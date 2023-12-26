Sportsdaily
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Американская гимнастка завершила карьеру и зарабатывает на OnlyFans🔥

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Знакомьтесь с Эрикой Фонтейн — 24-летней американской гимнасткой и моделю, прославившейся благодаря своим романам с такими игроками НБА, как Кевин Дюрант и Дэмиан Лиллард.

Эрика занималась спортивной гимнастикой с четырех лет, смогла попасть в сборную Западной Вирджинии. Правда, вскоре ей пришлось закончить с большим спортом из-за травмы спины.

Недавно девушка создала аккаунт на OnlyFans, где выкладывает эксклюзивный контент для своих поклонников.

В Инстаграм Эрика тоже пользуется популярностью – на ее страницу подписано более 700 тысяч человек.

6 комментариев
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Вот это экскаватор💪💪💪
+4
0
+4
Крепкая
+3
0
+3
Ответ Евгений Климченко
Вот это экскаватор💪💪💪
зажрались
+1
0
+1
жопа норм!
0
0
0
Ответ Сергей Бикмаев
зажрались
Ее нам не пережрать всем спортсру
0
0
0
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