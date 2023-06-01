29 комментариев

Больше, чем клубов в Ла Лиге.

Пора это признать: клубы из Испании доминируют в еврокубках в XXI веке. «Реал» штампует победы в Лиге чемпионов, несколько раз трофей брала и «Барселона», а в Лиге Европы царит «Севилья». Испанцы выиграли 18 финалов еврокубков подряд против команд из других стран.

Есть и другой факт, демонстрирующий доминирование: с 1998-го в плей-офф еврокубков сыграла 21испанская команда – их даже больше, чем участников Ла Лиги!