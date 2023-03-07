12 комментариев

Степашин считал Кокорина и Смолова лучшей связкой в России. А сколько они забили с передач друг друга?
Тест про «лучшую связку в российском футболе».
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассуждал об атакующих игроках и выдал одну из самых ярких цитат недели: «Когда Кокорин играл в «Динамо», связка Смолов-Кокорин, я считал, была лучшей в советском… российском футболе».
Проверим, хорошо ли вы помните связку Смолова и Кокорина? Всего 1 вопрос! И не подсматривайте в комментарии ;)
Если тест не отображается, переходите по ссылке.
В общем, считаю что в футболе я видел все.
В тесте учитывались только голы, забитые с передач друг друга. Но за 61 матч Кокорин и Смолов забили 30 голов, когда вместе были на поле. 12 у Александра, 18 у Федора
Правда, из них 6 были еще в молодежке «Динамо» (все на счету Смолова)
Еще 8 – в молодежной сборной России (тут у обоих по 4 мяча)
И за основу «Динамо» «лучшая связка советского... российского футбола» оформила 8 мячей в 29 матчах (11 побед, 3 ничьи, 15 поражений)