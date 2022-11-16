Наш блогер сходил на испанскую медиалигу. Видел Пике, поговорил с Парехой и боссом лиги

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Приветствую всех читателей. Меня зовут Константин Ставр. Многие помнят меня по каналу миллионнику на ютубе, другие – по игре за «Амкал». Недавно я завел блог на Sports.ru, а спустя некоторое время вернулся с самым настоящим эксклюзивом!

Сегодня перед Вами мой первый репортаж с места событий, а событие очень интересное – испанская футбольная медиалига, которую в начале этого года организовал Жерар Пике. Мне удалось связаться с организаторами турнира и попасть в закулисье. Давайте я проведу туда и вас. Посмотрим, как производят самый громкий футбольный проект на ютубе за последние годы.

Для начала слегка введу вас в курс дела: испанская медиалига (на самом деле называется Kings League) – футбольный турнир, где капитанами и президентами команд являются очень известные в Испании блогеры или известные на весь мир экс-футболисты. Например, Кун Агуэро и Икер Касильяс – у обоих свои команды в этом турнире.

В самом начале был проведен драфт и все капитаны сами набрали себе составы. Теперь каждую неделю они играют матчи регулярного чемпионата. А четыре лучшие команды в итоге сыграют в большом финале 4-х на «Камп Ноу»! Матч состоится 26 марта, туда уже продают билеты. Проект безусловно можно назвать сверхудачным – в среднем трансляции игрового дня единовременно смотрят 250 тысяч человек.

Все это действо проводится в Барселоне, в промышленном районе. Вокруг только заводы и склады. Уверен, что это сделано специально – для приватности. Единственный подъезд в сторону арены перекрыт полицией еще за несколько километров. Таким образом, ничего не отвлекает организаторов от работы, а огромные фан-базы блогеров и игроков не добавляют лишних хлопот. Упор сделан на создание качественного контента для интернета.

На специальном автобусе нас подвезли к арене. Внешне, конечно, ничего впечатляющего.

Но на самом деле место оказалось очень практичным. Нет больших расстояний или неудобств в перемещении, все очень близко и удобно. Ничего лишнего. Тут можно только похвалить организаторов за выбор.

Тут есть и небольшое поле для разминки команд, и пресс волл для послематчевых интервью.

Раздевалки небольшие, но это логично – состав команд меньше обычного, так как матчи проходят в формате 7 на 7.

Конечно же в этом турнире существуют свои особенности. Например, матч начинается с забега двух команд от своих ворот до мяча. Есть разные специальные карточки, которые временно меняют условия матча – например на поле может остаться по три игрока вместо семи.

Поле очень грамотно разбито на две стороны: с одной вся техническая часть и камеры, с другой стороны – единственная трибуна, скамейка запасных и большой экран и с разнообразной графикой.

Трибуна не очень большая – как мы уже выяснили у лиги нет задачи приводить сюда болельщиков, поэтому в основном на матчах присутствуют девушки и родственники футболистов. Никаких фан-секторов, плакатов и кричалок.

Скамейка запасных напоминает об НБА – у каждого свое большое кресло. Смотрится неплохо.

По бокам поля установлены кабины для стримов. Туда обычно сажают капитанов команд и они комментируют матч для своей аудитории. Нам дали зайти внутрь кабины и я убедился, что там есть абсолютно все для комфортного стрима. Отличный способ перегонять аудиторию блогера на соцсети лиги.

Стримерская кабина снаружи.

Стримерская кабина изнутри

Конечно, тут есть и своя комната VAR. Каждый спорный момент внимательно отсматривается.

Техническая кабина выглядит как во время трансляции Лиги Чемпионов. Огромное количество людей работает для достижения нужного качества картинки.

Все футболисты носят на ногах специальные датчики: они измеряют максимальную скорость, общий пробег на поле и максимальную силу удара.

К лиге есть большой интерес от местных спортивных изданий, которые присылают своих репортеров для освещения матчей и интервью с главными звездами. Например, я видел репортера из популярной испанской газеты Mundo Deportivo.

