12 комментариев

Тест про «лучшую связку в российском футболе».

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассуждал об атакующих игроках и выдал одну из самых ярких цитат недели: «Когда Кокорин играл в «Динамо», связка Смолов-Кокорин, я считал, была лучшей в советском… российском футболе».

Проверим, хорошо ли вы помните связку Смолова и Кокорина? Всего 1 вопрос! И не подсматривайте в комментарии ;)

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