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«Когда не играю, во мне просыпается ребенок». Угадаете, кто это сказал – Дзюба или Роналду?

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Квиз по интервью двух бомбардиров.

В большом интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну прозвучала интересная мысль:

«У нас с Криштиану есть реально сопоставимые вещи. Это реально интересно было. Он в запас – и я в запас, он мимо заявки – я мимо заявки. Я прекрасно понимаю, что масштабы разные, но есть какие-то параллели. Мне нравится».

А еще Криштиану дал неоднозначное интервью – и Дзюба тоже. А мы взяли цитаты двух нападающих и просим вас разобраться, кто из них что сказал. Справитесь?

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Не выбили 11 из 11? Можете изучить главные моменты интервью Дзюбы здесь

17 комментариев

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Дмитрий Турецкий
5 из 11
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Дмитрий Турецкий
Ответ болельщег
Вспомнил серию "Теории большого взрыва", где игроки должны догадаться, кому Радж адресовал фразу: своей девушке Эмили или своей собаке Корице. Например: «Я хочу, чтобы ты знала: без тебя в кровати очень одиноко». Ответ: Корица
😀
0
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JBa
Ответ Stas Nadtochy
Змею дома побеждать?)
тебе виднее
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Мирзоанис Якубов
Почти ничего не угадал, к счастью. А значит, в сортах говна не разбираюсь.

P.S: говно в данном случае - конкретные интервью, а не навыки граждан как футболистов
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Даниил Лапарин
хорошо, что я не разбираюсь
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justbored
Разлученные в детстве братья-близнецы - факт.
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Андрей Мирный
######, не мешки ворочить
+1
0
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болельщег
Вспомнил серию "Теории большого взрыва", где игроки должны догадаться, кому Радж адресовал фразу: своей девушке Эмили или своей собаке Корице. Например: «Я хочу, чтобы ты знала: без тебя в кровати очень одиноко». Ответ: Корица
+5
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+5
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Dmitry Shaolin
Можно не упоминать Дзюбу рядом с именами футболистов?
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-2
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An Kr
Ответ выходец из убежища
Есть футболисты, которые относятся к футболу как к работе.
Но они ничего не добиваются, для них скамейка в клубе за счастье.
+1
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выходец из убежища
Ответ An Kr
Это должно в каждом футболисте быть, желание играть. Иначе для чего ты в футбол пошёл?
Есть футболисты, которые относятся к футболу как к работе.
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Pasha Giggz
Ответ SpartMoscow1988
4 из 11 Похоже, Дзюба прав – они с Криштиану похожи Вы так и не научились различать
Было бы чему учиться, что называется))
+2
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+2
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An Kr
11 из 11. Вы заслужили много сочной клубнички.
+1
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An Kr
Это должно в каждом футболисте быть, желание играть. Иначе для чего ты в футбол пошёл?
+1
0
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La Crosse Bobcats
10 из 11
Вы заслужили много сочной клубники
После изучения двух таких интервью нужны витамины

ну в общем ничего сложно, у них стиль изложения заметно отличается друг от друга.
+6
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+6
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SpartMoscow1988
4 из 11
Похоже, Дзюба прав – они с Криштиану похожи
Вы так и не научились различать
+1
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Stas Nadtochy
Змею дома побеждать?)
+2
0
+2
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