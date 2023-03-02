17 комментариев

Квиз по интервью двух бомбардиров.

В большом интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну прозвучала интересная мысль:

«У нас с Криштиану есть реально сопоставимые вещи. Это реально интересно было. Он в запас – и я в запас, он мимо заявки – я мимо заявки. Я прекрасно понимаю, что масштабы разные, но есть какие-то параллели. Мне нравится».

А еще Криштиану дал неоднозначное интервью – и Дзюба тоже. А мы взяли цитаты двух нападающих и просим вас разобраться, кто из них что сказал. Справитесь?

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