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Вспомните всю заявку сборной России на Евро-2008?

Евро-2008 Евро-2008
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Гус Хиддинк Гус Хиддинк
Футбол Футбол

23 бронзовых призера.

На этой неделе мы отметили 15-летие победы сборной России над сборной Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008. Для вас не составит труда вспомнить всех футболистов той сборной Гуса Хиддинка. Или все-таки кого-то забудете? Давайте проверим!

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20 комментариев

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DanielCarvalho
Что происходит?😂 я конечно помню что стабильно каждый год спортс вспоминает как наша сборная выступила на евро 2008, но последние пару недель это уже на бред сумашедшего похоже, либо на какую то секту, что даже человек который никогда не видел в глаза, матчи того евро, будет считать, что он на стадионе все игры сборной видел)
Ребята хватит, это было прекрасное прошлое, теперь нужно принять будущее, там где мы будем учавствовать максимум в турнире против игр своей же молодежной сборной, либо наши друзья Северная Корея сыграют с нами товарняк
+19
-7
+12
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duran mars
Ответ L.K.
Как всегда, забыл Иванова. Остальное просто.
Янбаев сложнее)
+8
-1
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glamorousglue
епт про володьку забыл
+7
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Альтависта
Я пошёл от противного и первым вбил Иванова.
По итогу 23/24, про Володьку забыл.
+5
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амкар
Интересно, как Сычёв стал Сычевым
+6
-2
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Андрей Балабаев
Удивительно конечно. Адамова и Иванова взяли, а Кержакова нет.
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Defensore
как же можно было забыть пас на Гуса Хиддинга)
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Алексей Лесных
То, что Широков в те времена защитником был совсем уже забылось
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L.K.
Как всегда, забыл Иванова. Остальное просто.
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marselo_io_off
Отгадал всех, кроме - Торбинского))))) Эпический фейл
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0
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Дмитрий Калибабчук
23 из 24, Янбаева забыл(
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LOL_LOL
16/24, эх, память не та уже)
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Redmurza
Дольше всего не мог вспомнить Быстрова, но в целом эти имена я буду знать до конца своей жизни)
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Кирилл Кожевников
Адамов
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SuperStarrrr
Забыл про полузащитника Жиркова, потому что он был защитником!!
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romanisti89
я знаю лишь, что там был великий Роман Адамов и его великий пас, большего не надо
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vkcgxq65n7
Габулов
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Александр Цигельников
билялетдинова и семшова забыл.
дырявая голова
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garethbale
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Победобесие!
Еще лет 5-10 и мы будем «чтить поколение победителей, которые смогли остановить «оранжевую чуму», в школах дети будут учить биографии героев Евро-2008, Аршавину и Павлюченко ребята из «Движения Первых» будут носить гвоздики, а у дверей их квартир приколотят бронзовую звезду с надписью «Здесь живет герой Евро-2008. Будут и те, кто скажет, мол, «они выиграли один топ-матч», но таких быстро посадят за дискредитацию бронзовых медалей.
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