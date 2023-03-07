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Событие месяца: Матч звезд

Матч звезд — тема странная, неоднозначная и даже слегка болезненная, потому что когда смотришь (только в виде нарезок, на большее жалко тратить время) Матч звезд НБА, непременно вспоминаются старые добрые деньки: Кириленко в 2004, танцы Шакила, слезы Джордана, а главное — то, что когда-то это действительно было соревновательным зрелищем, а не просто сходкой хоумиз. В последние годы смотреть эту ярмарку тщеславия стало решительно невозможно, никакие эксперименты с командами Леброна и командами Карузо не исправляют ситуацию, и вот уже в прессе появляются страшные заголовки типа ««Худшая игра в истории баскетбола» или «Матч звезд НБА – провал»…

Хочется, конечно, чтобы на наши родные баскетбольные березки весь этот гнетущий мрак не распространялся. Поэтому на нынешнем МВЗ Единой лиги тоже не обошлось без экспериментов.

Для начала это, как водится, формат: в нынешнем году я с немалым удивлением прочитал о том, что на Матче звезд встретятся команды «Олд скул» и «Нью скул». На какое-то мгновенье мне представилось дикое и неправдоподобное, но в чем-то и пленительное зрелище, как против всяких Рэйнольдсов и Барфордов на паркет выйдут Саврасенко, Чикалкин, Башминов и Панов (а то и Дмитрий Соколов).

Но этот фантазм рассеялся сразу, стоило мне прочитать программку с составами. Правда, по какому критерию игроков отбирали по командам, я, честно признаться, так и не понял: ну то есть ясно, почему «Новая школа» — это Мартюк с Руженцевым, но почему вдруг еще и Сергей Карасев, который уже в НБА дебютировал десять лет назад?

Все эти мысли немедленно вылетели у меня из головы, когда я увидел среди приглашенных гостей «Отпетых мошенников» и Татьяну Буланову. Вот это уже был настоящий олдскул: я даже сам себе поставил лайк за то, что помню, кто такой Сергей Аморалов, и, напевая «Ясный мой свет», принялся смотреть конкурсную программу.

Что же до самого матча, то мои слегка наивные надежды на соревновательность испарились довольно быстро, но смотреть на все это было занимательно (хотя новый стиль пропускавшего игру Шведа меня так ослепил, что я проморгался только к началу второй четверти). Больше всего меня интересовало, смог ли кто-нибудь из болельщиков забить с центра и выиграть миллион, но во время МВЗ конкурс я просмотрел. Хотя судьба миллиона по-прежнему меня волнует; если кто в курсе, напишите в комментах.

Команда месяца (запасной вариант): «Локомотив-Кубань»

Когда такие номинации получают команды или игроки, далекие от топ-уровня, это всегда воспринимается немного скептически: мол, ни на что не претендуете, так держите хотя бы утешительный приз. Простейший пример — недавний случай в НБА, когда игроком недели назвали ролевика «Бостона» Деррика Уайта: притом что Яннис очевидно провел более яркий период, но смысл награждать его третий раз подряд?

Но мы говорим именно про период. Пока топовые команды болтаются в турбулентности, и на две крутые игры у них приходится по две кошмарных, «Локо» буквально преобразился — как бабочка превращается из довольно стремной на вид куколки в чудо природы.

«Но автор! — воскликнете вы (на самом деле, никто не воскликнет, но я на всякий случай). — Ведь в феврале «Локо» проиграл столько же матчей, что и ЦСКА с УНИКСом, так какого же, спрашивается… А вот «Зенит»… А «Автодор»… А как…» Все верно, но я объяснюсь.

Здесь, правда, пришлось пойти на мелкое жульничество и записать в результаты месяца матч с «Зенитом», который состоялся в конце января. Ну а что поделать? Февраль был небогат на баскетбол — МВЗ, все дела. Поэтому давайте слегка натянем сову на глобус — просто так блестящий отрезок кубанцев выглядит еще красивей.

Александер Секулич с начала сезона пережил с командой немало: тут тебе и инцидент с Емченко, которого сначала назначили капитаном, а потом отправили в фарм-клуб, и чудовищная четверть с «Зенитом» (возможно, худшее, что было в российском клубном баскетболе на моей памяти), а уж что писали в комментариях фанаты «Локо» после январского матча с «Нижним», ни в коем случае нельзя повторять в приличном обществе.

