👊 «Он рубился со мной». Майк Тайсон назвал единственного боксера, который смог выдержать все его удары

Легенда бокса Майк Тайсон славится не только свирепым характером, но и природной мощью.

Американский боксер, по мнению многих, обладает самым сокрушительным ударом в истории бокса. В связи с этим, особенно интересно, кого он считает наиболее стойким соперником.

Тайсона дважды побеждал Эвандер Холифилд и один раз Леннокс Льюис. Бастер Дуглас, Дэнни Уильямс и Кевин Макбрайд были тремя другими парнями, сумевшими даже нокаутировать американца.

Удивительно, но «Железный Майка» назвал совсем другую фамилию - Хосе Рибальта.

Это был 26-й поединок Тайсона, когда ему было всего 20 лет. Майк победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

В 2014 году Майк заявил, что Рибальта - единственный боксер, который выдержал все его удары. Он считает, что у него самый «крепкий подбородок», и он был самым сильным соперником в его карьере.

«Я бил Хосе Рибальту всеми ударами, которыми только обладал. А он принимал их, возвращался и дрался. Он стоял лицом к лицу со мной. Этот парень был очень силен в клинче», - добавил Тайсон.