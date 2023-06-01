29 комментариев

21 команда из Испании была в плей-офф еврокубков за 25 лет. Вспомните всех?
Больше, чем клубов в Ла Лиге.
Пора это признать: клубы из Испании доминируют в еврокубках в XXI веке. «Реал» штампует победы в Лиге чемпионов, несколько раз трофей брала и «Барселона», а в Лиге Европы царит «Севилья». Испанцы выиграли 18 финалов еврокубков подряд против команд из других стран.
Есть и другой факт, демонстрирующий доминирование: с 1998-го в плей-офф еврокубков сыграла 21испанская команда – их даже больше, чем участников Ла Лиги!
А вы сможете назвать все? Вписывайте клубы и хвастайтесь результатом в комментариях! Как подсказка – лучшее достижение команды в Европе. Удачи!
Вспомните всех финалистов ЛЧ из постсоветских стран?
"Малага" помнится по лютому матчу против "Боруссии", когда немцы за малым не вылетели. "Хетафе" чуть "Баварию" не вынес, которую потом всё-таки вынес "Зенит". "Депортиво" выбило крутой "Милан" после поражения 4:1 в первом матче. "Алавес" сыграл 5:4 в финале КУ. "Райо" ткнул наугад, вспомнив об Онопко. "Мальорка" легко - они "Спартак" выбивали. Сосьедад и Сельта одновременно в ЛЧ рубились, причём с Карпиным и Мостовым соответственно, если не ошибаюсь по срокам. "Реал" написал от балды - думаю, их там в Испании два десятка, в какой-то точно попаду. Не знал, что он ЛЧ выигрывал.
"Гранаду" забыл. Вернее, не знал.