17 комментариев

«Когда не играю, во мне просыпается ребенок». Угадаете, кто это сказал – Дзюба или Роналду?
Квиз по интервью двух бомбардиров.
В большом интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну прозвучала интересная мысль:
«У нас с Криштиану есть реально сопоставимые вещи. Это реально интересно было. Он в запас – и я в запас, он мимо заявки – я мимо заявки. Я прекрасно понимаю, что масштабы разные, но есть какие-то параллели. Мне нравится».
А еще Криштиану дал неоднозначное интервью – и Дзюба тоже. А мы взяли цитаты двух нападающих и просим вас разобраться, кто из них что сказал. Справитесь?
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P.S: говно в данном случае - конкретные интервью, а не навыки граждан как футболистов
Вы заслужили много сочной клубники
После изучения двух таких интервью нужны витамины
ну в общем ничего сложно, у них стиль изложения заметно отличается друг от друга.
Похоже, Дзюба прав – они с Криштиану похожи
Вы так и не научились различать