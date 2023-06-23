20 комментариев

23 бронзовых призера.

На этой неделе мы отметили 15-летие победы сборной России над сборной Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008. Для вас не составит труда вспомнить всех футболистов той сборной Гуса Хиддинка. Или все-таки кого-то забудете? Давайте проверим!