались.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

Финал

1. Эрик Валнес – Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 19.22,9

2. Ииво Нисканен – Йони Мяки (Финляндия) – 2,5

3. Александр Большунов – Александр Терентьев (Россия) – 4,3

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson; РИА Новости/Павел Бедняков; eurosport.ru/скриншоты трансляции