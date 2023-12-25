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🐐 «Криштиану - GOAT. Я выбираю его». Звезда НБА заявил, что взял бы Роналду в свою команду

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Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо назвал имя спортсмена, которого считает своим ориентиром в мире спорта.

Баскетболист многих удивил своим выбором, поскольку предпочел Джордану или Кобе Брайанту представителя другого вида - футболиста. А точнее - звезду «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Грек нигерийского происхождения признался, что восхищается достижениями и трудовой дисциплиной португальца.

Адетокумбо рассказал об этом, когда отвечал на вопрос португальского подписчика в соцсетях:

«У вас в стране потрясающие футболисты. Луиш Фигу, Нани, Деку - эти ребята были моими любимыми игроками в детстве. Но все же есть единственный и неповторимый Криштиану Роналду. Наверное, он был бы хорош в любом виде спорта.

Это GOAT (величайший из всех времен). Он максимально нацелен на победу и всегда заряжен. Играет на высоком уровне в 37-38 лет. Это очень впечатляет. Так что я выбираю его», - признался Адетокумбо.

2 комментария
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Роналду - это спортсмен. Поэтому процентов 95% спортсменов ему будут подражать.
У Месси тоже есть свои фанаты: школьники, домохозяйки.
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