Американская гимнастка завершила карьеру и зарабатывает на OnlyFans🔥

Знакомьтесь с Эрикой Фонтейн — 24-летней американской гимнасткой и моделю, прославившейся благодаря своим романам с такими игроками НБА, как Кевин Дюрант и Дэмиан Лиллард.

Эрика занималась спортивной гимнастикой с четырех лет, смогла попасть в сборную Западной Вирджинии. Правда, вскоре ей пришлось закончить с большим спортом из-за травмы спины.

Недавно девушка создала аккаунт на OnlyFans, где выкладывает эксклюзивный контент для своих поклонников.

В Инстаграм Эрика тоже пользуется популярностью – на ее страницу подписано более 700 тысяч человек.