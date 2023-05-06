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Новичок «Интера» сделает владение разнообразнее. Он быстро мыслит, взламывает защиту дриблингом и мастерски бьет

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От редакции: «Интер» подписал 21-летнего полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича: аренда за 4 млн евро с обязательным выкупом за 16+2 млн. Автор «Энганче» разбирает игру новичка – поддержите его плюсами и подписками.

Самарджич – воспитанник «Герты». Серб родился в 2002 году в столице Германии, а в академию «Герты» попал в 7 лет. Он был звездой юношеского футбола: с раннего возраста превосходил сверстников, любил рисковать и славился своими экстраординарными маневрами.

За 2 сезона на уровне U-17 Лазар забил 40 голов и отдал 14 ассистов в 40 матчах. Тогда Самарджич входил в число лучших немецких игроков своего возраста и был награжден медалью Фритца Вальтера.

«Он захватывающий игрок. Отличный плеймейкер, который напоминает мне Макса Крузе своим восприятием пространства и видением поля», – говорил о Самарджиче тогдашний тренер «Герты» Александр Нури.

Самарджич вызывался в юношеские сборные Германии всех возрастов.  Однако, несмотря на это, ему удалось поучаствовать лишь в одном крупном турнире – Евро U-17 в 2019 году. Спустя год у Лазара был шанс попасть на чемпионат Европы до 19 лет, но той команде не удалось пройти квалификацию.

В феврале этого года Самарджич объявил о смене спортивного гражданства на сербское. Уже дебютировал за сборную, выйдя на замену в мартовском матче с Литвой.

Игра с мячом

Самарджич – игрок центра поля. Он всегда выделялся техникой и на молодежном уровне выступал на позиции десятки. Играя в «Удинезе» на протяжении двух сезонов, Лазар приспособился к роли правой восьмерки, и стал более универсальным игроком. В «Интере» ему придется выполнять роль левого хавбека – место справа занято бессменным Бареллой.

При выходе со своей половины поля «Удинезе» использовал систему 4+2. Она формировалась благодаря перемещениям 2 игроков: Перейра поднимался в опорную зону, а Бекао смещался на место правого защитника. Восьмерки располагались в полуфлангах в районе середины поля и опускались, когда шестерки были закрыты. Получая свободу, Самарджич умело ей пользовался: начинал атаки вертикальными пасами на одного из нападающих.

Быстрые переходы в атаку – неотъемлемая часть игры «Удинезе» при Соттиле. Многие из них начинал Самарджич: делал переводы на дальний фланг, где находился Удоджи, обладающий хорошей дистанционной скоростью. При позиционных атаках Лазар также переводит игру на другой фланг, а сам направляется в штрафную/зону подбора. Команда Индзаги также разгоняет быстрые атаки через латералей; получая мяч, Самарджич скорее всего будет разворачивать его на Думфриса. Среди игроков, проведших в лиге более 10 матчей, Самарджич занимает 13-е место по количеству переводов в среднем за матч (1,1).

Склонность менять активный фланг переводами на Удоджи и вовлеченность в командной игре в пас отражается в карте передач игрока.

Во время фланговых атак Лазар находится около зоны подбора. Самарджич просматривает пространство впереди еще до приема мяча, за счет чего быстро принимает решение. Получая мяч в этой зоне, он созидает, доставляя мяч в штрафную, или несет прямую угрозу чужим воротам дальними ударами.

Дальний удар – одно из главных достоинств Самарджича. Серб выходит на удобную позицию за счет движения, бьет на технику и зачастую целится в дальний нижний угол. Хорошая техника является подспорьем для Лазара и позволяет ему быстро подготавливать удары, наносить некоторые из них с умышленным отскоком, а также бить внешней стороной стопы. В сезоне-2022/23 полузащитник нанес 34 удара из-за штрафной (68% от общего числа), 4 из которых оказались голевыми.

Большинству ударов предшествуют собственные рывки серба с мячом. В Серии А-2022/23 его проходы трижды заканчивались голами – он стал вторым игроком лиги по этому параметру. В ходе рывков игрок нередко идет в обыгрыш, а техническое оснащение позволяет Самарджичу делать это разнообразно. У серба нет мощного стартового рывка, поэтому в дриблинге он полагается на умение обращаться с мячом и импровизацию. Сталкиваясь с оппонентом, Лазар убирает мяч под себя или использует перекаты.

Также серб любит проходить соперников за счет использования стенок и игры на третьего. С мячом Самарджич смещается в центр из обоих полуфлангов, но эффективнее такие маневры получаются справа, учитывая родную левую ногу.

В то же время игрок не так эффективен, когда получает мяч в штрафной. Серб идет в обыгрыш с целью улучшить позицию, из-за чего его удары успевают блокировать.

Самарджич – мастер исполнения стандартов. Лазар выполняет угловые и штрафные на чужой половине с обеих сторон поля. При угловых он делает прямые подачи по центру ворот и крутит мяч в створ/от створа в зависимости от стороны. Однако особенно хорошо доставлять мяч в штрафную получается в результате непрямых штрафных слева – оттуда он выполняет нацеленные подачи с закруткой мяча от ворот на удобной высоте.

Умение создавать моменты как с игры, так и со стандартов делает из Лазара высококлассного созидателя. По итогам сезона среди полузащитников Серии А он стал третьим по созданным моментам и 8-м по ожидаемым ассистам за 90 минут.

По ходу сезона серб удостоился похвалы от тренера «Удинезе» Соттиля: «Самарджич – невероятный талант. Его просто нужно снабжать мячом».

Игра без мяча

При позиционной защите «Удинезе» выстраивается в средний блок 5-3-2. Самарджичу расстановка подходит – ему удобна любая система с 3 полузащитниками. Он испытывает проблемы в отборе, проигрывает большинство единоборств и не способен давать большой объем работы, поэтому такие схемы маскируют его недостатки.

Самарджич полезен в прессинге за счет постоянной проверки пространства и правильного выбора позиции. Как у игрока, выполняющего роль правого хавбека, его задачи: держать левую шестерку соперников и выдвигаться на правого защитника/правого центрбэка по приему мяча.

Он знает, когда нужно переключаться между оппонентами и вовремя начинает выдергиваться, что позволяет ему перехватывать слабые передачи.

Лазар неуверенно действует при отборе мяча. Здесь Самарджич сталкивается с обычными для атакующих полузащитников проблемами. Он нередко пробегает мимо мяча, а во встречном отборе недостаточно жестко ставит ногу. Как результат, имеет меньше 50% удачных отборов и по этой причине оказываясь перед соперником с мячом плассируется и ждет поддержки от партнеров.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini / Stringer; кадры трансляции

3 комментария

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Интересный игрок. Времени следить за футболом не так много, поэтому очень благодарен за отличный пост.
Очень интересно посмотреть за интером в новом сезоне после ухода ключевых игроков. Надеюсь, молодые таланты в полной мере раскроются и приведут команду к чемпионству
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Время покажет! Адаптация поначалу будет 100% ну и дай Бог заиграет красками в паре с Мартинесом - должно быть взрывное нападение!
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Аслани с Белановой уже разнообразили. И этот туда же.
Не получается в оптимизм, когда Квадрадо самое светлое пятно этого ТО.
А так Самара хорош.
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