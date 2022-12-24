Вспомните всех призеров чемпионата России по фигурному катанию среди женщин? От Бутырской до Валиевой
30 фамилий за 30 лет.
В Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию-2023. Самая большая конкуренция, как всегда в последние годы, среди женщин.
А вспомните ли вы всех призеров ЧР в женском катании? Их 90, но не пугайтесь этого числа – с 1993 года, когда первенство прошло в первый раз, медали брали ровно 30 разных фигуристок. Так что 30 фамилий вполне хватит, чтобы закрыть весь квиз!
Вписывайте ответы, а потом рассказывайте в комментариях, что у вас получилось. Удачи!
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С 2011 года вспомнила всех. 2007 и 2008 - никого. Остальные года - не всех вспомнила. Некоторые фамилии вообще словно впервые слышу.
Катарину нужно было вспомнить!