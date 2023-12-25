«Роджер сделал игру похожей на балет. Рафа - на бокс. А Новак - на бокс и балет». Легендарный тренер Макки о лучших теннисистах мира 🤩

Споры о величайшем теннисисте всех времен вряд ли утихнут в ближайшие годы. Но фавориты определены: Новак Джокович, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

Рик Макки - тренер, который работал с пятью экс-первыми ракетками мира, включая сестер Уильямс и Марию Шарапову, - недавно поделился своими мыслями о том, кто же все-таки главный теннисист на планете.

Он отметил, что Федерер символизирует элегантность в теннисе, в то время как Надаль - грубая сила, а Джокович - смесь обоих качеств.

«Роджер сделал игру похожей на балет. Рафа сделал игру похожей на бокс. Новак делает игру похожей на бокс и балет», - заявил Макки.

Легендарный тренер дал совет Новаку и восхитился работой ног Федерера:

«Невероятно важно всегда работать над своей гибкостью. Но более важный момент - ваша интеллектуальная гибкость. Ноле.

Самые плавные движения в работе ногами показывал Федерер. Роджер своим скольжением из стороны в сторону напоминал прилив», - добавил Макки.