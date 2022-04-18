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Кто исторически круче в КХЛ – Запад или Восток? Тест к финалу Кубка Гагарина

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Проверьте, хорошо ли вы знаете статистику.

Финал Кубка Гагарина только стартовал – в нем играют ЦСКА и магнитогорский «Металлург», лучшие команды Запада и Востока. Давайте окунемся окунуться в историю и посмотрим, клубы какой конференции были исторически успешнее.

Мы приготовили для вас 15 вопросов, в которых надо выбрать, команда из какой части КХЛ сыграла больше матчей, получила больше призов и или забила больше голов в плей-офф. Отвечайте на вопросы – и хвастайтесь результатами в комментариях.

Удачи!

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Global Look Press

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