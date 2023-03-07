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Степашин считал Кокорина и Смолова лучшей связкой в России. А сколько они забили с передач друг друга?

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Тест про «лучшую связку в российском футболе».

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассуждал об атакующих игроках и выдал одну из самых ярких цитат недели: «Когда Кокорин играл в «Динамо», связка Смолов-Кокорин, я считал, была лучшей в советском… российском футболе».

Проверим, хорошо ли вы помните связку Смолова и Кокорина? Всего 1 вопрос! И не подсматривайте в комментарии ;)

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12 комментариев

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Пол Ганарара:
Ответ Пакаев
Лучшая связка Дзюба-Баринов
в Леверкузене загрустил один иранец
0
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Пол Ганарара:
Ответ Эдмонд
почему то вспомнил что очень хотел видеть в сборной суперсвязку Сычев-Кержаков
Виктор Гусев бредил этой связкой
0
0
0
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Дмитрий Сологубов
Два дурака.
0
0
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Пакаев
Лучшая связка Дзюба-Баринов
0
0
0
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Romano1985
Ели ноги унесли от КС ! Какая связка ? Пацаны катали их как детей ! Да и второй пенальти можно было поставить ! Коням такой ставили ! Ну да ладно ! Вот господин С , как с бюджетом в три раза больше а то и в четыре играть с пацанами ) три игры - было , итог 🟰 ?
0
0
0
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BillShen
Я одновременно видел первый гол Кокорина за основу Динамо (с Сатурном в 2008-ом) и гол Смолова на Бернабеу.
В общем, считаю что в футболе я видел все.
+2
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+2
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Эдмонд
почему то вспомнил что очень хотел видеть в сборной суперсвязку Сычев-Кержаков
0
0
0
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Берни Парент
«Когда Кокорин играл в «Динамо», связка Смолов-Кокорин, я считал, была лучшей в советском… российском футболе...», а потом они, "не так сели...:"
+2
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+2
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Jan Vorontsov
Ответ Максим Полтавец
А теперь подробнее закопаемся в статистику В тесте учитывались только голы, забитые с передач друг друга. Но за 61 матч Кокорин и Смолов забили 30 голов, когда вместе были на поле. 12 у Александра, 18 у Федора Правда, из них 6 были еще в молодежке «Динамо» (все на счету Смолова) Еще 8 – в молодежной сборной России (тут у обоих по 4 мяча) И за основу «Динамо» «лучшая связка советского... российского футбола» оформила 8 мячей в 29 матчах (11 побед, 3 ничьи, 15 поражений)
Неплохо, вдвоем как один приличный нападающий (если считать молодёжку).
+7
0
+7
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igls54
Связка Кокорина с Мамаевым поавторитетнее будет
+10
0
+10
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An Kr
Ответ Максим Полтавец
А теперь подробнее закопаемся в статистику В тесте учитывались только голы, забитые с передач друг друга. Но за 61 матч Кокорин и Смолов забили 30 голов, когда вместе были на поле. 12 у Александра, 18 у Федора Правда, из них 6 были еще в молодежке «Динамо» (все на счету Смолова) Еще 8 – в молодежной сборной России (тут у обоих по 4 мяча) И за основу «Динамо» «лучшая связка советского... российского футбола» оформила 8 мячей в 29 матчах (11 побед, 3 ничьи, 15 поражений)
А на тренировках и во дворе тоже считается?
+5
-1
+4
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Максим Полтавец
Автор
А теперь подробнее закопаемся в статистику

В тесте учитывались только голы, забитые с передач друг друга. Но за 61 матч Кокорин и Смолов забили 30 голов, когда вместе были на поле. 12 у Александра, 18 у Федора

Правда, из них 6 были еще в молодежке «Динамо» (все на счету Смолова)
Еще 8 – в молодежной сборной России (тут у обоих по 4 мяча)
И за основу «Динамо» «лучшая связка советского... российского футбола» оформила 8 мячей в 29 матчах (11 побед, 3 ничьи, 15 поражений)
+12
-2
+10
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