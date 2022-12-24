Вспомните всех призеров чемпионата России по фигурному катанию среди женщин? От Бутырской до Валиевой

30 фамилий за 30 лет.

В Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию-2023. Самая большая конкуренция, как всегда в последние годы, среди женщин.

А вспомните ли вы всех призеров ЧР в женском катании? Их 90, но не пугайтесь этого числа – с 1993 года, когда первенство прошло в первый раз, медали брали ровно 30 разных фигуристок. Так что 30 фамилий вполне хватит, чтобы закрыть весь квиз!

Вписывайте ответы, а потом рассказывайте в комментариях, что у вас получилось. Удачи!

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