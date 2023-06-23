20 комментариев

Вспомните всю заявку сборной России на Евро-2008?
23 бронзовых призера.
На этой неделе мы отметили 15-летие победы сборной России над сборной Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008. Для вас не составит труда вспомнить всех футболистов той сборной Гуса Хиддинка. Или все-таки кого-то забудете? Давайте проверим!
Ребята хватит, это было прекрасное прошлое, теперь нужно принять будущее, там где мы будем учавствовать максимум в турнире против игр своей же молодежной сборной, либо наши друзья Северная Корея сыграют с нами товарняк
По итогу 23/24, про Володьку забыл.
дырявая голова