Каждую неделю команды могут дозаявить одного «медийного» игрока. Чаще всего это бывшие футболисты. С одним из них нам удалось пообщаться. Нико Пареха в свое время успел поиграть за московский «Спартак», «Севилью», а сейчас периодически гоняет в Kings League.

Здравствуйте, Нико! Я блогер из Москвы, хочу задать пару вопросов

Я скоро полечу в Москву играть в Кубке Легенд!

Расскажите как Вы попали сюда, кто позвал Вас участвовать?

Президент команды позвонил мне (блогер и тиктокер Adri Contreras) У нас есть общий друг, он попытался объяснить мне что это за турнир. Для меня это было простым решением, я люблю футбол и был рад согласиться поучаствовать.

Вам нравится здесь играть?

Небольшое поле это плюс, мы уже не так молоды и не в такой форме чтобы играть на большом поле. В команде очень приятные ребята, с ними было одно удовольствие играть вместе. Ну и конечно новые правила, это тоже интересный опыт. Особенно для зрителей, думаю им нравится.

Я надеюсь, что в других странах тоже начнут проводить подобные турниры.

Это здорово для бывших игроков: мы немного постарели, но все еще можем и хотим играть. Думаю, зрителям тоже нравится – они точно весело проводят время за просмотром Kings League. Так что все только выигрывают от этого, и я очень рад быть здесь.

Слышали ли вы что-нибудь про российский медиафутбол? Нечто очень похожее, но все это появилось уже несколько лет назад.

Нет, по правде говоря, ничего не слышал.

Правда у нас матчи играются 11 на 11.

Мне кажется это невероятно. Для людей, которые никогда раньше не играли в таком формате или для бывших футболистов тяжело быть готовым к такому. Но для других игроков (которые из низших дивизионах или в поисках команды) это отличная возможность заявить о себе.

Еще нам удалось пообщаться с СЕО Kings League – Ориолем Киролем. По сути, вторым человеком после Жерара Пике.

Чья придумал проект – вы или Жерар? И что вдохновило вас на это?

Kings League – это идея Жерара Пике. Все началось с изучения того, насколько современный футбол привлекает новую аудиторию. Несомненно, футбол – это самое большое шоу в мире. Но молодая аудитория начинает замечать, что 90 минут матча – это слишком долго. Много матчей может закончиться вообще без голов. Возникает вопрос – хочу ли я тратить свое время на это.

Мы ищем способ сделать футбол интереснее и увлекательнее для зрителей. Мы изменили как правила на поле, так и в общепринятые рамки телетрансляций, сделав в итоге абсолютно новый ни на что не похожий продукт.

Вы изучали какая аудитория в основном смотрит трансляции?

Да. Мы, конечно, ожидали, что основной частью будет молодая аудитория. Но к нашему удивлению и радости мы обнаружили, что большому количеству взрослой аудитории тоже интересно то, что мы делаем. Нам удалось стать мейнстримом и выйти за рамки ютуберов и тиктокеров в более широкие массы. Люди, которые ничего раньше не слышали о нас, узнают о проекте и начинают за ним следить.

Я думаю это потому что мы транслируем то, что любят все – игру в футбол. Мы делаем это весело, поэтому людям нравится и они остаются.

Что насчет звезд мирового футбола? Стоит ждать кого-то еще?

Сейчас мы находимся на стадии переговоров с очень громкими именами мирового футбола. Вы уже видели как Чичарито играл у нас, Агуэро выходил за свою команду. Думаю, что нас ждет еще много подобного, потому что все больше игроков узнают о Kings League.

Слышали ли вы что-то про Медиалигу в России? У нас есть нечто похожее уже не первый год.

Да, конечно, я видел это. Мы планируем расширяться в тех странах, где любят футбол и где есть большое количество известных стримеров, тиктокеров и блогеров. Россия, безусловно, одна из таких стран и, возможно, в будущем мы сможем придумать что-то интересное.

Такой вот испанский медиафутбол.

А что ты думаешь о Kings League? Делись в комментариях!