🐐 «Криштиану - GOAT. Я выбираю его». Звезда НБА заявил, что взял бы Роналду в свою команду

Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо назвал имя спортсмена, которого считает своим ориентиром в мире спорта.

Баскетболист многих удивил своим выбором, поскольку предпочел Джордану или Кобе Брайанту представителя другого вида - футболиста. А точнее - звезду «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Грек нигерийского происхождения признался, что восхищается достижениями и трудовой дисциплиной португальца.

Адетокумбо рассказал об этом, когда отвечал на вопрос португальского подписчика в соцсетях:

«У вас в стране потрясающие футболисты. Луиш Фигу, Нани, Деку - эти ребята были моими любимыми игроками в детстве. Но все же есть единственный и неповторимый Криштиану Роналду. Наверное, он был бы хорош в любом виде спорта.

Это GOAT (величайший из всех времен). Он максимально нацелен на победу и всегда заряжен. Играет на высоком уровне в 37-38 лет. Это очень впечатляет. Так что я выбираю его», - признался Адетокумбо.