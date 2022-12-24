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Вспомните всех призеров чемпионата России по фигурному катанию среди женщин? От Бутырской до Валиевой

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30 фамилий за 30 лет.

В Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию-2023. Самая большая конкуренция, как всегда в последние годы, среди женщин.

А вспомните ли вы всех призеров ЧР в женском катании? Их 90, но не пугайтесь этого числа – с 1993 года, когда первенство прошло в первый раз, медали брали ровно 30 разных фигуристок. Так что 30 фамилий вполне хватит, чтобы закрыть весь квиз!

Вписывайте ответы, а потом рассказывайте в комментариях, что у вас получилось. Удачи!

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А отличите Навку от Авербуха и Плющенко по заявке на грант для шоу фигуристов?

11 комментариев

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mrs Bennet
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Ответ Vasily Ivanov
Теперь мы понимаем , кого на самом деле Тутберидзе вела к золоту ОИ ....
Вася, ты не прав. На ЧР 2020 выступали и Камила и Саша Трусова(обе-будущие участницы ОИ), но чемпионкой стала Аня ,т.к в ПП показала прокат жизни, но хейтерам этого не понять, нет у них восприятия прекрасного, они как в кривое зеркало все видят.
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mrs Bennet
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Ну уж никак не 30 фамилий за 30 лет. Аня Щербакова 3х кратная ЧР, других не помню, но скорее всего были, поэтому никак не 30 фамилий.
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DD102DD
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Правильная статья - приветствуем подобный материал.
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qq-shka
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You got 74% correct  67/90
С 2011 года вспомнила всех. 2007 и 2008 - никого. Остальные года - не всех вспомнила. Некоторые фамилии вообще словно впервые слышу.
Катарину нужно было вспомнить!
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Анастасия Пыжова
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Ответ A_Bechter
И сюда Медведеву вставили. Ну вот не могут без этого.
Сюда, как вы выразились, вставили всех призеров и победителей чемпионатов России. А Евгения двухкратная чемпионка России и призер
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Vasily Ivanov
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Ответ Япростозритель
2019-Анна Щербакова, 2020-Анна Щербакова, 2021-Анна Щербакова!
Теперь мы понимаем , кого на самом деле Тутберидзе вела к золоту ОИ ....
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Vendetta4111323
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Пристально слежу за фк с 2009, здесь всех помню без вопросов, Бутырская-Слуцкая-Солокова-Волчкова-Солдатова на слуху, остальные - увы. Даже Ксению Доронину не видела ни разу, хотя она аж друкратная, как оказалось.
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SpartMoscow1988
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You got 44% correct
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A_Bechter
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И сюда Медведеву вставили. Ну вот не могут без этого.
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Nolimetangere
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86 баллов за 13 минут до конца. Татьяну с Ольгой ни за что бы не вспомнила, они даже на ЧЕ не выезжали, а участниц 1993 года и вовсе не знала. Сами понимаете, физической возможности смотреть фигурку не было))
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Япростозритель
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2019-Анна Щербакова, 2020-Анна Щербакова, 2021-Анна Щербакова!
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