Однако же: четвертое место в лиге с командой, которую новый тренер собирал буквально на ходу. Все поражения — исключительно от команд из первой шестерки (особенно почему-то от «Нижнего; какой-то камень преткновения для «Локо»). Вписавшиеся как влитые Крис Хортон и человек с самым затейливым именем в лиге Девон Акун-Перселл (кажется, я наконец-то выучил его имя). Снятые скальпы с промежутком в три дня с «Зенита» и УНИКСа, причем такого разгрома, как от «Локо», казанцы в этом сезоне еще не знали. В общем, нынешний «Локо» вызывает одновременно и умиление, как любая задорная молодая команда, и чувство ностальгии по временам, когда в Краснодаре играли всякие Райаны Брокхоффы, а мы писали про «Большую пятерку контендеров»: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локо» и кто там был еще?.. ах, да…

Короче, авансом, но присуждаем «Локо» утешительный приз; о грандах еще будет время поговорить.

Команда месяца (основной вариант): «Зенит»

Вот и настало время поговорить о грандах (долго ждать не пришлось, да?).

Все время приходится делать скидку на то, что в феврале было мало матчей, и поэтому любые номинации, топы и награды — дело такое. И вообще формально командой месяца надо бы назвать «Автодор», который на конец февраля не потерпел ни одного поражения во втором этапе. Кстати, я уже шутил по поводу смены тренера в «Автодоре»? А, нет? Серьезно? Так у нас еще все впереди!

Но вернемся к «Зениту». Победы «Автодора» над «МИНСКОМ» и «Самарой» — это, конечно, здорово, но победы «Зенита» в группе «А» имеют несколько иной… как бы сказать… балансный вес.

Одно поражение в феврале у «Зенита» все-таки случилось — было это в игре с «Нижним», и как раз тогда Паскуаль второй раз в сезоне выглядел по-настоящему растерянным (первый раз — после того, как «Зенит» в декабре сгорел в матче с «Автодором»). Но это дело житейское: впереди опять-таки был двухнедельный перерыв, была куча времени на интеграцию многочисленных новичков и, в общем-то, никакой особой катастрофы.

Тем более, что в февральском багаже команды уже случилось событие с большой буквы. Понятно, что «Зенит» — действующий чемпион, и, наверное, команде все-таки хочется, чтобы о ней говорили как о действующем чемпионе, а не «это те, которые рекордную серию ЦСКА оборвали». Но что уж тут, действительно оборвали, и действительно рекордную. Ну а когда к февральским успехам добавилась еще и победа над УНИКСом, окончательно стало понятно, что слухи о кончине «Зенита» несколько преувеличены.

Не в последнюю очередь это заслуга удачной трансферной политики команды этой зимой: что такое Адриан Моэрман — до сих пор не очень понятно, зато громко заявили о себе Ройс Хэмм и Трент Фрэйзер (я каждый раз на автомате пишу «Трент Резнор» и стираю). Фрэйзер — вообще отдельная тема для разговора, но о нем мы, видимо, поговорим в следующем месяце. Судя по его перфомансу в начале марта против «Нижнего», повод представится.

Проблемы месяца: у ЦСКА и УНИКСа

Конечно, говорить о проблемах двух сильнейших команд регулярки можно с известной долей условности. Знаете, что-то в духе: «Приезжаю я в автосалон, а там нет ни «Роллс-Ройсов», ни «Ламборгини». Ну что было делать, взял «Бентли».

Но в любом случае — февральский отрезок главные фавориты сезона провели, как бы сказал Несмертный Джо, «ПОСРЕДСТВЕННО!»

Причем непонятно, к кому слова Несмертного Джо относятся в большей степени. С одной стороны, ЦСКА: закончилась феноменальная победная серия (я, кстати, предрекал 26:0, но ошибся), причем закончилась двумя поражениями подряд, а попутно случился антирекорд из серии «давайте просто об этом забудем» — 112 очков армейцы пропустили впервые за всю историю Единой лиги.

С другой стороны, УНИКС: накидал армейцам те самые 112 очков, зато катастрофически влетел «Локомотиву» (без преувеличения, это была одна из худших игр УНИКСа, что я видел за последние года три, а может, и больше), а под конец месяца уступил «Зениту», причем в нападении смотрелся совсем депрессивно. В случае с 70 очками «Локо» хотя бы можно было сделать сноску на отсутствие Джалена Рейнольдса; с «Зенитом» и это слабое оправдание не работает.

Велимир Перасович в последний месяц повторяет одну и ту же мантру: «УНИКС на спаде, УНИКС на спаде». Звучит это довольно трагически, почти как «Черный ястреб» сбит! «Черный ястреб» сбит!», но на самом деле является рабочей констатацией факта. УНИКС действительно на спаде, и прямо сейчас матчи с «Локо» и «Зенитом» выглядят показательней, чем яркая победа над ЦСКА.

Стратегически, конечно, армейцы оказались в выигрыше — УНИКС так и не смог их догнать, хотя имел все шансы. Но все эти беды обеих команд — как раз тот случай, когда не суп пустой, а жемчуг мелкий: в любом случае, лучше, когда проблемы выплывают в феврале, чем в мае.

Фото: vtb-league.com/