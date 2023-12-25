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🎥Стефанос Циципас зажигает в Абу-Даби не только на корте, но и за его пределами🕺

Стефанос Циципас Стефанос Циципас
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Паула Бадоса и Стефанос Циципас объединили свои усилия с Ариной Соболенко и Григором Димитровым в составе команды Kites на смешанном командном турнире в Абу-Даби.

Команда Циципаса и Бадосы доминировала в соревновании и вышла в финал, заняв первое место в таблице лидеров с 79 очками. Команда Eagles, в которую входят Медведев, Рублев, Мирра Андреева и София Кенин, также вышла на встречу на высшем уровне с 75 очками и более высоким процентом побед, чем «Соколы».

Хотя теннис сам по себе был захватывающим, мероприятие также включало в себя элементы гламура: выступления известных музыкальных исполнителей – 50 Cent, Neyo, Akon и других.

Паула Бадоса и Стефанос Циципас порадовали болельщиков не только совместным выходом на корт, но и танцем. Они начали танцевать вместе, но испанка в конце концов согнулся от смеха, увидев движения Циципаса.

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