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21 команда из Испании была в плей-офф еврокубков за 25 лет. Вспомните всех?

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Больше, чем клубов в Ла Лиге.

Пора это признать: клубы из Испании доминируют в еврокубках в XXI веке. «Реал» штампует победы в Лиге чемпионов, несколько раз трофей брала и «Барселона», а в Лиге Европы царит «Севилья». Испанцы выиграли 18 финалов еврокубков подряд против команд из других стран.

Есть и другой факт, демонстрирующий доминирование: с 1998-го в плей-офф еврокубков сыграла 21испанская команда – их даже больше, чем участников Ла Лиги!

А вы сможете назвать все? Вписывайте клубы и хвастайтесь результатом в комментариях! Как подсказка – лучшее достижение команды в Европе. Удачи!

Вспомните всех финалистов ЛЧ из постсоветских стран?

 

29 комментариев

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Achilles 21
память стала подводить:),гранаду, леванте, райо и хетафе забыл
+7
0
+7
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Dmitry10
Топ тест! Приятно было повспоминать, но забыл одни из основных команд, которые уже не играют в Ла Лиге - это Депортиво и Малага (стыдно даже), ещё и Алавес. Как итог 18/21)
+6
0
+6
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Алексей Гусев
Ответ Dmitry10
Топ тест! Приятно было повспоминать, но забыл одни из основных команд, которые уже не играют в Ла Лиге - это Депортиво и Малага (стыдно даже), ещё и Алавес. Как итог 18/21)
Депор Пандиани и Тристана, Алавес-Ливер и Малага шейхо Исковская. У меня наверное первыми после Барсы и Реала пошли.
+4
0
+4
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Bob Ganiev
больше чем клубы. интересно посмотреть сколько из апл.
+4
0
+4
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Владимир Данилов
20/21
"Малага" помнится по лютому матчу против "Боруссии", когда немцы за малым не вылетели. "Хетафе" чуть "Баварию" не вынес, которую потом всё-таки вынес "Зенит". "Депортиво" выбило крутой "Милан" после поражения 4:1 в первом матче. "Алавес" сыграл 5:4 в финале КУ. "Райо" ткнул наугад, вспомнив об Онопко. "Мальорка" легко - они "Спартак" выбивали. Сосьедад и Сельта одновременно в ЛЧ рубились, причём с Карпиным и Мостовым соответственно, если не ошибаюсь по срокам. "Реал" написал от балды - думаю, их там в Испании два десятка, в какой-то точно попаду. Не знал, что он ЛЧ выигрывал.

"Гранаду" забыл. Вернее, не знал.
+1
0
+1
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Dmitry10
Ответ Алексей Гусев
Депор Пандиани и Тристана, Алавес-Ливер и Малага шейхо Исковская. У меня наверное первыми после Барсы и Реала пошли.
Я просто не застал те времена) только Малагу помню в ЛЧ, о Депортиво просто в курсе, а об Алавесе в еврокубках что-то вскользь слышал)) Смотрю футбол с 2005-го)
+1
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Алексей Гусев
Ответ Achilles 21
память стала подводить:),гранаду, леванте, райо и хетафе забыл
Хетафе можно вспомнить Де Ла Реда и Гранеро. Остальных вспомнил быст...хотя кому я вру, на рандом)
+1
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Dmitry10
Ответ Алексей Гусев
при том что особые успехи Малаги были при Иско если я правильно помню.
Там дело то не именно в Иско было (хотя бесспорно, играл он хорошо), а во владельцах. Финансы были, игроков неплохих покупали и, в целом, команда неплохая образовалась. Сразу почему-то Демичелис вспоминается)) А сейчас Малага вылетела в 3-й дивизион...
+1
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Алексей Гусев
Ответ Stasinho7
Алавес не вспомнил только(
Алавес-Ливерпуль?
+1
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Bob Ganiev
Ответ Алексей Гусев
Алавес-Ливерпуль?
огненный был финал. 5:4(перепроверил в вики) было
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Stasinho7
Алавес не вспомнил только(
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Алексей Гусев
всех вспомнил 4:30 осталось, но помимо Гранады, пожалуй, большую часть команд печатая всё подряд что могло бы. Малага, Депор, Алавес и Хетафе еще достаточно легко было.
+1
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Алексей Гусев
Ответ Bob Ganiev
больше чем клубы. интересно посмотреть сколько из апл.
хмм кстати, а интересный вопрос.
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Алексей Гусев
Ответ Dmitry10
Там дело то не именно в Иско было (хотя бесспорно, играл он хорошо), а во владельцах. Финансы были, игроков неплохих покупали и, в целом, команда неплохая образовалась. Сразу почему-то Демичелис вспоминается)) А сейчас Малага вылетела в 3-й дивизион...
так я написал, то иско, а то по итогам этого сезона вылет из сегунды
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Алексей Гусев
Ответ wmfrxwf5rq
А причём здесь Иско?
при том что особые успехи Малаги были при Иско если я правильно помню.
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wmfrxwf5rq
Ответ Алексей Гусев
Иско, а теперь вылетают из сегунды.
А причём здесь Иско?
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Алексей Гусев
Ответ Bob Ganiev
огненный был финал. 5:4(перепроверил в вики) было
вот потому он и незабудется)
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Алексей Гусев
Ответ wmfrxwf5rq
18/21. Тряхнул стариной, но многовато забыл. Эххх…Как вспомнил про команды по типу Малаги которые когда-то неплохо играли в еврокубках, а сейчас борются за выживание
Иско, а теперь вылетают из сегунды.
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Алексей Гусев
Ответ Dmitry10
Я просто не застал те времена) только Малагу помню в ЛЧ, о Депортиво просто в курсе, а об Алавесе в еврокубках что-то вскользь слышал)) Смотрю футбол с 2005-го)
я с 1996) как счас помню мне 8 лет и финал Юве-Аякс, а на следующий год с Боруссией, самое веселое начал болеть за Юве, а симпатии и к Боруссии и к Аяксу проявлять)
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Заур Туйчиев
Гранаду не вспомнил. перебирать всех подряд не было желания. спасибо, поностальгировал
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Nerazzurri-88
Хетафе и Гранаду не осилил)
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HI MARS
21/21.После 15 которых точно знал,тупо перечислял испанские клубы
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SPRKT
только сарагосу упустил
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Правда глаза режет
Ну как можно забыть, йелоу йелоу субмарин)?
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Den_Pan
Ответ Владимир Данилов
20/21 "Малага" помнится по лютому матчу против "Боруссии", когда немцы за малым не вылетели. "Хетафе" чуть "Баварию" не вынес, которую потом всё-таки вынес "Зенит". "Депортиво" выбило крутой "Милан" после поражения 4:1 в первом матче. "Алавес" сыграл 5:4 в финале КУ. "Райо" ткнул наугад, вспомнив об Онопко. "Мальорка" легко - они "Спартак" выбивали. Сосьедад и Сельта одновременно в ЛЧ рубились, причём с Карпиным и Мостовым соответственно, если не ошибаюсь по срокам. "Реал" написал от балды - думаю, их там в Испании два десятка, в какой-то точно попаду. Не знал, что он ЛЧ выигрывал. "Гранаду" забыл. Вернее, не знал.
аналогично, все кроме "Гранады"
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